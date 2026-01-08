VIDEO Trebaju li nekome ralice? Preslatki francuski buldozi uživali u svom prvom snijegu

Čitatelji nam šalju videa i fotografije svojih ljubimaca koji uživaju u snijegu, a jedan je poslao snimku svojih preslatkih francuskih buldoga, starih tek tri mjeseca, koji su uživali su svom prvom snijegu u životu.

POGLEDAJTE VIDEO - psi uživaju u snijegu:

Kao što se vidi u videu, zabundani štenci su znatiželjno lutali kroz snijeg i istraživali što se to dogodilo s njihovim uobičajenim šetalištem. Dok su si krčili put kroz snježni nanos iza sebe su ostavljali trag kao da je prošla malena ralica.

U drugoj snimci (također u videu gore) koju smo dobili od čitatelja, vidimo nešto starijeg psa koji je u snijegu već 'kao doma' i očito mu se nije dalo pozirati, već je skočio na kameru kako bi vlasniku dao do znanja da je vrijeme za snježne radosti, a ne za snimanje.

Mnogi psi naprosto obožavaju snijeg, ali ipak je potrebno pripaziti na neke stvari kako bi uživanje u snježnim radostima prošlo bez posljedica.

Psi i snijeg: Kako ih zaštititi i na što sve morate paziti

Mnogi psi, a posebno pasmine poput sibirskog haskija ili samojeda, genetski su prilagođeni hladnoći i snijeg doživljavaju kao golemo igralište koje budi sva njihova osjetila. No zimska idila sa sobom nosi i niz skrivenih opasnosti na koje svaki odgovoran vlasnik mora obratiti pažnju.

Hladnoća, led, sol i kemikalije za odleđivanje mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje pasa. Od ozeblina na šapama do opasnih trovanja, zima zahtijeva dodatnu razinu opreza. Uz nekoliko ključnih savjeta i malo pripreme, zimske šetnje mogu ostati siguran i veseo doživljaj za vas i vašeg ljubimca.

Priprema prije izlaska na snijeg

Prije nego što se upustite u zimske avanture, važno je procijeniti je li vaš pas spreman za niske temperature. Veterinarski pregled na početku zime može otkriti ili pomoći u upravljanju stanjima poput artritisa, koji se na hladnoći može pogoršati. Općenito pravilo glasi: ako je prehladno za vas, vjerojatno je prehladno i za vašeg psa, osobito ako se radi o kratkodlakim, malim ili starijim životinjama. Psi s gušćom dlakom i potkožnim masnim tkivom, poput malamuta, bolje podnose hladnoću, no nijedan pas ne bi smio provoditi dugo vremena vani na temperaturama ispod ništice.

Njega šapa ključan je dio pripreme. Uredno podrezani nokti smanjuju rizik od bolnog pucanja i sprječavaju širenje prstiju, čime se smanjuje prostor u kojem se mogu nakupljati led i snijeg. Ako vaš pas ima dugu dlaku, preporučuje se podrezivanje dlake između jastučića. Na taj ćete način spriječiti stvaranje bolnih ledenih kuglica koje psu mogu otežati hodanje i uzrokovati iritaciju.

Kako najbolje zaštititi osjetljive šape

Pseće šape prve su na udaru zimskih uvjeta. One su u izravnom kontaktu s ledom, snijegom te agresivnim kemikalijama koje se koriste za otapanje leda na cestama i pločnicima. Najcjelovitiju zaštitu pružaju kvalitetne pseće čizmice. One stvaraju fizičku barijeru između šapa i svih opasnosti, od oštrih komada leda do soli koja nagriza kožu. Važno je odabrati vodootporne i dobro prianjajuće čizmice te postupno navikavati psa na nošenje, prvo u kući na nekoliko minuta, a zatim u kraćim šetnjama uz puno pohvala i poslastica.

Alternativa čizmicama su zaštitni balzami ili voskovi, poput onih koje koriste vlasnici pasa za vuču saonica. Ovi proizvodi stvaraju zaštitni sloj na jastučićima koji odbija vlagu, sprječava nakupljanje snijega i štiti od kemikalija. Balzam je potrebno nanijeti u tankom sloju na jastučiće i između prstiju neposredno prije izlaska. Nakon svake šetnje, neovisno o tome koristite li zaštitu ili ne, obavezno je temeljito oprati i osušiti šape vašeg psa. Mlaka voda uklonit će ostatke soli i leda, a sušenje će spriječiti pucanje kože i razvoj gljivičnih infekcija.

Opasnosti koje vrebaju u snijegu

Osim vidljivih problema sa šapama, snijeg skriva i druge, često ozbiljnije rizike. Hipotermija, odnosno pothlađivanje, nastaje kada tjelesna temperatura psa padne ispod normalne razine. Simptomi uključuju drhtanje, slabost, usporavanje pokreta i anksioznost. Ako primijetite takve znakove, odmah odvedite psa na toplo. Ozebline su također prijetnja, a najčešće pogađaju vrhove ušiju, rep i šape.

Jedna od čestih pojava je i takozvani 'snježni gastritis', upala želučane sluznice uzrokovana jedenjem snijega. Snijeg, osim što je hladan, može sadržavati skrivene opasnosti poput soli, kemikalija, oštrih predmeta ili prljavštine. Najopasnija kemikalija je antifriz, koji zbog slatkastog okusa privlači životinje, a čak i mala količina može biti smrtonosna.

Snijeg i led mogu prekriti mirise koji psu inače pomažu u orijentaciji, zbog čega se zimi izgubi više pasa nego u bilo kojem drugom godišnjem dobu. Zbog toga je iznimno važno psa držati na povocu, pogotovo tijekom snježnih oluja. Također, izbjegavajte šetnje po zaleđenim jezerima ili rijekama jer led može popustiti pod težinom psa.

Dodatna briga za ugodnu zimu

Kako biste osigurali da vaš pas ostane topao, razmislite o nabavi kaputića ili vestice, posebno ako imate kratkodlakog psa. Odjeća treba pokrivati tijelo od vrata do repa, uključujući i trbuh. Psima koji provode više vremena vani zimi trebat će i nešto kaloričnija hrana kako bi nadoknadili energiju koju troše na održavanje tjelesne temperature. Uvijek im osigurajte pristup svježoj vodi.

Zima ne mora biti razdoblje mirovanja. Uz pravilnu zaštitu i svjesnost o mogućim opasnostima, snježni dani mogu postati izvor velikog veselja i zajedničkih uspomena. Promatrajte ponašanje svog psa, prilagodite duljinu šetnji vremenskim uvjetima i uživajte u sigurnoj zimskoj čaroliji.

