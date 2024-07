More i mornari: Uz par trikova dovedite Mediteran u svoj dom

Kako biste u svoj dom doveli more, barem figurativno, krenite od boja. Tri su osnovne boje koje asociraju na more i mornare. To su plava, bijela i crvena, a njihova kombinacija može izgledati odlično. No morski stil ne morate shvatiti doslovno jer dok god ove tri boje igraju glavnu ulogu - sve je dopušteno. Nadalje, uzorci su također prepoznatljivi - od prugastog uzorka do sitnih mornarskih motiva sidra, brodskih kolutova i školjkica, a sve se pretapa s ultramarin plavom, bijelom ili eventualno nekom prirodnom, neutralnom bojom. Uz plavu i bijelu boju, školjke i užad idealni su za odabir ljetnih dekoracija u cijelom domu.

