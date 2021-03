Kolumnist i novinar James Mortimer za YourTango opisao je kako je štene vratilo uzbuđenje u seksualni život s njegovom suprugom.

Njegovu ispovijest donosimo u cijelosti:

Prije dva mjeseca nismo imali psa, a ni supruga i ja nismo se puno seksali.

- Što misliš o ovom? Pogledaj kako je sladak - pitala me dok mi je gurala svoj mobitel pred lice.

- Nećemo nabaviti psa - rekao sam automatski, bez da sam i pogledao u ekran.

Već 12 godina imamo istu raspravu, ona želi psa, a ja ne želim.

Izgradio sam i sofisticirane razloge za to: neuredni su, laju, žvaču namještaj i kakaju posvuda.

- Uostalom, tisućama godina postojala je poštena razmjena između čovjeka i psa. Mi smo im osiguravali toplinu i sklonište, a oni nama meso. Pogledaj sad, samo smo ih razmazili - nastavio sam.

- Ok, želiš poštenu razmjenu, razgovarajmo o poštenoj razmjeni. Koja je tvoja cijena? - rekla je moja supruga.

- Što? - zatečeno sam ju upitao.

- Ako nabavimo psa, što želiš dobiti iz toga - pitala me direktnije.

Mislio sam da se šali, ali imala je onu zaigranu iskru u oku. Znala je što ja želim. Ja sam znao da ona zna što ja želim. Samo sam sjedio s glupim izrazom na licu, koji uvijek imam kada želim nešto specifično od svoje supruge.

- Ok, idemo vidjeti mogu li te uvjeriti - rekla je, uzela mi ruku i povela me u spavaću sobu.

Da skratim priču. Sada imamo malog psića. Uz to, tjedno dobivam i oralni seks kao 'naplatu'.

Prije nego me odbacite kao još jednu šovinističku svinju s interneta, moram reći da su stvari iznenađujuće upalile.

Kao prvo, volim naše štene. Ok, to je laž, obožavam je. Slatka je i mekana i više ne mogu zamisliti naš dom bez nje. Ali to nije sve što se promijenilo. Moja supruga, koja je oduvijek nevoljko pružala oralni seks, shvatila je da uživa u tome, sama mi je to priznala, kao i to da ju je to iznenadilo.

Drugim riječima, svatko od nas je malo žrtvovao, a puno smo dobili zauzvrat.

Ne samo da imamo preslatku kujicu, nego imamo i puno više seksa, jako dobrog seksa. Ne kažem da i prije nismo imali dobar seks, ali nakon gotovo devet godina braka i dvoje djece, akcija u spavaćoj sobi postala je nekako rutinska. Sada napadamo jedno drugo kao da opet imamo 18 godina.

No to uopće nije poanta. Poanta je da ako ste krenuli ovo čitati misleći da jednostavno možete svoju suprugu podmititi kako bi dobivali redovan oralni seks, sve ste krivo shvatili. Veze ne funkcioniraju kroz manipuliranje, one traju kroz povjerenje.

I ponekad morate pronaći zabavne načine kako bi testirali to povjerenje.

Prije nego progovorim o povjerenju, dopustite mi kratku digresiju. Prije nego smo nabavili ljubimca i započeli našu malu 'razmjenu', supruga i ja imali smo ok seks jednom tjedno.

Učestalost seksualnih odnosa oduvijek je bila osjetljiva tema, kao i nesrazmjer oralnog seksa, jer sam ja njoj puno češće pružao oralno zadovoljstvo. No snalazili smo se.

Moje želje oduvijek su joj bile poznate - uživam primati oralni seks i želio sam da to radi češće. Ona je pak bila vrlo jasna u svom stajalištu i bili smo u pat poziciji.

Tada je jedne večeri ona došla do zabavne ideje. Predložila je da će mi pružiti oralni seks ako sljedeće jutro ranije ustanem i pobrinem se za djecu kako bi ona mogla dulje spavati. Dok sam otkopčavao hlače brzo je ubacila i njezin samostalni odlazak u šoping kao dio pogodbe.

