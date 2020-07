Nastavili\u00a0su pribli\u017eavati i na kraju se tako poravnali da sam mogao napraviti fonografiju na kojoj je potpuna iluzija - ispri\u010dao je Lodhi. Rezultat tog trenutka je fotografija na kojoj je te\u0161ko odrediti koja od dvije zebre gleda u kameru, prenosi Insider.

Kad je fotografija objavljena na Twitteru, bilo je korisnika koji su posumnjali da ju je retu\u0161irao, odnosno rezao, no Lodhi ka\u017ee kako ni\u010dim nije utjecao na dizajn, ve\u0107 je to stvarna slika.\u00a0

Dakle, mo\u017eete li pogoditi koja zebra gleda u kameru?\u00a0

Ako mislite da je to ona s lijeve strane, u pravu ste, potvrdio je autor fotke.

Optička iluzija: Koja zebra gleda u kameru?

Putujući Kenijom, fotograf Sarosh Lodhi uspio je fotografirati dvije zebre u trenutku u kojem su se tako spojile da je na fotografiji optička iluzija i teško je procijeniti koja je zebra pogledala u objektiv

<p>Sarosh Lodhi, fotograf koji se bavi fotografiranjem divljih životinja iz Nagpura, u Indiji, lani je putujući Kenijom fotografirao dvije zebre, koje od tada zbunjuju ljude koji naiđu na fotografiju na Internetu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Građani birali ime male zebre u Zoološkom vrtu</p><p>- Slikao sam zebre u Maasai Mara, isprobavajući aparat i testirajući mogućnosti. Tad sam vidio kako se njih dvije međusobno približavaju. Očekivao sam neku interakciju, možda njuškanje ili grickanje, pa sam zadržao fokus na tom paru zebri.</p><p>Nastavili su približavati i na kraju se tako poravnali da sam mogao napraviti fonografiju na kojoj je potpuna iluzija - ispričao je Lodhi. Rezultat tog trenutka je fotografija na kojoj je teško odrediti koja od dvije zebre gleda u kameru, prenosi <a href="https://www.insider.com/optical-illusion-zebra-photo-which-facing-front-2020-7?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=sf-insider-main">Insider.</a></p><p>Kad je fotografija objavljena na Twitteru, bilo je korisnika koji su posumnjali da ju je retuširao, odnosno rezao, no Lodhi kaže kako ničim nije utjecao na dizajn, već je to stvarna slika. </p><p>Dakle, možete li pogoditi koja zebra gleda u kameru? </p><p>Ako mislite da je to ona s lijeve strane, u pravu ste, potvrdio je autor fotke.</p>