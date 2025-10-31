Može li bolje? U Londonu film 'Sam u kući' gledaju uz pratnju kraljevske filharmonije

Jedan od najpopularnijih i najomiljenijih božićnih filmova svih vremena, "Sam u kući", ima i fantastičnu verziju, uz londonsku filharmoniju. Naime, u prvoj polovici prosinca britanska prijestolnica nudi projekciju filma uz uživo izvedenu glazbu Johna Williamsa, koju izvodi Royal Philharmonic Concert Orchestra u suradnji s Crouch End Festival Chorus. Od svoje premijere 2013. godine, "Home Alone in Concert" postao je sezonski hit među orkestrima i publikom diljem svijeta. Projekcije su na rasporedu od 6.-13. prosinca, a cijene ulaznica su od oko 160 eura za stajanje u galeriji do nekoliko tisuća eura za premium mjesta.

Ovaj divan događaj spaja čaroliju filma i moć orkestralne izvedbe, čineći ga nezaboravnim iskustvom za cijelu obitelj.

Film prati Kevina McCallistera (Macaulay Culkin), osmogodišnjeg dječaka koji je slučajno ostao sam kod kuće dok njegova obitelj odlazi na božićni odmor, i koji se mora obraniti od dva nespretna lopova (Joe Pesci i Daniel Stern).

Uz Catherine O’Hara i Johna Candyja, te nominaciju za dvije Oscar nagrade za najbolju originalnu glazbu i najbolju originalnu pjesmu (Somewhere in My Memory), Sam u kući ostaje klasik koji nasmijava i ganja generacije gledatelja.

Koncertna izvedba donosi potpuno novo iskustvo, gdje orkestar u realnom vremenu prati sve scene filma, dodatno pojačavajući humor, napetost i toplinu ove blagdanske priče.

