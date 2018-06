'Žene varaju svoje muževe zato što ih vole i žele spasiti brak'

Profesorica Alicia Walker sa Državnog sveučilišta Missouri razgovarala je s mnogim ženama koje varaju (ili su varale) svoje muževe i zaključila je kako to rade jer žele spasiti svoje brakove. To ih je, rekle su joj mnoge od njih, učinilo boljim suprugama.

Kaže kako je pričala s preko 50 žena koje su varale te da su samo njih tri željele razvod. Otkrila je i kako je žene-preljubnice teže razotkriti. Uhvaćeno u preljubu ih bude svega pet posto, za razliku od 17 posto muških preljubnika.

Profesorica se zapitala "Zašto žene varaju, ako ne žele napustiti svoje muževe?" pa je nakon istraživanja, na tu temu i napisala knjigu 'The Secret Lives of Cheating Wives'. Žene, kaže, često varaju jer im je seksualni život kod kuće siromašan. Njih 26 je priznalo da su našle ljubavnika jer su im nedostajali seks i orgazam.

- Bile su to proračunate odluke tih žena kako bi dobile ono što im u braku nedostaje, što je za mnoge upravo orgazam. One su doista varale zato da bi spasile brak, koliko god to bilo iznenađujuće. Neke su rekle kako nisu imale izbora, bilo je - ili će ostaviti supruga ili naći ljubavnika koji će ih seksualno zadovoljiti - ispričala je.

Jedna od tih žena je i 47-godišnja Tiffany. Profesorici je rekla kako ju je nedostatak seksa u braku gotovo izludio. Druga žena imena Gabrielle (45) priznala je kako je bila na raskrižju života - prevariti supruga ili ga ostaviti. Treća preljubnica, 34-godišnja Joe je rekla: "Bila sam napaljena, slomila sam se".

Foto: Dreamstime

Alicia je izdvojila šest razloga zbog kojih žene varaju:

Pokušavaju spasiti brak.

Nemaju dovoljno seksa kod kuće.

To ih čini da se osjećaju osnaženo.

Žele povratak kontrole nad svojim životima.

Žele raznolikost u seksu.

Iz emocionalnih razloga.

- Mnoge od tih žena nisu godinama imale seks sa svojim muževima, a neke i desetljećima. Živjele su u seksualnoj pustinji. Neke od tih priča su zaista tužne. Jedna od njih mi je rekla kako joj je suprug imao zdravstvenih problema, jako ga je voljela te bila i dalje zaljubljena u njega. Željela je da on bude taj s kime će voditi ljubav, ali on je bio bolestan. Postala je vrlo ogorčena - prepričava profesorica Alicia Walker, a prenosi The Sun.

- Zatim, bile su tu i žene koje su imale brakove bez seksa, a nisu znale zašto, i to je bilo srceparajuće za slušati. Znale su reći "Moj suprug ne želi imati seks sa mnom, a ne znam koji je razlog. Godine odbijanja su bolne." - ispričala je i dodala da je za ovu temu postala zainteresirana kada je pročitala studiju po kojoj je najizglednije da će žena pronaći ljubavnika - u ranim 40-im godinama života.

Foto: Allmoviephoto.com

Tijekom svojeg istraživanja, ova profesorica je razgovarala sa ženama u dobi od 24 do 65 godina, no većina je bila upravo u ranim 40-ima. Bile su to različite žene, nije bilo nekog uzorka, određenog karaktera.

- Većina njih mi je rekla kako vole svoje muževe, da su dobri očevi, dobri ljudi, veliki prijatelji. Govorile su kako su bile u dilemi - da li da razdvoje djecu od oca, njemu slome srce, naposljetku ostanu same ili nađu ljubavnika te održe obitelj na okupu - objašnjava.

Napomenula je da je dosta žena spomenulo orgazme kao glavni razlog za preljub, no mnoge su priznale i kako su upravo zbog afere postale bolje žene i bolje majke, bile su zadovoljne.

- One su pažljivo tražile muškarce koji neće biti prijetnja njihovim brakovima, za koje se neće emocionalno vezati. Tražile su seks bez emocija. Osam njih mi je reklo da su varale kako bi ispunile neke svoje emocionalne potrebe - kaže profesorica.

Razgovarala je i s nekoliko muškaraca

Otkrila je, suprotno uvriježenom mišljenju, da su muškarci ti koji su tražili privrženost u aferi. Rekli su da radije imaju jednu ljubavnicu, za razliku od žena koje su priznale da preferiraju više njih bez puno emocija.

Također, muškarci su govorili kako to rade da bi ojačali samopouzdanje, kod žena je jačanje samopouzdana zapravo bila više nuspojava preljuba nego motivacija za pronalazak ljubavnika.

Foto: Robert Anić

- Nakon razgovora s toliko žena, zaključila sam da bi mnoge žene, iako ne sve, varale muževe kada bi bile sigurne da neće biti ulovljene. Njihova najveća briga je bila zaštita braka, pazeći da suprug nikada ne sazna za njihove afere. Mislim da mnoge od njih ne bi varale kada bi znale da će suprug to saznati, jer bi u toj situaciji vjerojatno morale okončati svoje brakove - kaže profesorica.

Podijelila je preljubnice u dvije skupine, kada je sprječavanja razotkrivanja u pitanju - na žene čiji muževi ne mare gdje su i što rade i one koje su vrlo kreativne u skrivanju preljuba. Osim toga, kaže da su žene pažljivije od muškaraca i bolje u prikrivanju tragova.

- Ipak, morate imati na umu da neki ljudi misle kako dobro skrivaju tragove, a zapravo partneri znaju za preljub no odabrali su pustiti ih, praviti se da ne znaju - kaže.

