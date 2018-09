Mreža prijatelja na poslu plete put prema uspješnoj karijeri

Najveća tajna uspjeha krije se u stvaranju mreže ljudi i prijatelja u poslovnom okruženju. To znači da se tim ljudima morate svidjeti, kaže Dale Carnegie, autor knjige “How to Win Friends & Influence People”.

No kako se najlakše sprijateljiti? Kako učiniti da nas ljudi vole? To se čini kao subjektivan proces no zapravo postoje trikovi koji su univerzalni, tvrdi autor.

- Nemojte kritizirati, osuđivati ili se žaliti. To svatko može. Osoba koja je u stanju oprostiti ima snažnu moć samokontrole i jak karakter što će joj se u odnosima s ljudima višestruko isplatiti - kaže autor te se nadovezuje drugim savjetom, a to je da ne škrtarite na pohvalama.

- Nisam upoznao osobu koja bolje i vrjednije obavlja svoj posao pod kritikom nego pod pohvalom, priznanjem i poticajem - kaže Carnegie.

Nastavlja a trećim savjetom i kaže kako je od iznimne važnosti sugovorniku upamtiti ime. Iako djeluje banalno, upravo ime ljudi u razgovoru najčešće zaboravljaju.

- Važno je da treniramo sami sebe. Odmah po upoznavanju ponovite ime svog sugovornika. Upamtite da je svakome njegovo ime najljepši zvuk koji mogu čuti jer znači da vam je bitan i da ga poštujete - rekao je Carnegie.

Zadnji savjet koji autor smatra ključnim kako bi vas ljudi zavoljeli jest da budete iskreno zainteresirani za ljude oko sebe.

- Ako ste iskreno zainteresirani za to što vam netko ima reći, steći ćete više prijatelja u dva mjeseca nego što biste ih stekli u dvije godine gdje ih pokušavate natjerati da oni budu zainteresirani za vas. U pravilu, trebali biste slušati druge 75 posto vremena, a pričati samo 25 posto tog vremena - zaključuje.