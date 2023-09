Muškarac sjeo u avion i odletio bez žene: 'Bilo je 15 minuta do leta, a ona je baš htjela kavu'

Muškarac je izazvao žestoku raspravu nakon što se ukrcao u avion bez supruge i ostavio je samu u zračnoj luci. Naime, anonimni muškarac (47) je na Redditu otkrio komplicirani incident u koji su bile uključene njegova supruga (43) i njegova 21-godišnja kći.

Koristeći pseudonime 'Meg' i 'Jess', objasnio je da je 'Jess' (njegova kći) studirala u drugoj američkoj saveznoj državi, pa je zajedno sa ženom 'Meg' rezervirao karte da je posjete tijekom produženog vikenda.

Zatim je objasnio da je bio prisiljen ukrcati se na avion bez supruge jer je inzistirala na tome da uzme kavu, a do ukrcaja u avion je ostalo samo 15 minuta.

Također je otkrio da ih je to njezino kašnjenje dovelo u nevolje mnogo puta, do te mjere da su jednom propustili let kako bi vidjeli Jess jer je Meg prespavala. Rekao je da ona općenito 'ne voli ustati rano' i da ove godine nije bio spreman riskirati isto.

Komentari su bili podijeljeni, neki su rekli da je njegova žena zaslužila to što ju je ostavio, dok je jedna žena rekla da to nije bilo u redu, piše Daily Mail.'

