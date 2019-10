Muke iscrpljene majke: Četvero djece ide u četiri različite škole

Britanka Hailey Saunders (38) iz Bristola, inače majka petero djece, dnevno dvaput samo zbog škole pređe skoro deset kilometara, a za Mirror se požalila kako je očajna od kad je Gradsko vijeće odbilo njenu molbu da se njen petogodišnji sin Darcy upiše u školu Christ Church Infants u Downendu, koju već pohađa njegov 10-godišnji brat Memphis.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tada bi, kaže majka, barem braću mogla odvesti ujutro na isto mjesto, no Darcy ide u nekoliko kilometara udaljenu školu Chester Park, a ona nakon njega u školu vozi i kćerku Hailey, koja pak nastavu pohađa na trećem mjestu. Jedino njeno dijete koje samo ide u školu je 12-godišnji Phoenix koji pohađa Steiner Akademiju. No budući da se ta škola iduće godine treba zatvoriti, Hailey brine da bi joj se noćna mora sa školama mogla i pogoršati, ako njemu na vrijeme ne pronađu školu dovoljno blizu da do nje može ići pješice.

A uz četvero školaraca, Hailey ima i bebu, Indianu.

- Indiana se svaku noć plačući budi po tri puta, a onda ujutro ostalu djecu moram voziti na različite strane - požalila se mama, kojoj bi, kaže, život bio lakši da joj se dopusti da barem jednog školarca upiše u školu u koju mu ide brat.

No od škole je dobila odbijenicu.

- Kad se još dogodi i prometna nesreća blizu mjesta Fishponds ili Downed kroz koja prolazimo, promet bude grozan. Prošli smo tjedan tako tri puta zakasnili. - priča mama, koja iz kuće s djecom izlazi oko 8 ujutro, a vrati se doma nešto prije 10.

- Jedan je dan Lexie imala pregled stomatologa koji je u Cliftonu. Phoenix je morao hodati više od sat vremena i pokupiti Memphisa da bih ja mogla doći na vrijeme po Lexie - ispričala je mama koja je trenutno na porodiljnom dopustu, a kojoj suprug ne može pomoći u vožnji djece zbog svog posla.

Na pitanje bi li razmislila da i drugu djecu pusti da idu sami u školu, kao što joj ide njen 12-godišnik sin, Hailey kaže kako bi ih pustila kad bi mislila da je to za njih sigurno.

- Stalno vidim objave na Facebooku na kojima se upozorava roditelje da pripaze jer se nešto dogodilo u blizini. Moja su djeca mršava i sitna, Memphis npr. izgleda kao da mu je sedam godina, a ne deset. Samo želim da su svi sigurni, a ne mislim da je to slučaj ako hodaju do škole sami - rekla je, a dodaje i da je kuća u kojoj živi sa mužem i djecom u njenoj obitelji već 70 godina. Bila bi, kaže, šteta, da moraju odseliti samo zbog sigurnosti i blizine škole.

U međuvremenu su joj odgovorili i iz Gradskog vijeća, gdje kažu kako 'razumiju njenu frustraciju', ali kako postoji zakonom propisan broj djece u svakom razredu. A u Bristolu je ta brojka već popunjena lokalnim školarcima, pa će njenog sina Darcyja za sada 'ostaviti na listi čekanja'.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: