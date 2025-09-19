Obavijesti

VRLO EFIKASNO

Mrzite pauke? Evo kako ih se riješiti na jednostavan način

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime

Pauci u jesen traže toplo skrovište u domovima, najčešće u tamnim i zapuštenim kutovima . Stručnjak za uređenje interijera objašnjava da nered, mokra odjeća i nagomilane stvari stvaraju savršene uvjete za njih

Iako pauci ne predstavljaju stvarnu opasnost za ljude, većina ih ipak ne želi vidjeti u vlastitom domu. Stručnjak za uređenje interijera Andrew White objašnjava da je upravo jesen razdoblje kada se ovi sitni stanovnici prirode najčešće sele u zatvorene prostore, tražeći toplo i sigurno skrovište. 

Najprivlačniji su im tamni, zapostavljeni kutovi koji za njih predstavljaju idealno okruženje za život. Prema njegovim riječima, čim nastupe kišni i vjetroviti dani, pauci se najradije sklanjaju u hodnike i predvorja, osobito u blizini ulaznih vrata, gdje pronalaze mnoštvo pogodnih skrovišta.

ODMAH ĆE NESTATI Ako imate puno paukova u kupaonici, riješite se ove navike
Ako imate puno paukova u kupaonici, riješite se ove navike

- Nagomilani mokri kaputi, blatnjave čizme i kišobrani su idealno skrovište za pauke. Životinje poput pauka nastanjuju se po zatrpanim površinama s naborima ili pukotinama, poput hrpa odjeće, recikliranog materijala ili knjiga, naveo je White.

Nered u kući, objašnjava on, stvara tople i stabilne mikroklime, ali i sjenovite pukotine u kojima se pauci osjećaju sigurno i zaštićeno. Takvi uvjeti istodobno privlače i sitne insekte kojima se oni hrane, pa se njihov mali ekosustav lako održava upravo u domovima u kojima vlada neurednost.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedan od najčešćih nepozvanih gostiju je tzv. podrumski pauk, poznat i kao pauk dugih nogu. To je vrsta koja se može pronaći gotovo u svakom kućanstvu, najčešće na zidovima i u kutovima prostorija. Ondje, zaklonjeni od pogleda, nesmetano predu mreže i čekaju plijen. Upravo zato White naglašava koliko je važno redovito čistiti i organizirati uglove, ormare te prostore za odlaganje.

BUDITE MUDRIJI Ne ubijajte paukove jer će vas pratiti loša sreća u ljubavi, evo kako ih se možete riješiti
Ne ubijajte paukove jer će vas pratiti loša sreća u ljubavi, evo kako ih se možete riješiti

- Raspremite ljetne stvari i dodajte posude za pohranu, vješalice za kapute i čvrsti otirač kako mokre stvari ne bi postale hrpa pogodna za pauke", tvrdi White.

Ilustracije nereda u domu
Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Prema njegovu savjetu, jednostavne mjere poput uvođenja dodatnih spremnika, korištenja vješalica te održavanja suhoće u hodniku mogu znatno umanjiti prisutnost pauka u domu. U konačnici, urednost i dobra organizacija najbolji su način da se spriječi njihovo zadržavanje u unutarnjem prostoru.

