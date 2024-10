Može biti leglo bakterija: Ovu stvar skoro nitko nikad ne čisti

Heather Barrigan, stručnjakinja za čišćenje kaže da, ako se glava tuša ne očisti, da vrlo lako može prouzročiti razne vrste zdravstvenih tegoba poput infekcija, pa čak može uzrokovati i probleme s probavom, jer zna biti prepuna bakterija i prljavštine.

- Za razliku od prljavih kada, glava od tuša vam ne pokazuju koliko je prljava. To se doslovno pa ni ne vidi. S vremenom se na njoj mogu nakupiti mineralne naslage, štetne bakterije i organske tvari koje će se potom skupljati odnosno biti u vodi u kojoj se tuširate. Osim što može začepiti vaš tuš, ovo također može uzrokovati infekcije oka i uha, infekciju vlasišta i probavne smetnje - kaže Heather za The Sun.

No, srećom, to se može izbjeći uz malo dodatne opreznosti, a to je da prilikom čišćenja kupaonica nikako ne zaboravite očistiti glavu tuša.

Prije nego se krenete tuširati, Heather savjetuje da pustite da voda teče dvije do tri minute što će omogućiti da se bakterije isperu i ne dopru do vas.

Štoviše, glavu tuša biste trebali redovito čistiti, a ona predlaže natapanje u bijelom octu otprilike oko 30 minuta.

Postoje i neke druge zdravstvene opasnosti u kupaonici na koje je Heather upozorila, a to je dijeljenje ručnika. Objasnila je kako bakterije raširene na zajedničkim ručnicima mogu u tijelo ući kroz pore, posjekotine i rane.

- Ako je ručnik topao i mokar, to je savršen uvjet za rast bakterija i infekcija, što može uzrokovati nastanak bolesti. S obzirom da ručnici imaju sposobnost zadržavanja vlage, ti bi virusi, bakterije i gljivice mogli ostati na ručniku danima. Dakle, ako dijelite ručnik, dijelite i klice i bakterije - upozorava Heather.