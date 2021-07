Mama koja nije htjela otkriti svoje ime požalila se na Redditu na svoju majku.

- Moja mama je stavila izbjeljivač na kosu moje kćeri bez da me uopće pitala smije li. Bijesna sam. Kosa moje kćeri je sada jako suha i oštećena - napisala je na Redditu.

POGLEDAJTE VIDEO - greške u odgoju:

Primijetila je promjenu na kosi svoje 11-godišnjakinje čim ju je pokupila od bake, gdje joj je kći bila preko vikenda. Malena se kod bake pojavila s modrom kosom, a baki se boja nije svidjela pa ju je pokušala skinuti izbjeljivačem.

- Moja mama se uskoro opet udaje i prezire neprirodne boje za kosu, a ja sam kćer obojila polutrajnom veganskom bojom, koja je odobrena za djecu. Tlačila me da 'popravim' boju do njezinog vjenčanja. Moja kći je rekla da joj ne smeta biti brineta neko vrijeme pa sam planirala pustiti modru da izblijedi i onda ju ofarbati u tamno smeđe prije vjenčanja. To očito nije bilo dovoljno brzo za moju mamu. Ja nikada ne bih stavila izbjeljivač na djetetovu kosu. Bijesna sam. Kosa joj je sada jako suha i oštećena, a i modra se još vidi. Sada je plavuša sa zeleno-modrim flekama po kosi - požalila se.

Zbog svega je odlučila da neće ići majci na vjenčanje, ali priznaje kako su odnosi u obitelji zbog toga postali prilično napeti.

Mnogi su suosjećali s njom u komentarima te su izrazili nadu da kosa nije previše oštećena.

Jedna mama je komentirala kako bi ipak pustila malenu na svadbu pa neka svima pokaže kakvu joj je baka frizuru napravila, piše The Sun.