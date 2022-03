Najtužniji spoj ikad? Mislio sam da idemo van, a zapravo sam ju samo vozio do ljubavnika

Najgori Tinder spoj ikad? Muškarac otkriva da ga je djevojka iskoristila da ju odveze kod 'prijatelja' da nešto 'pokupi', a ustvari je samo tražila prijevoz kako bi imala seks s drugim tipom. Anonimni Amerikanac je na Redditu podijelio priču o najtužnijem spoju ikada.

Izašao je sa ženom koju je upoznao na Tinderu i kada mu se učinilo da se dobro slažu, ona ga je zamolila da je odbaci kod prijatelja po nešto. A onda je nestala i on je saznao da je imala seks s tim muškarcem. Anonimni dečko otišao je na Reddit ispričati svoje iskustvo, a drugi korisnici su ga uvjerili da je ustvari 'izbjegao metak' ako je to način na koji se ta žena ponaša prema muškarcima u svom životu. Rekao je da je pokupio stvarno slatku djevojku iz njezine kuće, misleći kako idu na njihov dogovoreni spoj. Na putu mu je rekla da treba nešto pokupiti od prijatelja. Tada su stvari počele ići po zlu.

- Kad smo stigli, ušla je unutra dok sam ja čekao na prilazu. Čekao sam oko 10 minuta prije nego što sam poslao poruku. Nije odgovorila. Na kraju sam nazvao i opet ništa. Konačno sam odlučio otići do kuće i pokucati na vrata. Visoki tip je otvorio vrata. Zgodan, tetoviran... Pitao me želim li ući i rekao sam da zapravo čekam djevojku izađe kako bismo mogli otići na spoj, a on mi kaže da to neće biti uskoro jer se ona seksa s njegovom cimerom - ispričao je dečko.

- Ne znam kakav mi je bio izraz lica u tom trenutku, ali tetovirani tip me zagrlio i rekao da se i on s njom seksao, a prema tom iskustvu, postoje bolje žene od nje - dodaje. Kako sam priznaje, pustio je suzu ili dvije na putu kući. Poslala mu je poruku, okrivljujući vozače Ubera u štrajku koji su je prisilili da pronađe druge načine za prijevoz... 'Izbrisao sam njezin broj', rekao je.

Ispitanici su u velikoj mjeri osudili njezino ponašanje, rekavši da su njezini postupci krajnje nerazumni. 'Znači, ona vas je zapravo koristila kao besplatnu taksi uslugu?', jedan je komentirao.

- Izbjegao si metak. Ako je dovoljno umišljena da misli da je to prikladno, tko zna što još smatra da je u redu - napisao je drugi.

- Kako me, nakon svih užasnih stvari koje su ljudi činili jedni drugima tijekom povijesti, ovakve priče još uvijek šokiraju? Kako ljudi mogu biti takvo smeće? Nikad neću razumjeti - šokiran je jedan komentator.

- Koliko god boljelo u ovom trenutku, nadam se da si shvatio kakav ogroman metak si izbjegao - tješio ga je netko. Drugi su podijelili svoja slična iskustva s lošim spojevima, a jedan je napisao kako se i njemu dogodilo isto.

Za mnoge, 'tetovirani tip' je bio junak ove priče, a jedan je napisao: 'Trebamo više ljudi kao što je tetovirani tip, čini se da je on bolja osoba od te djevojke'.

