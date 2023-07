Momčad Hajduka napustila je igralište pa će snositi kaznu

Medjugradska utakmica između zagrebačkih i splitskih nogometaša igrala se žustro, bilo je 3:3 kad je pod konac igre momčad Hajduka iz neznanoga razloga napustila igralište. Pa će sada snositi posljedice, t. j. kaznu od J. N. S. Izvrstan Hajdukov vratar Gazzari hvatao je lopte u krasnom stilu.

Mnogo veselije novosti stižu od ženskoga sporta i hazene. Ambicijom i čvrstom voljom polučile su naše dame hazenašice u tom našem najmladjem sportu velike uspjehe. Ako spomenemo, da je taj sport pronalazak braće Čehoslovaka i da je reprezentacija pomenute države samo teškom mukom iznijela prošle godine pobjedu nad našim državnim teamom sa 5:4, onda je to i te kako nepopobitan dokaz za našu tvrdnju. Hazena se počela pred kojih desetak godina naglo širiti po cijeloj našoj državi, a u Zagrebu je našla oduševljenih pristaša obaju spolova tek onda, kad su ostala mjesta u državi, a naročito Beograd, imali hazena družina odličnih kvaliteta. No brzo je bio dostignut nivo ostalih, pa se razvila o družina našeg najboljeg kluba akademskog s. K. Do takove forme, da ju smatraju općenito najboljom u državi, i ako to još nije mo glo biti utvrdjeno oficijelnim prvenstvom.

Hazena se sveudilj širi i razvija polako i sigurno, rušeći sve predrasude i nema dvojbe, da će ona medju ženskim svijetom naskoro uživati interes i simpatije, koje uživa nogomet kod muškaraca. U vanjskom svijetu, s ovu i s onu stranu oceana, dandanas su ženi otvorene sve športske arene i nema već nijednog športa, koji bi bio isključivo ženski, a niti jedan koji bi ženi bio nepristupačan. Iako je primjerice hazena pronadjena, da bude prendent muškom nogometu, ima već dosta i ženskih nogometnih klubova, koji upriličuju utakmice pače i s muškima.