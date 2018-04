Multitasking - nikad ne šalji muškarca da obavi dva posla

Nakon što smo Mr.S i ja skoro mjesec dana ratovali oko toga jesam li ja dovoljno emotivna i empatična majka ili nisam, uspjeli smo se nekako usuglasiti da sam zapravo baš dobra, ali na žalost stroga mama te da je to prvenstveno u interesu Djeteta. Također, dogovorili smo se i da se do daljnjega s Djetetom provode određene odgojne i zdravstvene metode koje su napisali pedijatri u knjigama (barem ovi koje ja čitam poput Jovančevića) bez obzira dira li to njega, oca, u srce ili ne.

Načelno je prihvatio i činjenicu da ako ga nešto baš jako pogodi u dušu, tipa mali se tijekom kupanja rasplače jer mu je, zamisli, ušla voda u oči, da će to svakako preživjeti i on i Dijete budući da se ne radi o solnoj kiselini nego o nečemu što se inače svaki dan pije iz čaše. Mr.S se u pregovorima nevoljko složio i s mojim zahtjevom da u takvim i sličnim situacijama ne treba još i on dodatno izvoditi cirkus po kući jer je potpuno dovoljno da mali vrišti pa stvarno nema smisla da slušam i kako Mr.S ko baba narikača psuje na balkonu i kune sve vragove što su malog iznenada napali u kadi. Susjeda kat ispod prošli se tjedan sto posto kladila na naš razvod.

Pomirba s Mr.S-om trajala je nekoliko dana jer gospodin ima tendenciju ponašati se neko vrijeme kao uvrijeđena mlada kojoj se srušio svijet na dan vjenčanja kad su iz cvjećarne umjesto romantičnih bijelih margareta poslali uvenule pink gladiole. Nju da se pita vjenčanje bi bilo naravno promptno otkazano, ali sva sreća ne pita se nikad nju, nego gazdu koji to sve plaća pa si onda ona iz inata barem zadrži pravo da se - eto, duri.

Pa tako i Mr.S. - pomirili se kao jesmo, ali on je odlučio još danima biti namrgođen. Nekad mi se majke mi čini da skrivećki noću pod baterijom ispod popluna čita onu idiotsku self help literaturu tipa 'budite u vezi pravi muškarac' i onda to sutradan trenira na meni. Ovaj sam ga put pustila da se ispuše sedam dana, šepurio se po stanu ko Kolindin paun na Pantovčaku, a onda sam mu dala rok od pola sata da postane dobre volje jer ću ga u protivnom cijeli dan ostaviti samog s Djetetom, a ja idem u toplice. Ne biste vjerovali kako mu se naglo popravilo raspoloženje, kupio mi je brže bolje cvijeće, rekao da me voli, a ako se dobro sjećam, čini mi se da je promrmljao i nešto u stilu 'ljubavi, i ja sam isto kriv', ali nemojte me držati za riječ jer je pola samoglasnika progutao pa je sve zvučalo otprilike 'ljbvi jsm sto kr...v....ma zapravo... ništa ništa... '

U cijeloj ovoj stvari sam najviše ja popustila, recimo pristala san da Djetetu ne saugamo nos usisivačem tri puta dnevno nego jednom, čisto da mali i otac ne dobiju PTSP od Philipsa 1800 W, a Mr.S. je obećao da više neće kreirati predstavu po stanu kad se mali krivo nasloni na vrata i plače dulje od tri i pol sekunde.

I tako smo sretni i spašenog braka krenuli u novi tjedan koji je počeo popodnevnim odlaskom u trgovinu.

- Ljubavi, hajde pođi ti u dućan, kupi sve ovo što sam ti napisala, molim te operi mi usput auto, imaš drive in četke odmah iza dućana i na putu kući svrati u DM, malom treba kupiti bademovo mlijeko, zbog te intolerancije na laktozu dat ćemo mu da pije par dana biljno, pa ćemo poslije s doktorom vidjeti koje ćemo mu za u buduće davati životinjsko mlijeko.

- Dobro - kaže Mr.S., strpa papir s popisom namirnica u džep, uzme ključeve i ode.

Evo ga natrag za minutu.

Uzeo je ključeve od svog auta, a ne od mog. Shvatio je naime da mora oprati auto, ali da mora oprati moj je shvatio tek kad je došao do svog auta i vidio da je čist. Pogađate, ja sam kriva jer nisam jasno napomenula da treba oprati crni, nissan, qashqai, 1.6, diesel, parkiran ispod prozora, registarskih oznaka Zg6754ev.

