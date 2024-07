'Moja kozmetika od tamjana ljekovita je za tijelo i dušu'

Među slikovitim zagorskim brežuljcima počinje moja priča s ljekovitim biljem. Već sam kao dijete imala priliku naučiti sve o šarenim, mirisnim, ali i ljekovitim cvjetićima i travkama dok su me baka i deda vodili livadama i prekrasnim zagorskim šumama. Kako to obično biva i kako se život voli poigrati s nama, tijekom odrastanja izgubila se ljubav prema prirodi, a probudile su se neke druge želje i potrebe. I tako sam otišla u velike gradove potražiti sreću. A našla sam zapravo sve samo ne to, počinje svoju priču fitoterapeutkinja Gloria Glušac (33), koja stoji iza brenda Glory Day.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.