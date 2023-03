Moja supruga me više uopće ne privlači i sram me priznati zašto

To nije nešto što želi priznati, ali ako želi biti iskren prema sebi, mora. Žena ga više ne privlači. Općenito mu je neugodno to podijeliti s drugima jer se osjeća nelojalno. Osjeća se kao da omalovažava svoju suprugu i to je posljednja stvar koju želi učiniti...

POGLEDAJTE VIDEO:

- To nije ono što zaslužuje. Ona je dobra žena. Divna žena. Puno bolja osoba od mene. Znam razlog zbog kojeg me ona više ne privlači, a ne postoji dobar način da to kažem - priznaje anonimni muškarac.

Njegova žena se udebljala.

- Gledam svoju ženu i ne vidim dalje od duple brade - kaže.

U posljednje tri godine njegova je supruga dobila poprilično kilograma, a zaokreta nema na vidiku.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Da, postoje razlozi za to. Nitko se ne odlučuje udebljati. Ona se udebljala jer je počela piti. I počela je piti jer je bila nesretna. A sada je nesretna jer se udebljala. Nisam ni ja besprijekoran u svemu ovome. Sigurno sam pridonio njezinoj nesreći, ali većina njezine tuge bila je povezana s vanjskim silama. Posao, obitelj, prijatelji... nije bilo lako.. - priča suprug, prenosi YourTango.

Stalno je govorila kako će to promijeniti, ali promjene nije bilo.

- Počnite se mijenjati i držite se plana. Postojala su članstva u teretani i programi dijete i planovi vježbanja i bezbroj drugih strategija, ali moja se žena nije držala ni jedne od njih dulje od dva tjedna. Sve joj je to preteško, i siguran sam da jeste, ali nema drugog načina - kaže on.

Supruga ga više ne privlači, i brak pati kao posljedica jer ne postoji više strasti.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Moja žena zna kako se osjećam. Nikada joj nisam rekao. Ali ona to može osjetiti. Ona to vidi po načinu na koji je gledam. Može to čuti u riječima koje ne izgovaram. Ona to osjeća u našim praznim zagrljajima. Ona to može pročitati sa stranica našeg smanjenog, jednodimenzionalnog, vrlo povremenog, seksualnog života. To nije seksualni život. To je gotovo bespolno postojanje. A oboje smo premladi za to - objašnjava razočarani suprug.

On želi da ona malo smršavi.

- Želim da moja supruga bude zdrava, da se osjeća dobro i da se ponosi svojim izgledom. Nije me briga ako to zvuči plitko, ali to je tako. Mrzim sebe što se ovako osjećam. Mrzim sebe što nisam veći od ovoga. Mrzim sebe što sam dopustio da dođe do ovoga. Moja žena zaslužuje bolje. Bolje od mene. Volio bih da mogu biti čovjek za kojeg je mislila da se udala. Ali nisam. Ja sam ja. I ne privlači me moja žena - iskren je muškarac.

Najčitaniji članci