Muči ih 'fuj faktor': Izraelska tvrtka želi da jedemo skakavce

Od biblijske pošasti do proteina u moderno doba - izraelska tvrtka promovira skakavce kao održivi prehrambeni izbor u Svetoj Zemlji i šire, a na pitanje jesu li ti kukci košer, nije jednostavno odgovoriti

<p>Na farmi tvrtke Hargol Foodtech skakavci su smješteni u pravokutnoj nastambi koja je nekad bila kokošinjac. Ondje ih drže u nizu pažljivo poredanih, klimatski kontroliranih kaveza, gdje ih u tromjesečnom životnom ciklusu hrane pšeničnom travom prije nego što ih ubiju i ispeku. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (hrana s insektima):</p><p>Direktor tvrtke Dror Tamir kao dijete je slušao priče o tomu kako skakavci uništavaju polja u njegovu kibucu. No jemenski Židovi koji su živjeli u blizini skakavce nisu smatrali štetočinama nego jestivim izvorom nutrijenata, prisjeća se. </p><p>Kad je odrastao Tamir je postao poduzetnik i nutricionist koji je zabrinut zbog cijene što je planet mora platiti da bi sve brojniju svjetsku populaciju opskrbio s dovoljno životinjskih proteina. </p><p>Prije šest i pol godina shvatio je da su skakavci rješenje i osnovao tvrtku Hargol, što na hebrejskom znači skakavac. </p><p>Cilj mu je da njegova tvrtka bude prva u svijetu koja će uzgajati skakavce na komercijalnoj razini i svijetu pružiti zdraviji i održivi izvor proteina. </p><h2>'Fuj' faktor</h2><p>Stručnjaci se slažu da bi se svijet mogao suočiti s velikim problemom u opskrbi hranom. Pošto se očekuje da će do 2050. na Zemlji živjeti oko 10 milijarda ljudi, uzgoj stoke u svrhu prehrane zahtijevat će goleme površine zemlje i jednako tako veliku količinu vode. </p><p>Tamir kaže da se skakavac sastoji od 70 posto proteina i sadrži sve aminokiseline, kao i ostale nutrijente. Ističe da u njima nema zasićenih masti ni kolesterola te da sadrže "samo dobre stvari, nijednu lošu". </p><p>Po njegovoj procjeni oko 2,5 milijarde ljudi, uglavnom u zemljama u razvoju, konzumira kukce u sklopu redovite prehrane.</p><p>- A od kukaca se najviše jedu skakavci - ističe Tamir. </p><p>- No kad ih pokušavate prodati sjevernoameričkim ili europskim klijentima, najteže je prevladati taj 'fuj' faktor" - dodaje. </p><p>Da bi proizvod učinio zapadnjacima privlačnijim, Hargol skakavce melje u prah koji se onda može umiješati u različita jela. </p><h2>Skakavci i med</h2><p>U starozavjetnoj Knjizi Izlaska skakavci se spominju kao jedna od deset pošasti koje je Bog poslao na Egipat nakon što je faraon odbio osloboditi izraelski narod iz ropstva.</p><p>U Levitskom zakoniku postoji odlomak koji kaže da su skakavci košer. Židovi u Jemenu i u sjevernoj Africi ih jedu već naraštajima, no to nije slučaj u Europi. </p><p>Tamir se nada da će skakavce uspjeti uvesti u regularnu izraelsku kuhinju na način da će za svoje proizvode dobiti košer certifikat glavnoga državnog rabinata, koji o tomu raspravlja već dulje vrijeme, jer se u Tori mogu naći proturječne tvrdnje. Naime, neke vrste skakavaca su prihvatljive, dok neke nisu. </p><p>Tamir je optimist i vjeruje da će na koncu dobiti odobrenje rabinata, a u međuvremenu američkim i europskim kršćanima namjerava ponuditi energetske pločice obogaćene skakavčevim proteinima i židovskim medom. </p><p>- Naposljetku, Novi Zavjet kazuje da je Ivan Krstitelj jeo skakavce s medom - rekao je.</p>