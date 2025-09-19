Pauci u jesen traže toplo skrovište u domovima, najčešće u tamnim i zapuštenim kutovima . Stručnjak za uređenje interijera objašnjava da nered, mokra odjeća i nagomilane stvari stvaraju savršene uvjete za njih
Mrzite pauke? Evo kako ih se riješiti na jednostavan način
Iako pauci ne predstavljaju stvarnu opasnost za ljude, većina ih ipak ne želi vidjeti u vlastitom domu. Stručnjak za uređenje interijera Andrew White objašnjava da je upravo jesen razdoblje kada se ovi sitni stanovnici prirode najčešće sele u zatvorene prostore, tražeći toplo i sigurno skrovište.
Najprivlačniji su im tamni, zapostavljeni kutovi koji za njih predstavljaju idealno okruženje za život. Prema njegovim riječima, čim nastupe kišni i vjetroviti dani, pauci se najradije sklanjaju u hodnike i predvorja, osobito u blizini ulaznih vrata, gdje pronalaze mnoštvo pogodnih skrovišta.
- Nagomilani mokri kaputi, blatnjave čizme i kišobrani su idealno skrovište za pauke. Životinje poput pauka nastanjuju se po zatrpanim površinama s naborima ili pukotinama, poput hrpa odjeće, recikliranog materijala ili knjiga, naveo je White.
Nered u kući, objašnjava on, stvara tople i stabilne mikroklime, ali i sjenovite pukotine u kojima se pauci osjećaju sigurno i zaštićeno. Takvi uvjeti istodobno privlače i sitne insekte kojima se oni hrane, pa se njihov mali ekosustav lako održava upravo u domovima u kojima vlada neurednost.
Jedan od najčešćih nepozvanih gostiju je tzv. podrumski pauk, poznat i kao pauk dugih nogu. To je vrsta koja se može pronaći gotovo u svakom kućanstvu, najčešće na zidovima i u kutovima prostorija. Ondje, zaklonjeni od pogleda, nesmetano predu mreže i čekaju plijen. Upravo zato White naglašava koliko je važno redovito čistiti i organizirati uglove, ormare te prostore za odlaganje.
- Raspremite ljetne stvari i dodajte posude za pohranu, vješalice za kapute i čvrsti otirač kako mokre stvari ne bi postale hrpa pogodna za pauke", tvrdi White.
Prema njegovu savjetu, jednostavne mjere poput uvođenja dodatnih spremnika, korištenja vješalica te održavanja suhoće u hodniku mogu znatno umanjiti prisutnost pauka u domu. U konačnici, urednost i dobra organizacija najbolji su način da se spriječi njihovo zadržavanje u unutarnjem prostoru.