Uživao sam u oralnom seksu, ali u isto vrijeme osjećao sam se i loše. Korištenje oralnog seksa kao sredstvo 'naplate' nije mi uopće bilo romantično. Zar smo zaista tako brzo pali tako nisko? No tada sam primijetio da ona uživa u tome pa sam se opustio.

Kada smo završili bila je sva uzbuđena zbog mirnog jutra koje joj slijedi.

- Zar ti ovo nije bilo nekako krivo? - pitao sam ju.

- Ne, bilo je zabavno. Laku noć - rekla mi je uz poljubac prije spavanja.

To je bio naš prvi korak prema zdravoj, zaigranoj, uvjetnoj ljubavi.

Uvjetna ljubav. Svi smo to već prije čuli, najbolja verzija ljubavi je ona bezuvjetna. Bez uvjeta, bez ugovora, samo ljubav, pod svaku cijenu.

To je slatko i sentimentalno, ali i malo dosadno.

Evo što mislim da nam je uspjelo tijekom 12 godina koliko smo zajedno - pronašli smo pravu ravnotežu između uvjetne i bezuvjetne ljubavi.

Naravno, naš tjedni dogovor za oralni seks nije zapisan u kamenu, nismo potpisali nikakav ugovor i ovjerili ga kod bilježnika. Niti bih ja ikada očekivao da moja supruga svaki tjedan ispoštuje svoj dio dogovora.

Sve se svodi na povjerenje. Radi se o tome da mislimo o tome što je najbolje za onog drugog, uvjetno i bezuvjetno.

Oduvijek sam se osjećao krivim dok sam tražio oralni seks. Ipak se radi o 'jednosmjernoj ulici'. No nešto se promijenilo nakon našeg dogovora. Moja supruga više ne prolazi samo kroz radnje, već se trudi kako bi pokazala svoju ljubav i koliko joj je stalo. Zauzvrat, kako bih pokazao vlastitu zahvalnost na tome, ja joj na niz načina pokazujem svoju ljubav i koliko mi je stalo.

Štipam ju za stražnjicu u prolazu. Ljubimo se u kuhinji, na veliko neodobravanje naše djece. Gledamo ženske filmove i mazimo se uz čašu vina. I da, nabavili smo psa kojeg sam mislio da ne želim jer sam znao da će to usrećiti moju suprugu.

Uvjetno je i bezuvjetno. Uzbuđujuće je i zabavno. To je ljubav.

Potrebna je posebna vrsta veze da bi uspjeli u takvom nečem. Ako ijedna strana nevoljko pristupa svojoj strani dogovora, to ne može funkcionirati.

Dugo je moje protivljenje nabavi psa bilo dio moje tvrdoglave naravi. Držao sam se za to kao 'pijan plota'. No na kraju sam se osjećao dobro što sam pokleknuo znajući da nećemo zbog toga postati nešto manje, nego nešto više. Znam da se i ona osjeća tako.

Stručnjakinja za seks Emily Morse to puno ljepše kaže od mene.

- Mislimo da želimo seks, ali ono za čime istinski žudimo je intimnost. A intimnost je kada smo uistinu otvoreni, ranjivi i autentični s nekim drugim - objasnila je.

Stoga, evo mog praktičnog savjeta: ako je vaš cilj da bi nešto dobili od veze, umjesto da nešto date, radite stvari pogrešno.

Žao mi je što ću vas razočarati dečki, ali ovo nije priča o psiću kojeg smo nabavili za oralni seks. Ne. Radi se o pronalaženju malih načina na koje ćete dodati zabavu u svoj odnos. Radi se namjernom testiranju vašeg međusobnog povjerenja kako bi ga mogli ojačati.

Radi se o učenju kako davati, ali i kako primati.

Nakon što sam pokazao ovu ispovijest svojoj supruzi, imala je samo jednu stvar za dodati.

- Zaboravio si spomenuti onaj put kada sam ti davala oralni seks dok si bio na telefonu - dodala je.

- O da, to je bilo divlje - vratilo mi se sjećanje.