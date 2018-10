Može se spriječiti ili uspješno liječiti 80 posto oštećenja vida

Glaukom, “tihi ubojica” vida, zbog kojeg se godišnje svojem liječniku javi oko 54 tisuće ljudi u Hrvatskoj, teško se prepoznaje po simptomima. Najčešći oblik glaukoma ne boli, ne smanjuje oštrinu vida i nema nikakvih znakova pa se najčešće otkriva slučajno, mjerenjem očnog tlaka na pregledu kod oftalmologa kod kojeg su došli zbog drugih razloga, poput neodgovarajućih naočala. To pacijenti ne primjećuju dok nije prekasno.

- Iako je mjerenje očnog tlaka brza i praktična metoda otkrivanja glaukoma, važno je znati da 30 posto ljudi s glaukomom ima uredan očni tlak. Zbog toga je važno napraviti kompletan očni pregled u sklopu kojega će se proširiti zjenice kako bi se vidjele moguće promjene na očnom živcu. To je i razlog zbog kojeg većina stručnih udruženja u svijetu preporučuje redovite godišnje preglede očiju u dobi iznad 40 godina - govori dr. sc. Adrian Lukenda, voditelj zagrebačke poliklinike Opto centar.

Dr. sc. Adrian Lukenda naglašava da većina nakon 45. godine treba neku vrstu korekcije oka

Na pregled se ide kasno

Važno je naglasiti da je glaukom ozbiljna očna bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka sljepoće u svijetu i kod nas. Procjenjuje se da više od 50 posto ljudi u Hrvatskoj i zapadnim zemljama ne zna da ima glaukom te će do liječnika doći tek nakon što je došlo do oštećenja očnog živca i vidnog polja, kad ga je i teže liječiti. Ti podaci govore da općenito oftalmologe posjećujemo tek kad primijetimo značajnije probleme - zamućenje vida, bol ili crvenilo oka. Nažalost, očna bolest je tad često već uzela maha, a mogla se spriječiti ili barem umanjiti redovitim pregledima oka. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) govore da se čak 80 posto oštećenja vida može izbjeći ili uspješno liječiti - ako reagiramo na vrijeme.

Mrena je česta u starih

Još jedna bolest koja je u zemljama s nerazvijenom medicinom glavni uzrok sljepoće, a u Hrvatskoj ju je danas lako riješiti brzim operativnim zahvatom je - siva mrena ili katarakta. Smatra se da mrenu ima 50 posto ljudi u dobi između 65. i 74. godine te 70 posto starijih od 75 godina. Obiteljskom se liječniku godišnje zbog nje javi gotovo 50 tisuća ljudi u Hrvatskoj.

Foto: Thinkstock 33 % ljudi ne vidi jasno: Podaci su to globlane kampanje #PutVisionFirst koju je pokrenula tvrtka Essilor 2017.

- Glavni simptomi su pad vidne oštrine i zamagljen vid. Čovjek isprva zamjećuje blago zamućenje vida ili bliještanje izvora svjetla noću, dok boje postaju manje intenzivne. Zamućenje očne leće je prirodni proces koji počinje već nakon djetinjstva i tijekom kojeg leća postaje sve tvrđa i manje prozirna. Siva mrena može nastati u svakoj dobi kao posljedica dijabetesa, uzimanja lijekova (kortikosteroidi), ozljede, zračenja, a može biti i nasljedna. Rješava se operacijom, a glavni preduvjet uspješnosti je pravodobno javljanje, a ne čekanje da mrena sazre - govori dr. sc. Lukenda.

Pregled očne pozadine može pak u ranoj fazi otkriti senilnu makularnu degeneraciju koja je u zapadnom svijetu vodeći uzrok sljepoće u dobi iznad 65 godina. Iako se ne može izliječiti, moguće je usporiti njezino napredovanje djelovanjem na rizične faktore, poput pušenja, pretilosti i povišenog krvnog tlaka, te uzimanjem određenih antioksidansa.

'Mušice' iznad 70. godine

Važna je i pravodobna reakcija ako suha degeneracija makule prijeđe u vlažni oblik karakteriziran naglim padom vida. Uslijed razvoja degenerativnih promjena u staklovini, gelu koji ispunjava unutrašnjost oka, nastaju tzv. “plivajuće“ mutnine ili “mušice”. Njihova učestalost se povećava s godinama, pa su prisutne u više od polovine ljudi iznad 70 godina, a opasne postaju ako ih prate bljeskovi.

Foto: dreamstime 5 milijuna puta godišnje trepnemo u prosjeku. Ljudi koji imaju problem “suhog oka” trepću čak i dvostruko češće nego oni koji s tim nemaju problema.

Ljudi u Hrvatskoj ipak se najčešće javljaju liječniku zbog crvenog oka, a ono je obično posljedica upale i tad ga nazivamo konjunktivitis (gotovo 135 tisuća). U posljednje su vrijeme sve češće i smetnje iritacije oka, osjećaj suhoće i crvenila vezani uz “sindrom suhog oka”.

