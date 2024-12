Moje jaslice spoj su Betlehema i Hrvatske: Radim ih od osnovne

Velike jaslice “Hrvatski Božić” spoj su Betlehema i Hrvatske u jednom, a sastoje se od motiva betlehemske noći i hrvatskih građevina.

Prikazane su u Etnografskome muzeju u Zagrebu, a njihov je autor Danijel Šimunović (40) koji, osim jaslica, izrađuje i makete.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Šimunović se izradom jaslica bavi gotovo 30 godina, a do sada ih je napravio stotinjak. Jaslice izrađuje ručno, a od materijala najviše koristi drvo.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- Doma smo oduvijek postavljali jaslice, ali su to bile one klasične sa svetom obitelji, bez puno dodataka. Tako sam u osnovnoj školi na tehničkom počeo raditi svoje dodatke. Kasnije sam išao u građevinsku školu, pa sad to stečeno znanje koristim u izrađivanju - ispričao nam je Šimunović.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Građevine koje se nalaze u jaslicama birane su kako bi svi dijelovi Hrvatske bili uključeni, tako su tu đakovačka katedrala, crkva sv. Donata, crkva sv. Marka, dvorac Trakošćan i svetište u Mariji Bistrici.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Sveta tri kralja također su dio simbolike - jedan dolazi s juga sa sinjskim alkarima, drugi dolazi iz Marije Bistrice u pratnji svećenika i sluga u narodnim nošnjama, dok treći dolazi iz Slavonije u kočiji iz Đakova. Tu su i pastiri u istarskim kažunima, ali i hrvatske povijesne postrojbe te ribari na Jadranskome moru.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Po uzoru na mnoge umjetnike, u jaslice je ubacio sebe i svoju obitelj, a ističe da je iznimno ponosan što su mu u izradi pomogli sinovi.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

Na jaslicama je Šimunović radio godinama, a one sadrže i kućicu koju je napravio još u osnovnoj školi. Procjenjuje da je na ove jaslice, bez pripreme, utrošio oko 1300 sati. Iako je izrada zahtjevna, Šimunović ističe da se sve isplati zbog satisfakcije koju dobije kad jaslice dopru do ljudi.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

- Ipak je Isusovo rođenje smisao Božića, a to ljudi često zaborave. Poruka ovih jaslica je da se Isus rodio za nas i radi nas, u našem okruženju. Iako je on zapravo rođen davno i daleko, pokušavam pokazati da je on sad tu i za nas. Nadam se da je ljudima, kad gledaju ove hrvatske znamenitosti u Betlehemu, lakše shvatiti da je Isus tu – rekao je Šimunović.