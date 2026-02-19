Iako u obitelji nije bilo heklanja, Monika se nije obeshrabrila. Završila je početni tečaj heklanja, a dalje - učila sama. Pomogli su joj YouTube tutorijali, online radionice, savjeti iskusnijih heklača...
spoj tradicije i estetike PLUS+
Monika iz Grobnika zatrpana narudžbama: Heklanje je hit! Nose se ove torbice!
Čitanje članka: 4 min
U svijetu brze mode i masovne proizvodnje, iz Kastva stiže jedna sasvim drugačija priča - tiha, strpljiva i isheklana s puno emocija. Zove se Borshica, a iza tog simpatičnog handmade brenda stoji 28-godišnja Grobničanka Monika Juršević, djevojka koja je iz hobija, opuštanja i dobre energije stvorila torbice s karakterom. Sve je počelo bez velike strategije i poduzetničkog plana. Zapravo, kako Monika kaže, krenulo je iz potrebe za mirom.
