Multipla mi je ušla u život, a ja sam je primila kao prijateljicu

U prosincu 2014. dobila sam novu prijateljicu. Nije da sam je htjela. Sigurno je nisam priželjkivala niti tražila. Ali došla je, i jedno je sigurno - ostaje tu, sa mnom zauvijek, započinje svoju priču novinarka Mirjam Jukić (42) o autoimunoj bolesti s kojom živi 6500 građana Hrvatske. Multiploj sklerozi.

Kad razmišlja o početku, prve simptome osjetila je još 2001., godinu dana nakon rođenja prvog sina.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Imala sam ispade u vidu, odnosno optički neuritis (upala vidnog živca koja može izazvati potpun ili djelomični gubitak vida) i poslali su me na snimanje. Te je godine postojao samo jedan magnet, u Zagrebu, i to privatno. Postavili su mi dijagnozu multiple skleroze i stavili je pod upitnik. Nisam imala pojma što to znači. Budući da su se problemi s vidom ‘utišali’, na to nisam obraćala pažnju - prisjeća se Mirjam.

No, 2014. bolest se počela ponovno javljati. Ruka joj je trnula pa je na nagovor doktora i školskog prijatelja Mate otišla na drugo snimanje.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Kao, za svaki slučaj. Na prvoj se snimci vidjelo neko okoštavanje, mislila sam proći će. No nastavilo se, a meni više ništa nije bilo jasno. Trnci su krenuli prema vratu, na dodir mi je bila čudna desna strana vrata i potiljka. Kao da nisu moji, kao da diram nekog drugog. Odvratan osjećaj - priča.

Uslijedio je novi magnet.

- Čim su me taj put zvali direktno s radiologije, znala sam. Isti sam čas nazvala sestru. Adrijana, kojoj je četiri godine prije dijagnosticirana ista bolest, bila je praktična. Nazvala je svojeg neurologa i naručila me na Rebro. Dala mi je sve informacije koje sam trebala. Zbog njezine bolesti proplakala sam cijelu noć, no sad nisam mogla plakati. A trebalo je to nekako izbaciti iz sebe. Šok. Nevjerica. Opet odbijanje, bijes, pa prihvaćanje. No do ovog zadnjeg put je malo duži i nimalo lak - priča majka tri sina u kojima je dobila neopisivu podršku.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Svi su me držali za heroja, supermena. No, ja to nisam. Stup se slomio. Iza mene su četiri relapsa (pogoršanja bolesti) i prošli tjedan sam primila prvu dozu nove terapije od koje puno očekujem. Nadam se da ću biti bolje i da me relapsi ubuduće neće tako često posjećivati - iskrena je i pozitivna Vinkovčanka.

Danas se aktivno bori protiv bolesti. Osnovala je i Udrugu MS TIM Hrvatska te godinama organizira akcije MS Walk na Bundeku, za pomoć oboljelima. A ono što joj je u mnogome pomoglo je pisanje. Dvije godine pisala je blog na Večernjakovoj blogosferi.

- To je bio moj način nošenja s dijagnozom. S obzirom na moj prijašnji posao novinarke, bio je to najbolji način za ‘izbacivanje’ toga iz sebe. Danas su ti tekstovi pretočeni u knjigu ‘Imate multiplu?” Imam i ja.’, svojevrsni priručnik za početnike i novooboljele koji će im možda pomoći da se snađu i doznaju osnovne informacije o našoj bolesti - kaže.