'Bila sam mormonka, a sada prodajem svoje gole fotke. Muž je presretan, kaže da ga to pali'

Nakon što je napustila 'Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana' molitvu je zamijenila pornografijom. Na Instagramu je prikupila 168.000 pratitelja s kojima dijeli svoje golišave selfije.

U intervjuu za Jam Press, ova majka dvoje djece otkrila je i kako su je 'protjerali' pripadnici njezine bivše vjere jer se 'boje' njezinog novog ponašanja.

- Druge mame su me izbjegavale na utakmicama moje djece, a jednom sam čak i plakala u frizerskom salonu nakon što je frizerka rekla da se ne slaže s onim što radim - izjavila je Skyler.

Skyler se pridružila mormonskoj crkvi u svojim srednjim dvadesetima nakon što je upoznala svog muža mormona. Ispričala je kako je u početku napredovala u vjeri i sklapala bliska ženska prijateljstva. Ali, uskoro su se ona i njezin suprug umorili od 'rigidnosti' religije.

- Nikakvi poroci nisu bili dopušteni. Nema pića, nema pušenja. Bio je dopušten samo šećer. Količina namirnica koje smo pojeli dovela je do toga da smo se oboje udebljali i to je utjecalo na naš brak. Postao je to brak bez fizičkog dodira. Prestala sam izgledati dobro za svog muža, Morali smo izaći iz toga - priznala je Skyler.

Kada je prije četiri godine napustila crkvu, Skyler je otkrila da su ona i njezin muž zapalili joint i imali najbolji seks. Uskoro je počela i snimati zavodljive selfije i dijeliti ih na Instagramu te je otvorila i profil na stranici za odrasle.

Međutim, njezini mormonski prijatelji ubrzo su saznali što radi i počeli su ignorirati nju i njezinu djecu.

- Jednog dana nazvala me mama od prijateljice moje kćeri i rekla mi kako moje objave nisu prikladne i da svoju kćer više neće dovoditi kod nas. Osjećala sam se droljasto - prisjetila se Skyler i dodala kako joj se srce slomilo što je uništila prijateljstvo svoje kćeri. Ali, unatoč tome što je izazvala ljutnju kod svojih bivših prijatelja, muž joj je presretan, Skyler kaže kako joj je novi posao pomogao ojačati brak i da ne žali.

- Nakon što sam toliko godina bila domaćica, sada se osjećam seksi i oslobođeno - zaključila je, a piše New York Post.