Otišao je ovaj put s mojim ključevima nervozno ispuhujući.

Prošlo deset minuta, evo ga zove.

- Koju palentu da kupim? Imaju tri vrste.

- Kupi bilo koju – kažem nježno.

- Piše ovdje kukuruzno brašno.

- Ne kukuruzno brašno, napisala sam ti palenta.

- Aha. A koja?

- Rekla sam ti, svejedno, kupi Tenu, Bibu, Dudu, ne znam što piše gore, bitno da piše palenta. Palenta je žuta.

- Pa dobro, znam koje je boje, samo te pitam šta da uzmem, ne znam zašto se nerviraš.

- Ne nerviram se, ajde kupi i vidimo se kući ljubavi, - poklopim slušalicu i mislim si u sebi za mir u kući je sad bolje da mu se više ne javim.

I prošlo od toga pola sata, pa prošao još sat, pa prošlo još 45 minuta. Zovem sad ja njega. Luda. Reko da nije otišao u dućan u Karlovac.

-Ljubavi gdje si, - pitam jedva se suzdržavajući da ne zagrmim.

-Evo, evo, tu sam, bila je gužva u dućanu i u praonici i nisam imao gdje parkirati kod DM-a, evo me stižem za minutu.

Inače dućan je na tri minute autom od stana, praonica na pet, a DM na pola minute.

Iz trgovine je umjesto sanitara za pranje kupaonice donio sanitar za wc školjku, a umjesto acidofila kefir. Banane nije uopće kupio, a salatu nije ni znao da treba uzeti jer mu nije palo na pamet okrenuti papirić na drugu stranu pa je kupio sam ono što je pisalo na prednjoj. Iza salate je još pisalo ulje i šećer. Omekšivač za veš je kupio krivo pakiranje, a slamke su, kaže, bile nečitko napisane pa je onda tu stavku naprosto preskočio.

Ali zato je kupio punč.

Znate li vi ikoga u Hrvatskoj da kupuje pakirani prašak za punč i onda to doma kuha i pije? Ja Boga mi ne znam nikoga, osim sad nas.

Reko, zašto si kupio punč.

Kaže, obožava ga.

Istina je doduše da u slastičarnama naruči uvijek punč sladoled, ali mislila sam da je to zbog grožđica.

Sad izgleda da nije.

Uglavnom, eno ga punč ima već pet dana, još stoji u ladici. Mr.S ga se priprema napraviti, ali veli, fali mu ta neka specijalna zdjela, pa onda ni upute nisu baš jasne, a zaboravio je uzeti i adekvatno vino, tako da kako je krenulo, punč će sigurno dočekati rok trajanja.

Auto je uspio oprati, ali ne tamo gdje sam ga poslala nego pet kilometara dalje jer sam mu kaže krivo objasnila pa nije našao tu praonu iza dućana.

Ali je zato ponosno izvadio mlijeko za Dijete i rekao, 'evo ljubavi, zato malo kasnim, jedva sam ga našao u DM-u, nije tamo među dječjom hranom'.

- Nije, znam, na zdravim je proizvodima.

I okrenem se da vidim koje je točno kupio.

Vidim, piše Afrodita.

- Daj dođi bliže da vidim što je to.

A on važno pokaže bocu, i veli 'baš sam gledao da sve bude prirodno'.

I stvarno sve prirodni sastojci.

Na slovenskom.

Afrodita.

Mandelj.

Negovalno MLEKO za telo.

E kad mi mrak nije pao na oči.

Sutradan sam ga poslala ponovno u dućan i napokon se trajno pomirila s činjenicom da je Mr.S jednostavno muškarac i da ne može raditi niti pamtiti više od dvije funkcije istovremeno od čega jedna svakako mora biti disanje. I da je potpuno uzaludno tražiti od njega da bude multitasking kao ja. I to ne zato što je on nesposoban nego zato što je jednostavno muško.

Sutradan sam na popis s namirnicama dodala opis. Palenta. Tena. 500 grama. Konzum. Četvrti red s lijeva na desno, treća polica odozgo. Stoji između glatkog brašna i krupne soli. Slika proizvoda ti je na WhatsApp-u. Ako se izgubiš pokaži prodavačici fotografiju.

Ako ne nađeš prodavačicu dođi kući.