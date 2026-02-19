Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
spoj tradicije i estetike PLUS+

Monika iz Grobnika zatrpana narudžbama: Heklanje je hit! Nose se ove torbice!

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 4 min
Monika iz Grobnika zatrpana narudžbama: Heklanje je hit! Nose se ove torbice!
24sata Kastav: Monika Juršević i njene torbice "Borshica". | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako u obitelji nije bilo heklanja, Monika se nije obeshrabrila. Završila je početni tečaj heklanja, a dalje - učila sama. Pomogli su joj YouTube tutorijali, online radionice, savjeti iskusnijih heklača...

Admiral

U svijetu brze mode i masovne proizvodnje, iz Kastva stiže jedna sasvim drugačija priča - tiha, strpljiva i isheklana s puno emocija. Zove se Borshica, a iza tog simpatičnog handmade brenda stoji 28-godišnja Grobničanka Monika Juršević, djevojka koja je iz hobija, opuštanja i dobre energije stvorila torbice s karakterom. Sve je počelo bez velike strategije i poduzetničkog plana. Zapravo, kako Monika kaže, krenulo je iz potrebe za mirom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'
IMA I DJECU

FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Neyleen Ashley postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike. No, iza milijunskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 tisuća eura mjesečno, Neyleen krije priču o osobnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata
Danas je Čista srijeda: Evo zašto se zove i Pepelnica te za koga su obavezni post i nemrs
POČINJE KORIZMA

Danas je Čista srijeda: Evo zašto se zove i Pepelnica te za koga su obavezni post i nemrs

Na Čistu srijedu, prema katoličkoj tradiciji, svećenici nanose pepeo vjernicima na glavu, a ovaj dan uključuje i post koji je obavezan za sve od 18. do 60. godine. Dobrovoljno mogu sudjelovati i mlađi i stariji
15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali
NE ZABORAVITE!

15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali

Čak i ako redovito mijenjate jastučnice, jastuci se rijetko peru. Mnogi ne razmišljaju da daljinski upravljač, ključeve, mobitel ili vrata mikrovalne ili perilice treba češće prebrisati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026