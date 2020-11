- Za\u0161to\u00a0nekad ne bi mogle\u00a0slobodno re\u0107i\u00a0'Jednostavno ne mogu ve\u010deras spremati ve\u010deru' ili da nas pomisao o \u010ditanju pri\u010da\u00a0tjera da 'izvadimo sebi o\u010di'. \u017delim da znate da sa mnom to mo\u017eete re\u0107i i nikada ne\u0107u pomisliti da ne volite svoju djecu zbog toga ili da niste zahvalni. Jer znate \u0161to je jo\u0161 te\u017ee od odgoja djece? Pretvarati se\u00a0da nije te\u0161ko - napisala je ova mama.

Njezina objava je odjeknula kod drugih mama i prikupila stotine komentara.

Puno mama je pohvalilo Lauru zbog njezine iskrenosti, pi\u0161e\u00a0The Sun.

-\u00a0Da, upravo je ovo bila i moja misao danas! Lijepo je znati da nisam sama u ovome - komentirala je jedna mama.

- Najbolja objava ikad. Sla\u017eem se - dodala je druga.

\u00a0

'Moja djeca su derišta i mrzim im čitati priče prije spavanja'

Laura Mazza (33) redovito dijeli svoja viđenja roditeljstva na svom Instagramu. Nedavno je napisala otvoreno pismo za sve mama koje se boje da će biti osuđivane jer ne vole svoju djecu svake sekunde

<p>Laura iz Melbournea je priznala da su njena djeca ponekad 'derišta' i da joj se na da uvijek spremati večeru ili im čitati priče prije spavanja. Ona smatra da bi roditelji trebali biti iskreni i priznati da ne vole svoju djecu svake minute.</p><p>Ali, u objavi je istaknula kako to mame ne čini lošima, a roditelji bi trebali biti iskreni u pogledu svojih osjećaja bez osuđivanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (greške u odgoju):</p><p>- Znam da se puno žalim na roditeljstvo, ali to je zato što je odgoj djece najteža stvar koju sam ikad učinila. Svaki dan je nešto novo. Danas sam isfrustrirana, plakala sam, osjećala sam se krivom, osjećala se sretno i voljeno, davala ljubav i sve to za manje od 24 sata. Teško je svim roditeljima. Mislim da bi svi trebali biti iskreni oko toga - rekla je.</p><p>Laura je mama troje djece, Luce (6), Sofije (4) i Jamesa (2).</p><p>- Zašto nekad ne bi mogle slobodno reći 'Jednostavno ne mogu večeras spremati večeru' ili da nas pomisao o čitanju priča tjera da 'izvadimo sebi oči'. Želim da znate da sa mnom to možete reći i nikada neću pomisliti da ne volite svoju djecu zbog toga ili da niste zahvalni. Jer znate što je još teže od odgoja djece? Pretvarati se da nije teško - napisala je ova mama.</p><p>Njezina objava je odjeknula kod drugih mama i prikupila stotine komentara.</p><p>Puno mama je pohvalilo Lauru zbog njezine iskrenosti, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13318369/mum-kids-aholes-parenting/">The Sun</a>.</p><p>- Da, upravo je ovo bila i moja misao danas! Lijepo je znati da nisam sama u ovome - komentirala je jedna mama.</p><p>- Najbolja objava ikad. Slažem se - dodala je druga.</p><p> </p>