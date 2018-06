Muškarac rođen bez penisa će napokon voditi ljubav sa curom

Andrew Wardle (44) rodio se s vrlo rijetkim poremećajem u kojem se mjehur i mokraćovod razvijaju izvan tijela. Od toga obolijeva jedan od 30 milijuna muškaraca. Liječnici su vratili mjehur i mokraćovod u tijelo, ali penis mu nikada nije narastao dok testisi jesu.

Ovaj ugostitelj iz Manchestera znao je zbog svojeg stanja biti toliko očajan da se prije nekoliko godina pokušao i ubiti, spasili su ga u zadnji tren. Skrivao je da nema penis i od najbližih prijatelja, ali i od djevojaka s kojima je pokušao biti u vezi.

Ali, i za njega postoji nada - liječnici mu upravo završavaju rekonstrukciju funkcionalnog spolovila. Taj zahvat službeno se naziva - faloplastika. Za to se pripremao nekoliko godina, bio je na nekoliko operacija. Trošak bioničkog penisa je 50.000 funti (oko 420.000 kuna) no srećom to ide na trošak NHS-a, Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije.

Kirurzi Sveučilišne bolnice u Londonu su mu najprije skinuli kožu, mišiće i živce s podlaktice te dio vene iz noge i od toga su napravili oblik spolovila. Potom su mu ugradili posebnu pumpu koja će mu omogućiti postizanje erekcije pritiskom na prekidač koji se nalazi na predjelu testisa.

U trbušnoj šupljini se nalazi vrećica s fiziološkom otopinom koja je zadužena za punjenje penisa tekućinom, kao što se puni krvlju kod normalne erekcije. Ponovnim pritiskom na prekidač erekcija se prekida i tekućina se vraća u vrećicu, prenosi Daily Mail.

Ovako to izgleda:

Zadnji stadij zahvata za njega je upravo u tijeku - rekonstruirani penis će mu u erekciji stajati deset dana. Nakon toga će po prvi put voditi ljubav, izgubit će nevinost sa svojom dugogodišnjom djevojkom Fedrom Fabian.

Do tog za njega, ali i nju, posebnog dana morat će pričekati još šest tjedana nakon što liječnici prekinu desetodnevnu erekciju.

- Vrlo sam uzbuđen. Proveo sam 44 godine bez penisa i nosio sam se s time što ne mogu voditi ljubav. Trebat će mi malo vremena da se uhodam. To će mi omogućiti da se osjećam kao dio društva - rekao je sretan što će uskoro moći biti funkcionalan i u intimnom dijelu života.

- Osjećam se dobro jer su mi dali lijekove protiv bolova, ali siguran sam da će kasnije malo boljeti. Osjećam se drugačije. Vrlo sam svjestan da u meni postoji neka robotika, ali čini se kao dio mene. Sada sam polu čovjek polu robot, poput bioničkog čovjeka. Čak ću moći imati erekciju i kada sam pijan - našalio se ležeći u bolničkom krevetu. Uz njega je sjedila njegova djevojka koja ga je sve ove godine voljela bez obzira što je njihova veza bila platonska.

Prije nekoliko godina, kada se njegova priča po prvi put pojavila u javnosti, raskinula je s njim vezu, a razlog nije bio taj što je tek tada saznala da nema spolovilo, već to što joj je godinu dana lagao. Na kraju mu je oprostila.

Bili su tada u vezi nešto više od godinu dana. Voljeli su se platonski, a on je stalno izmišljao razloge za izbjegavanje seksa. Da zapravo nema penis saznala je iz medija.

Nakon toga, njihova veza je bila u sve gorem stanju jer je on odbijao razgovarati s njom o svojem problemu. Dugo joj je trebalo da mu oprosti što je tajio tako životno važnu stvar i cijelo vrijeme joj lagao. Rekla mu je da ga neizmjerno voli, ali ipak su prekinuli vezu.

