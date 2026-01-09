Obavijesti

BIJEL KAO PAHULJA

Možete li pronaći psa na fotki?

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelj nam je poslao fotografiju svog psa koji ima savršenu kamuflažu za ovo doba godine. Sasvim bijeli pas, na kojem se ističe jedino crna njuška, praktički se stopio sa snijegom

Admiral

Da nema kuće iz njega, nije sigurno bi li vlasnik uopće vidio svog psa koji mu je pozirao na snijegu. Čitatelj nam je poslao fotografiju svog potpuno bijelog psa koji se jednostavno stopio sa snijegom.

POGLEDAJTE VIDEO - ljubimci u snijegu:

Ljubimci u snijegu | Video: 24sata Video

U tolikoj bjelini ističe se jedino crna njuškica, a ukoliko i nju uvali u snijeg, pitanje je bi li ga bilo moguće vidjeti dok jurca snijegom pokrivenim poljima.

TEK IM JE TRI MJESECA! VIDEO Trebaju li nekome ralice? Preslatki francuski buldozi uživali u svom prvom snijegu
VIDEO Trebaju li nekome ralice? Preslatki francuski buldozi uživali u svom prvom snijegu

Sam pas je priliku za fotografiranje shvatio prilično ozbiljno i stao se u klasičnu pozu vuka koji zavija na Mjesec.

POGLEDAJTE GALERIJU - VAŠI LJUBIMCI U SNIJEGU:

142

Snimke ili fotografije svojih ljubimaca u snijegu pošaljite nam na e-mail - reporter@24sata.hr, WhatsApp broj 099 224 2424 ili na Messenger Facebook stranice 24sata s naslovom Ljubimci u snijegu.

