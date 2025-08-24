Naša seksologinja savjetuje: Muškarci, iskustvo ne dolazi sa što više partnerica. Evo tajne

Iako se o tome rijetko govori, sve više muškaraca u tišini traži odgovore - ne samo zato što im je ego povrijeđen, nego zato što doista žele biti bolji ljubavnici. Žele znati kako probuditi strast, kako zadovoljiti partnericu, kako prestati sumnjati u sebe u trenucima kada je najvažnije biti prisutan. I ne - nisu to samo muškarci s erektilnim problemima, već i oni koji žele više povezanosti, sigurnosti, trajne privlačnosti. To su muškarci koji su na teži način, brutalnom kritikom nakon 'loše akcije', naučili da seks = penetracija nije cijela priča…

Mnogi priznaju da su im u tinejdžerskim danima nedostajale informacije, podrška i iskren razgovor. Jednako su zbunjeni pornografijom koja ih je naučila da je seks = penetracija. A najteže je onima koji su upravo zbog manjka iskustva i samopouzdanja zaglavili u začaranom krugu stalnog mijenjanja partnerica. Misle da iskustvo dolazi kroz brojke - a zapravo su sami sebi zatvorili vrata za ono što im najviše treba: istraživanje, sigurnost, dubinu i učenje s jednom osobom.

Kako je Bruce Lee rekao: "Ne bojim se čovjeka koji je vježbao 10.000 udaraca jednom, već onoga koji je jedan udarac vježbao 10.000 puta". Tako je i u seksu - muškarac koji je imao 100 partnerica u dvije godine ne može se usporediti s onim koji je dvije godine imao jednu partnericu i iskreno radio na odnosu.

Koliko god društvo slavilo "zavodnike", stvarni majstori su oni koji uče kroz stabilnost.

Zato mi je uvijek zabavno čuti 'one' komentare kad me vide kako izlazim van dotjerana - bez muža!! "A gdje ti je muž?" - s podignutom obrvom. A ja se samo nasmijem - pa tko mi može biti bolji ljubavnik od muškarca s kojim sam već više od 15 godina? Svakim danom smo sve iskusniji, slobodniji, strastveniji - a ono najuzbudljivije tek nas čeka, u to smo sigurni. Monogamija nije dosadna - ako znaš kako. Preočito je zašto ne skidam osmijeh s lica…

I zato, dragi muškarci - nemojte čekati. Niste sami. Seksualno samopouzdanje ne dolazi brojem partnerica, već hrabrošću da naučite nešto novo - i to je ono u čemu vam mogu pomoći.

Zato pročitajte 5 konkretnih i odmah primjenjivih savjeta koji će vam pomoći da poboljšate svoju seksualnu izvedbu - ne kroz performans, već kroz povezanost, autentičnost i sigurnost u sebe:

1. ZABORAVI NA PERFORMANS, FOKUSIRAJ SE NA POVEZANOST

Najčešća greška je "što trebam raditi da budem dobar u krevetu", umjesto "kako se mogu bolje povezati s osobom ispred mene". Prava vještina nije u potezima, već u prisutnosti i slušanju/osluškivanju partnerice.

2. RADI NA SAMOPOUZDANJU IZVAN SPAVAĆE SOBE

Muškarac koji zna tko je, koji se osjeća dobro u vlastitom tijelu i sa sobom - zrači privlačnošću. Seksualno samopouzdanje počinje u svakodnevici: stavu, govoru tijela, načinu na koji donosiš odluke. Ne zagledavaju u svakog komada na cesti, to nije seksi, upravo suprotno, djeluje očajno. Radije ostavi dojam da nisi samo tako dostupan.

3. KOMUNICIRAJ O ŽELJAMA - BEZ SRAMA

Rečenice poput "Što te uzbuđuje?", "Što ti najviše paše?" ili "Mogu li probati ovo?" otvaraju prostor za igru, istraživanje i gradnju povjerenja. Dobar ljubavnik nije onaj koji sve zna - nego onaj koji želi znati. Naglasak je da slušaš, i da manje pričaš i "sve znaš". Ako još nisi, sada je prilika da naučiš što su otvorena, a što zatvorena pitanja.

4. USPORI - VIŠE NIJE UVIJEK BOLJE

Brzina i agresivnost nisu sinonim za muževnost. Usporavanje, gledanje u oči, pažnja na svaki uzdah i pokret tijela - to su stvari koje vode do snažnijeg i dužeg užitka, za oboje. Radije uživaj u pogledu na partnericu dok se lagano skida nego da se fokusiraš jesi li dovoljno 'tvrd'.

5. NEMOJ SE BOJATI POTRAŽITI POMOĆ

Pravi muškarac nije onaj koji sve zna sam - nego onaj koji je dovoljno hrabar da pita, istraži i razvija se. Ako ti je stalo do kvalitetnog seksualnog života - pokaži to kroz akciju. Pomoć stručnjaka nije slabost, već investicija u vlastito zadovoljstvo i muškost.

Ako želiš dublje raditi na ovome - solo ili kao par - tu sam za tebe. Radionice su zabavne, konkretne, i vode do pravih "aha" trenutaka.

Jer biti dobar ljubavnik nije talent - to je vještina koju SVATKO može naučiti.