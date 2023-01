Muškarac i dvije žene žive u sretnoj ljubavnoj vezi: 'Zajedno spavamo i nema ljubomore'

Alanu Underwood (25) iz SAD-a godinama je kopkala znatiželja. Zanimalo ju je kako je to biti intiman sa drugom ženom. Željela je to iskušati. Rekla je to dečku Kevinu (32), s kojim je u tom trenutku bila u vezi tri godine, i smislili su rješenje koje odgovara i njoj i njemu.

Pronašli su ženu koju zanima takva kombinacija - biti u vezi s njih oboje. Nakon nekog vremena Megan (35) je počela živjeti s njima. Danas, tri godine kasnije, svi zajedno spavaju u istom krevetu u kojem se rotiraju tako da je uvijek netko drugi u sredini.

- Alana mi je spomenula da je bi-znatiželjna. Pitala me želim li ići na to putovanje s njom. Megan smo pronašli putem jedne aplikacije - prisjetio se Kevin.

- Budući da sam prvi put pokušavali ovako nešto, bila sam nervozna - nadovezala se Alana.

Trojac tvrdi kako među njima nema ljubomore.

- Svi smo iskreno zaljubljeni, a naša dinamika jako dobro funkcionira dok smo zajedno. Sretna sam - rekla je Megan.

- Ljubomora zapravo nije problem. U početku smo se morali naviknuti na neke stvari. Sada jednako volimo jedni druge - dodao je Kevin, prenosi Daily Star.