Jedan od najvažnijih razloga je dugotrajan rad za računalom i gledanje u različite elektroničke uređaje pri čemu trepćemo i do pet puta manje nego u normalnim uvjetima, iako je treptanje iznimno važno za održavanje površine oka vlažnom i zdravom.

Problemi sa suznim filmom posebno pogađaju žene zbog hormonskih promjena, posebno izraženih nastupom menopauze, a uzrok mogu biti i lijekovi, poput diuretika i antidepresiva, koji se češće uzimaju u starijoj dobi.

Foto: Shutterstock Monitori umaraju oči: Ljudi koji rade na računalima tjedno provode i više od 50 sati pred monitorima, pa nije ni čudno da troje od četvero ljudi pati od umora očiju povezanih s gledanjem u digitalne uređaje.

Oslabljen vam je vid?

- Dobro je znati da znak ‘suhog oka’ može biti i prekomjerno suzenje. Iako se sam uzrok većinom ne može u potpunosti izliječiti, pravilno postavljanje dijagnoze i terapija mogu značajno ublažiti ili odgoditi smetnje - naglašava spec. oftalmolog Lukenda.

Kad govorimo o oslabljenom vidu, u prvom redu govorimo o refrakcijskim greškama, i to kratkovidnosti, dalekovidnosti, astigmatizmu te prezbiopiji ili starosnoj dalekovidnosti.

- Nasreću, danas se ove greške jednostavno ispravljaju naočalama, kontaktnim lećama, laserskom korekcijom dioptrije ili ugradnjom leća u oko. Ljudi ih najčešće primijete kao zamućenje i nedovoljno oštar vid na blizu i/ili daleko, a može se pojaviti i zamagljenost vida. Kod nekih su prvi simptomi napor i glavobolje, posebno nakon za vid intenzivnih aktivnosti. Nakon precizne korekcije naočalama, lećama ili operativnim zahvatom, većina primjećuje značajno poboljšanje kvalitete života - kaže dr. Lukenda.

Foto: Dreamstime 80% svih informacija primamo iz vanjskog svijeta putem osjetila vida. Zato su oči naš važan organ o kojem treba voditi brigu.

Broj ljudi s dioptrijom neprekidno raste tako da je u nekim azijskim zemljama dosegao epidemijske razmjere pretežno zbog porasta broja kratkovidne djece u školskoj i adolescentskoj dobi. Kratkovidnost ili miopija stanje je u kojem se bliski objekti vide jasno, a udaljeni zamućeno. Svjetlo pada ispred mrežnice, a ne na nju, zbog povećane očne jabučice ili nepravilnog oblika rožnice.

Kod dalekovidnosti ili hiperopije udaljeni objekti izgledaju oštrije od bližih jer zrake svjetla, zbog skraćene očne jabučice ili plosnatog oblika rožnice, padaju iza mrežnice. Neke dalekovidne osobe ne primjećuju probleme s vidom, osobito ne u mladosti, no ljudi s izraženom dalekovidnošću mogu objekte vidjeti mutno bez obzira na udaljenost.

Foto: Dreamstime 12 milijuna djece od 5 do 15 godina imaju zabilježen neki poremećaj vida, pokazala je globalna kampanja #PutVisionFirst

U refrakcijske greške ubraja se i astigmatizam. To je stanje kod kojeg se svjetlo lomi tako da se točka ispred oka, prolaskom kroz takvo oko, pretvara u crtu, pa dolazi do zamućenja vida.

Prezbiopija nije opasna

Kod normalnog oka rožnica je jednako zaobljena sličnije lopti, dok su kod oka s astigmatizmom neki dijelovi ravniji ili zaobljeniji od drugih. Astigmatizam se danas također jednostavno korigira naočalama, kontaktnim lećama ili operacijom. Staračka dalekovidnost ili prezbiopija nije opasna po vid, no problemi s gledanjem na blizinu zahvaćaju gotovo sve ljude starije od 45 godina.

Razlog je slabljenje akomodacije, što je uglavnom posljedica smanjene elastičnosti očne leće. Djelomična iznimka su kratkovidni ljudi koji, ovisno o veličini svoje “minus” dioptrije, mogu i nakon 45. godine zadržati vid na blizinu, uz nastavak nošenja korekcije.

S potpunim nestankom akomodacije nakon 65. godine i kratkovidnima moraju korigirati vid s više dioptrija za različite udaljenosti.

Melanom se može skrivati i unutar oka, važno ga je otkriti na vrijeme

Iako je vrlo rijedak, s učestalošću od oko pet na milijun stanovnika Europe, treba spomenuti i mogućnost razvoja melanoma oka koji je često skriven u unutrašnjosti oka. Otkrivanje ovog tumora u ranoj fazi vrlo je važno jer je postotak preživljenja povezan s veličinom i proširenošću tumora, objašnjava nam spec. oftalmolog Adrian Lukenda.

Djeca koja liječe smetnje kasnije imaju super vid

Postoje li smetnje u razvoju vidne oštrine (dioptrija, škiljavost i mrena), velika je vjerojatnost da se vid neće razviti u potpunosti. Ipak, pravovremeno ispravljena dioptrija može dostići 100 posto vida u adolescentskoj i odrasloj dobi.