Vječno pitanje: Je li 'veličina' bitna za odnos?

Mikropenis je stvarno medicinsko stanje, odnosno stvarna dijagnoza, koja muškarcima može izazvati dosta neugode, no ne mora biti ograničenje za zadovoljavajući seksualni život, kažu stručnjaci

<p>Postoji li mikropenis, te kako njegova veličina utječe na muškarčevu izvedbu i ženino zadovoljstvo u odnosu? Često se čini da to nije stvarni problem, već pitanje dojma, te da sve ovisi o tome znaju li partneri dobro iskoristiti i ono malo što imaju. Je li to baš tako?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Imate li problem 'ljetnog penisa'?</p><p>Prije svega, mikropenis je stvarno medicinsko stanje, odnosno stvarna dijagnoza. Odnosi se na muškarce čiji penis je manji od dvije trećine onih 'standardne' veličine, ovisno o dobi, jer se veličina malo može i mijenjati kako čovjek stari, kaže urolog i stručnjak za seksualno zdravlje, dr. Jamin Brahmbhatt, iz Orlando Healtha. S obzirom na ovu definiciju, sve manje od oko 9 centimetara u erekciji može se smatrati mikro veličinom, kaže. </p><p>Tipično je da se to stanje dijagnosticira već u novorođenčadi, odnosno ne može se razviti s vremenom, kaže dr. Brahmbhatt. Pretpostavlja se da je uzrok hormonalna abnormalnost tijekom fetalne gestacije, kaže dr. Arash Akhavein, urolog iz Los Angelesa.</p><p>- Smatra se da je problem u niskoj proizvodnji testosterona u toj fazi, koja bi se obično trebala povećati i dovesti do brzog povećanja penisa u normalnom muškom fetusu, pojašnjava. Stvarna dijagnoza prisutna je kod 1,5 od 10 000 rođene muške djece, dodaje. </p><h2>O kojim je mjerama riječ? </h2><p>Što se tiče djetetovog penisa, normalna veličina je 2,5 centimetra. Sve što je znatno manje od toga smatralo bi se mikropenisom, kaže urologinja dr. Audrey Rhee, s klinike Cleveland. Prema njenim riječima, prosječan penis u opuštenom stanju dug je oko 9 centimetara, a u erekciji oko 22, pa se i ona slaže da je sve ispod 9 centimetara može smatrati mikro veličinom.</p><p>Usporedbe radi, kreditne kartice dugačke su nešto manje od 9 centimetara, odnosno oko 8,5, pa je to mjera koja može pomoći u detekciji problema. </p><h2>Često je to psihološki problem</h2><p>Ne treba podcijeniti koliko to što posjeduje mikropenis može biti teško za muškarca. Na koncu, zapitajte se jeste li se nasmijali kad ste pročitali naslov članka. </p><p>- Svaka rasprava o mikropenisu dolazi sa socijalnim i kulturnim implikacijama i utječe na to kako muškarci sebe vide te prema kojim se standardima ocjenjuju, kaže dr. Michael Reitano, stručnjak za seksualno zdravlje. </p><h2>Kako izgleda mikropenis?</h2><p>Redditova zajednica 'MicroPenis' omogućava članovima objavljivanje pitanja i komentara. Može se pronaći dosta slika na kojima se nalaze ravnala ili slični predmeti, poput bočice gaziranog pića, igraćih karata, baterija i slično, s kojima se uspoređuje veličina penisa. </p><p>Jasno je, naravno, da neke slike ne odgovaraju udžbeničkoj definiciji mikropenisa. Neki su mali, ali ne baš toliko mali. Drugi su skriveni u naborima masti. Moguće je i da su neki od ovih neuglednih falusa primjeri stanja poznatog kao 'zakopani penis', a ne mikropenis, pa sve to treba imati na umu. </p><h2>Mogućnosti liječenja</h2><p>- Ponekad dojenčetu s mikropenisom možete dati tonu testosterona u prva tri mjeseca života i dovesti do toga da penis naraste - kaže dr. Rhee. Liječenje testosteronom, dodaje, može biti učinkovito i nakon dojenačke dobi, sve dok se to radi prije puberteta. Druga opcija je i operacija, odnosno faloplastika, kaže dr. Akhavein. To je operacija kod koje se koristi tkivo s drugih mjesta na tijelu (na primjer, režnjevi mišića podlaktice), kako bi stvorio novi, povećani penis (i uretra) za pacijenta - kaže. </p><h2>Utječe li mikro veličina na kvalitetu seksa?</h2><p>Mikro mjera penisa općenito ne sprječava muškarce da postignu erekciju, masturbiraju, imaju orgazam ili mokre, kaže dr. Brahmbhatt. Međutim, ponekad mikro tip neće moći imati penetrativni seksualni odnos, ističe dr. Akhavein. To znači da je i za začeće djeteta potrebna tehnologija potpomognute oplodnje (poput IVF).</p><p>- Iako to može biti neugodno stanje za neke muškarce, i oni mogu imati potpuno zadovoljavajući seksualni život, i to kako za njih, tako i za partnera - kaže dr. Reitano. Veličina je, dodaje, najmanje bitan faktor za to da muškarac partnerici pruži užitak. </p><p>Seksualni pedagog dr. Kait Scalisi preporučuje da se usredotočite na spolne radnje koje se mogu izvesti, a ne na one koje ne mogu. </p><p>- Možete doživjeti puno zabave i zadovoljstva prstima, ustima i igračkama. Remeni i produžitelji penisa mogu pridonijeti da penis djeluje duže, dok su vibratori korisni za stimulaciju najosjetljivijeg dijela ženinih genitalija - klitorisa i G-točke, odnosno prostate ili frenuluma, ako je partner muškarac - kaže.</p><p>Predlaže i eksperimentiranje s položajima tijekom odnosa. Jastuci ispod bokova partnera mogu produbiti penetraciju, na primjer. I 'doggy' poza dobra je opcija za male penise, jer veći penisi mogu uzrokovati nelagodu ili bol. Sve je stvar kreativnosti, kaže Scalisi, a piše <a href="https://www.health.com/condition/sexual-health/micropenis-sex">Health.</a>.</p>