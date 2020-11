Zlatko iz Osijeka: 'Stare bicikle pretvaram u nove za djecu koja ih sama nemaju prilike imati'

Strojarski tehničar i bubnjar Zlatko Đaković pokrenuo je akciju doniranja bicikala socijalno ugroženim obiteljima. Pozvao je ljude da s tavana donesu stare bicikle koje kasnije popravlja i uređuje

<p>Mnoga djeca u Hrvatskoj svaki dan uživaju u vožnji bicikala uz svoje prijatelje, no nekima su to tek dugo sanjani sni jer njihove obitelji jednostavno nemaju dovoljno prihoda da svojim najmlađima priušte takvo djetinjstvo. Razmišljajući o takvim obiteljima, biciklistički klub Furaj Lega odlučio je takvoj djeci priuštiti najljepši Božić o kakvom su mogli samo maštati.</p><p>Akcija doniranja bicikala socijalno ugroženim obiteljima bila je ideja <strong>Zlatka Đakovića</strong>, poznatijeg kao Zlaja, životopisnog strojarskog tehničara i bubnjara koji je jedno vrijeme radio i u Sudanu. Naime, Zlaja je na Facebook profilu udruge <strong>Furaj Lega</strong> u Osijeku objavio poziv ljudima da iz svojih podruma i tavana iznesu stare pokidane dječje bicikle i donesu ih udruzi koja ih zatim popravi, učini gotovo kao novima te ih donira obiteljima koje za nove bicikle nemaju novaca. </p><p>Furaj Lega klub je nastao prošle godine za vrijeme korona krize. Pošto već godinama pokušava razriješiti svoj status dragovoljca domovinskog rata, Zlaja mirovinu ne prima pa živi od socijalne skrbi. Smišljao je načine na koje može zaokupiti svoje vrijeme i ne razmišljati o životnim problemima pa je odlučio otvoriti biciklistički klub Furaj Lega. Nedavno mu je sinula ideja pokretanja ove humanitarne akcije jer, kako njegovo financijsko stanje nije bajno, uz kavu je razmišljao o ljudima koji žive poput njega ali onima koji uz same sebe, moraju uzdržavati i svoju djecu. </p><p>Ideja mi je došla uz jutarnju kavu. Moj status dragovoljaca domovinskog rata još nije riješen. Razmišljao sam o ljudima koji imaju isti problem poput mene, onima koji žive na socijalnoj skrbi. Razmišljao sam kako im žive djeca i obitelji koji jedva sklapaju kraj s krajem i jedva preživljavaju. Odjednom mi je sinulo. Ovaj posao koji radim zbog zime je stao i zašto ja ne bi to vrijeme bez posla iskoristio da pokrenem ovakvu humanitarnu akciju. – rekao nam je skromni mehaničar. </p><h2>Veliki odaziv </h2><p>Ubrzo su krenule stizati poruke, jedna po jedna pa njih deset. Javljali su mu se tako redom ljudi koji žele donirati bicikle, ali i oni kojima su ti bicikli potrebni. Zlaju oduševi svaka poruka, a dio bicikala želi donirati i djeci Doma za nezbrinutu djecu Klasje.<br/> Slavonci su pokazali kako u njima kuca veliko srce jer su u vrlo kratko vrijeme donirali čak 40 bicikala. Međutim, oni kojima bicikli trebaju, sporo se javljaju, kaže Zlaja vjerojatno je ljudima neugodno, no potiče ih da se slobodno jave i izaberu svoj novi bicikl.</p><p>Toliko se bicikala ubrzo skupilo da ih Zlaja svako jutro mora iznositi iz svoje skromne radione jer inače u nju, punu bicikala, ne bi mogao niti ući. Sve što je potrebno je izabrati bicikl koji će dobiti uz papir donacije kojim oni postaju novi vlasnici svoga bicikla. <br/> Kada su čuli za ovu akciju, počeli su mu pomagati i vlasnici servisa za popravke bicikala poput <strong>Florexa i Zelene akcije, Biciklopopravljaone</strong> iz Zagreba. Ipak, najveću podršku daje mu njegov prijatelj <strong>Željko Javorović. </strong></p><p>- Zlaja je puno prošao u životu ali je to prije svega čovjek koji ima zlatne ruke. Radio je s kanom, pjeskario je drvo, crjepove i staklo. I dalje čuvam njegove radove koje je radio za naš Moto Klub Osijek. Prije bicikala je i savršen bubnjar i jako mi je drago što je ovu akciju pokrenuo pa sam mu i ja odlučio pomoći kako god mogu - rekao nam je Željko, Zlajin brižni prijatelj i vlasnik biciklističkog i moto servisa Java koji mu je na dan našeg razgovora donio pet guma za bicikle. Kaže Zlaja kako mu je prije svega bitno da bicikli prije donacije budu sigurni u prometu. </p><p>- Bitno je dovesti bicikl u vozno stanje, ali i da je siguran u prometu. Svaki bicikl temeljito pregledam i popravim jer si ne bi oprostio da neko dijete doživi nesreću zbog neispravnog bicikla - kaže. </p><h2>Trebaju mu i volonteri koji bi donosili bicikle u radionicu</h2><p>Dani su mu tako ispunjeni popravcima, pregledima poruka ljudi i odvozom i dovozom bicikla. Kaže kako mu od svega, najviše trebaju volonteri koji bi povremeno mogli bicikle odvesti ili dovesti u popravljanu. Drago mu je kada mu ljudi sami dovezu ili odvezu bicikle jer mu je to ušteda vremena i financija ali isto tako razumije da to nije svima moguće, rekao nam je ovaj skromni majstor.</p><p>- Meni je ova humanitarna priča fenomenalna! Jako je lijepo vidjeti kada ljudi imaju takvo humanitarno srce. Moja djevojčica Magdalena nije imala bicikl pa smo ga putem ove akcije dobili. Tada sam se i ja odlučio uključiti u popravljanje bicikala i pomaganje Zlaji u akciji. Magdalenin bicikl će kasnije dobiti i njezina mlađa sestra Marta – rekao nam je veseli <strong>Teo Stetek</strong> i naglasio kako ovaj bicikl kasnije neće htjeti prodati već će ga ponovno donirati novoj obitelji kojoj bude potreban. </p><p>Pun je kreativnih ideja. Pa je tako došao i na ideju Biciklinike, takozvane u svijetu „Bike Kitchen“. </p><p>- Jednom tjedno dođete do kluba, koristite naš alat uz našu pomoć i nazočnost. Popravite si tako besplatno bicikl. Ako treba mi ćemo zamijenit točak, riješiti mjenjač i slično. To se zove Biciklinika - zaključio je veseli Zlaja.</p><p>Tako će Zlaja uporno svaki dan do Božića i kasnije nastaviti usrećivati svoje sugrađane, a pogotovo one najmlađe kako bi im barem na neki način omogućio djelić bezbrižnog djetinjstva.</p>