- Odlučili smo kako je najbolje da se raziđemo. Ne mogu je gledati u tolikoj boli. Nemam joj ništa za ponuditi. Pokušao sam se i ubiti jer više nisam mogao tako živjeti. Osjećao sam se kao da više nemam emocija - priznao je nakon toga u TLC-jevom dokumentarnom filmu "Čovjek bez penisa".

U dokumentarcu je ispričao i kakva su njegova iskustva bila s drugim ženama s kojima je kroz život izlazio.

- Jedna me ošamarila kada sam joj priznao svoje stanje. Bila je bijesna - priča Andrew i tvrdi da je spavao sa stotinjak žena, a da je tek petini rekao istinu. Sa svima njima je doslovce spavao jer je izmišljao razloge da izbjegne seksualni odnos, naprimjer, da je uzeo neku drogu pa mu se baš u ključnom trenutku ne može dignuti.

Isječak iz dokumentarca TLC-a:

Prije šest godina je saznao za bionički penis

Da ima nade za njega saznao je 2012. godine od svoje liječnice opće prakse koja je bila dobro upoznata s njegovom depresijom i pokušajem samoubojstva. Rekla mu je: "Andrew, ovako ne možeš živjeti, jedan čovjek bi te želio upoznati".

- Došla je u kontakt s gospodinom Woodom. Otišao sam se sastati s njime u London. Do tada su mi svi govorili kako se ništa ne može napraviti, ali on nije bio takav. Rekao mi je da mi on može napraviti novi mjehur, a njegov prijatelj će izraditi penis. Mislio sam kako sam bio valjda u svakoj bolnici u zemlji i nikad prije mi to nitko nije rekao, da postoji način - ispričao je Andrew.

U veljači 2014. godine je imao prvu operaciju uklanjanja urostoma, otvora između urinarnog trakta i trbušne stijenke kroz koji mokraća otječe u vanjsku vrećicu spojenu na taj otvor. Sada ima poseban kateter kroz koji mokri u zahodu.

Kaže kako mu je to spasilo život čak i više od samog penisa. Međutim, njegov novi mjehur zakomplicirao je stvar pa je na izgradnju penisa umjesto dvije, čekao pet godina.

Snimka gostovanja Andrewa i Fedre na TV-u:

Napokon se našao u rukama dr. Davida Ralpha, urologa i stručnjaka za rekonstrukciju genitalija.

- Imao sam zdravu podlakticu pa sam dobio penis pristojne veličine - rekao je Andrew.

Stručnjak mu je napravio spolovilo od kože, mišića i živaca s lijeve ruke te komada vene iz desne noge.

Na kirurški stol ponovno je došao u petak prošlog tjedna, na dvosatni zahvat završetka njegove faloplastike. Morao je konačno odlučiti želi li da mu u spolovilo umetnu jednu ili dvije cijevi.

- Odlučio sam da je jedna sasvim dovoljna, pa nisam ja porno zvijezda - našalio se ponovno.

Dodao je kako mu je jedan kirurg iz SAD-a rekao da vjerojatno ima najskuplji penis na svijetu.

Nije jedini s bioničkim penisom

I Mohammed Abad (46) iz Škotske je prvi put iskusio seks sa 44 godine nakon što su mu liječnici ugradili bionički penis. On se nije rodio bez spolovila već je kao dijete ostao bez njega u nesreći. Imao je svega šest godina. Kaže kako bionički penis potpuno osjeća.

Every Woman In Scotland Is Trying To Hop On This Man’s 8-Inch Bionic Penis: https://t.co/5Ml4psWuE8 pic.twitter.com/0TWE0KD0cb — TFM (@totalfratmove) December 5, 2016

Prvi seks imao je sa 35-godišnjom Charlotte Rose koju do tada nije poznavao. Ona se inače bori za spolnu slobodu, a odlučila mu je biti prva partnerica nakon što je čula da je dobio bionički penis, a nema djevojku niti ženu s kojom bi ga isprobao.