Može li jedno 'hvala' u e-pošti manje svaki dan spasiti svijet?

Tvrtka koja se bavi obnovljivim izvorima energije poručila je da trebamo razmisliti prije nego pošaljem e-mail poruku samo sa zahvalom, jer time raste proizvodnja CO2 - je li to baš presudno?

<p>Jeste li tip osobe koja uvijek kaže hvala? Pa, ako inače često samo zbog zahvale šaljete posebnu poruku elektroničke pošte, trebali biste prestati s tim. Trebali biste razmisliti o tome, jer i samo jedna bespotrebna elektronička poruka manje tijekom dana može pridonijeti smanjenju emisije ugljika, kaže jedan dužnosnik uključen u klimatski summit COP26, koji će se održati u Glasgowu sljedeće godine.</p><p>Može li to doista bitno utjecati na stvari?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Instruktorica ronjenja pokrenula je akciju čišćenja morskog dna</p><h2>Kako i zašto, uopće, slanjem e-mailova proizvodimo ugljik?</h2><p>Većina ljudi Internet doživljava kao neki oblak koji postoji izvan njihovog računalnog hardvera. No, kad pošaljete elektroničku poštu, ili neku sličnu poruku, ona ide preko lanca elektronike koja sagorijeva energiju. Vaš Wi-Fi usmjerivač (router) šalje signal duž žica lokalnoj centrali, odakle signal putuje prema telekomunikacijskoj tvrtki, pa do ogromnih podatkovnih centara kojima upravljaju tehnološki giganti. Svaki od njih radi na struju i sve se to 'zbraja' vašoj elektroničkoj pošti.</p><h2>Učinak jedne e-pošte na tako veliku infrastrukturu je sićušan.</h2><p>Izvještaj Financial Timesa kaže da su se dužnosnici koji promoviraju ideju o smanjenju broja e-poruka pozvali na priopćenje jedne britanske tvrtke za energiju iz obnovljivih izvora od ove godine. U tom se priopćenju tvrdilo da bi - kad bi svaka Britanka preskočila jedan e-mail s porukom 'hvala' na dan - to uštedjelo 16.433 tone ugljika godišnje, što je jednako desecima letova u Europu. Međutim, problem je u tome što bi, čak i ako bi se uključeni iznosi grubo razradili, to i dalje bilo kap u moru.</p><p>Godišnje emisije stakleničkih plinova u Velikoj Britaniji iznosile su 435,2 milijuna tona u 2019. godini, tako da je količina koja se odnosi na taj jedan e-mail na dan tek oko 0,0037 posto nacionalne proizvodnje. I to kad bi baš svaka Britanka smanjila broj poruka koje šalje.</p><h2>S jednom porukom manje sve i dalje radi</h2><p>Povrh svega, procjena koliko ugljika generira e-pošta uzima u obzir apsolutno sve što je uključeno, kaže Chris Preist, profesoru održivosti i računalnih sustava sa Sveučilišta u Bristolu. Dakle, pokušava uključiti energiju koju koriste poslužitelji, kućni Wi-Fi, prijenosno računalo, čak i vrlo mali udio ugljika koji se emitira za izgradnju zgrada podatkovnih centara.</p><p>- Stvarnost je da će velik dio sustava još uvijek imati utjecaja na proizvodnju ugljika, bez obzira na to je li e-pošta poslana ili ne - objašnjava prof. Preist. Naime, vaš će laptop i dalje biti uključen, vaš Wi-Fi i dalje će biti uključen, vaša kućna internetska veza i dalje će biti uključena, a i šira mreža i dalje će trošiti približno istu količinu energije, čak i uz smanjenje volumena.</p><p>- Bit će mala ušteda u podatkovnom centru koji hostira e-poštu, pogotovo ako im omogućuje upotrebu nekoliko manje poslužitelja. Ali ušteda ugljika bit će daleko manja od 1 g po e-pošti - kaže. </p><h2>Što može učiniti razliku?</h2><p>Umjesto da se brinemo zbog e-maila s relativno malim utjecajem, neki istraživači sugeriraju da bismo trebali usmjeriti pozornost na usluge poput streaminga igara i video zapisa te pohranu u oblaku koje imaju puno veći učinak. No, ni u tom području ne postoji suglasnost oko toga kako procijeniti moguće učinke te tko za njih treba biti odgovoran. </p><p>Velike tehnološke tvrtke, kao što je Google, na primjer, već plaćaju za ekološke projekte, kako bi nadoknadile ugljik koji sagorijevaju pružajući uslugu ljudima, od e-pošte do drugih usluga, primjerice YouTube kanala. </p><p>- Ono što zapravo čini razliku je kupiti manje kompleta opreme i zadržati ih dulje, no čak je i to nategnuto u usporedbi s proizvodnjom ugljika tijekom leta, grijanja domova ili proizvodnjom hrane - kaže profesor Preist. Dodaje da bi potrošači trebali usmjeriti usmjeriti energiju na stvari koje zaista čine razliku, a ne na nepotrebno. </p><h2>Poslati ili ne e-mail zahvale? </h2><p>- Pošaljite e-mail ako smatrate da će ga druga osoba cijeniti, nemojte ako mislite da nije bitno, kaže Preist.Najveća šteta koju u tom trenutku možete imati je nekoliko sekundi vremena koje potrošite na pisanje tog e-maila, no to ponekad može imati i pozitivan učinak i pokazati se isplativim, zaključuje, a prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/technology-55002423?at_custom3=BBC+News&at_custom4=7964A2F8-2A65-11EB-92C3-5F243A982C1E&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7">BBC News. </a> </p>