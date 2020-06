Evo kako oprati rešetke od roštilja

Načelno, neke rešetke od roštilja se mogu prati u perilici, a kako biste bili sigurni u to, najbolje je proučiti upute koje ste dobili s roštiljem. Neki materijali se mogu prati, iako to generalno nije dobra ideja

<p>Nakon roštiljanja idealno bi bilo kad bi tu rešetku mogli jednostavno prepustiti - perilici. No većina to ne čini, i to s razlogom, iako mnogi razmišljaju o tome. Ipak, neke rešetke se mogu prati u perilici, a siguran odgovor dobit ćete u uputstvima koje ste dobili sa svojim roštiljem. Upute možete potražiti i online za svoj model. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako začiniti meso, ribu i povrće s roštilja da ostanu zdravi</p><p>Generalno gledajući, pranje u perilici suđa nije dobra ideja. Ako su rešetke izrađene od lijevanog željeza ili čelika, velika je vjerojatnost da će je nakon pranja u perilici početi napadati hrđa. Jedino one od nehrđajućeg čelika i porculanskog emajla neće, no ako na krajevima rešetki ima dijelova koji nisu pokriveni porculanom, ti dijelovi bi mogli pohrđati. </p><p>No, na rešetkama ima puno zagorene masnoće i malo je vjerojatno da će ju očistiti i najbolja perilica. Štoviše, pranje u perilici bi moglo samo pogoršati stanje, tako da se masnoća dodatno zapeče za rešetke tijekom procesa sušenja posuđa. Nakon toga, bit će vam još teže skinuti taj masni sloj. Osim toga, dio rešetki mogao bi se jako ugrijati u perilici i početi pucati, tako da završni premaz i masnoća otpadaju u komadima, koji mogu začepiti odvod perilice. </p><p>Zaključak - nije mudro stavljati rešetke od roštilja u perilicu. </p><p>Umjesto toga, nakon svake uporabe, dok su rešetke još tople, dobro ih operite krutom četkom. Ako to zaboravite, očistite ih nakon što sljedeći put zapalite roštilj, prije nego što počnete peći na njima. Za rešetke od nehrđajućeg ili lijevanog željeza korisna je četkica za roštilj od nehrđajućeg čelika, no možete iskoristiti čak i zgužvanu kuglu od aluminijske folije, kao abrazivni piling. </p><p>Povremeno - možda jednom usred ljeta i jednom po završetku sezone, odnosno ako vam se da još koji puta u međuvremenu - dobra je ideja natopiti ih u sudoper tople vode, s malo deterdženta za pranje posuđa i onda ih oribati četkicom ili aluminijskom folijom, piše <a href="https://www.thekitchn.com/how-to-clean-grill-grates-23031305">The Kitchen.</a></p>