Možete li pronaći psa na fotki?

Da nema kuće iz njega, nije sigurno bi li vlasnik uopće vidio svog psa koji mu je pozirao na snijegu. Čitatelj nam je poslao fotografiju svog potpuno bijelog psa koji se jednostavno stopio sa snijegom.

U tolikoj bjelini ističe se jedino crna njuškica, a ukoliko i nju uvali u snijeg, pitanje je bi li ga bilo moguće vidjeti dok jurca snijegom pokrivenim poljima.

Sam pas je priliku za fotografiranje shvatio prilično ozbiljno i stao se u klasičnu pozu vuka koji zavija na Mjesec.

