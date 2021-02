Muškarci i žene mogu varati iz vrlo različitih razloga, objašnjava licencirani bračni i obiteljski terapeut Shane Birkel. No primjećuje da je to vjerojatno više zbog načina na koji su muškarci i žene socijalizirani nego zbog bilo kakvih urođenih razlika među njima. Dodaje da što se više kao društvo udaljavamo od socijalizacije i od patrijarhata, to manje vidimo rodne razlike u varanju.

Ipak, do danas neka istraživanja pokazuju da je vjerojatnije da će muškarci varati više od žena, s 20 posto muškaraca koji su priznali da varaju u odnosu na 13 posto žena. Stoga smo pitali stručnjake za vezu o tome zašto muškarci varaju, zajedno s onim što definira varanje, znakovima na koje treba paziti i što učiniti ako se nevjera uvukla u vašu vezu. Mnoga od ovih ponašanja mogu se odnositi na ljude svih spolova, ali definitivno mogu biti relevantna za muškarce.

9 razloga zbog kojih muškarci varaju u vezama:

1. Traže izlaz

- Ponekad kad muškarci varaju, to je zato što se pokušavaju izvući iz veze, a to je prvi korak - kaže za mbg psihoterapeut Ken Page.

Iako bi ljudi svih spolova mogli varati iz tog razloga, Birkel objašnjava da muškarci mogu rjeđe voditi teške razgovore sa svojim partnerom o vlastitim potrebama i vezi. Ako traže izlaz, možda će varanje smatrati sredstvom za postizanje cilja. Oni su nekako gotovi sa svojim brakom ili vezom, a umjesto tog teškog razgovora, jednostavno će imati vezu, objašnjava.

2. Oni traže vezu

Unatoč onome što nam rodne norme mogu reći o muškarcima, varanje se ne događa uvijek iz čisto fizičkih razloga. Ako nisu povezani s partnericom ili imaju osjećaj da ih ona 'ne vidi', Page kaže: 'te stvari bole i tjeraju nas da uđemo u zonu u kojoj se štitimo', dodajući, 'kad se to s vremenom dogodi puno, poriv za razmišljanjem o seksu s drugim ljudima znatno porastu'.

I općenito govoreći, muškarci 'mnogo rjeđe imaju dobar sustav društvene potpore' što se tiče bliskih muških prijatelja, kaže Birkel. U tim slučajevima suosjećanje i podrška druge žene u njegovom životu mogu biti itekako dobrodošli.

Prevara se često razvije iz prijateljstva, možda i s kolegicom, a time se 'prevarant' se osjeća bolje u sebi pa se stvara emocionalna veza.

3. Imaju sociopatske ili narcisoidne osobine

Ako partner vara, osobito serijski, mogao bi imati sociopatske tendencije ili narcističke osobine.

- To su ljudi kojima jednostavno nije stalo do toga kako se njihov partner osjeća i čim nešto žele, samim time je to legitimno - kaže Page.

Birkel dodaje da takvi tipovi varaju često, kad se ukaže prilika za varanje, 'postoje određeni ljudi koji nemaju dobru sposobnost razumijevanja tuđih emocija ili utjecaja njihovog ponašanja na druge ljude - jednostavno su narcisi.+'.

Važno je napomenuti da većina ljudi ima određenu razinu narcističkog ponašanja i nije svaka osoba s narcisoidnim ponašanjem u potpunosti narcisoidna osoba s narcisoidnim poremećajem ličnosti. Isto se može reći i za sociopatiju, koja se naziva i asocijalni poremećaj ličnosti.

4. Prevara iz osvete

Neki ljudi glume i varaju iz bijesa, ljubomore ili želje za osvetom, kaže Birkel. Čak i ako ih partner nije prevario, ako su učinili nešto da uznemire svog partnera (primjerice blisko prijateljstvo njegove partnerice s kolegom s posla koje sliči na emocionalnu prevaru, "na kraju će varati kako bi istaknuli poantu i osvetili se', kaže on.

5. Ovisnici su

Ako se jedan partner suočava s problemom zlouporabe supstanci, slučajevi varanja mogu postati puno vjerojatniji.

- Kod ovisničkog tipa ljudi to stvara i impulsni poriv, nezreliju verziju nas samih - kaže Page, napominjući kako je vidio da se mnoge veze raspadaju nakon što je jedan partner, na primjer, postao ovisan o tabletama protiv bolova.

6. Oni se bore sa svojim mentalnim zdravljem

Slično tome, Page kaže da depresija i anksioznost također mogu povećati impulsno ponašanje, jer 'ako su depresija i anksioznost intenzivne, to zaista može pogoršati potrebu za olakšanjem, a olakšanje često može doći u obliku ispucavanja seksualne napetosti, ali izvan veze'.

7. Oni traže potvrdu

Osjećaj nesigurnosti i niskog samopoštovanja također mogu natjerati nekoga da vara, pogotovo ako to ne dobiva u postojećem odnosu, napominju Page i Birkel.

- Ako se ljudi ne osjećaju dovoljno privlačnima za svog partnera, mogli bi varati tražeći vanjsko priznanje - objašnjava Page. Dodaje da seksualna pitanja (poput erektilne disfunkcije) također mogu natjerati nekoga da 'traži nekoga novog i uzbudljivijeg kako bi sebi dokazao da je još uvijek seksualno moćan i sposoban'.

8. Poriču dio svog identiteta

U nekim slučajevima varanje može biti rezultat toga što jedan partner negira vlastiti seksualni ili rodni identitet. Netko se možda bori s prihvaćanjem da je homoseksualac ili biseksualac, i 'želi eksperimentirati, želi istražiti', kaže Page.

To bi moglo biti istina i s fetišističkim fiksacijama koje ne mogu ostvariti u vezi. Oni žele istražiti seks kao i identitet oko toga, jer je to skriveni dio njih samih.

9. Emocionalno su nezreli

Na kraju, i Birkel i Page slažu se da mnogi od ovih razloga spadaju u kategoriju emocionalne nezrelosti.

- Mislim da je to srž zašto muškarci varaju - kaže Birkel, napominjući da su muškarci naučeni da ne govore o svojim osjećajima.

Do trenutka kada čovjek ima aferu, već je prošlo dugo vremena otkad je bilo problema, a oni nisu mogli razgovarati o tim osjećajima, kaže on. Prema Pageu, često se svodi na jednostavno 'lošu prosudbu, nedostatak volje, nedostatak samokontrole i nezrelost'.

Što se doista računa kao varanje?

Na to nema točnog ili pogrešnog odgovora, jer svaki par to različito definira. Osobito danas, kad su poliamorija, otvoreni odnosi i drugi pristupi zabavljanju sve češći, zajedno s rasprostranjenošću pornografije i društvenih medija, partneri znaju što im je, a što nije u redu.

"Ljudi imaju vrlo, vrlo različite osjećaje zbog ovoga", napominje Page. "Ovo je nešto o čemu treba puno raspravljati među partnerima."

Dodaje da muškarci općenito imaju nižu toleranciju prema seksualnoj nevjeri od emocionalne, dok na žene puno negativnije utječe partner koji emocionalno vara. Opet, to je razgovor koji bi trebao biti vođen prije nego kasnije.

Općenito, što se tiče varanja, Birkel kaže da je često u pitanju tajnost - i krivnja. Tajnost je često velik dio toga. To je zaista dobar trag. To je nešto što graniči s varanjem, kaže on, zajedno s 'bilo kada kad se osjećate krivim zbog nečega što radite i ne bi vam bilo u redu da ste vi na partnerovom mjestu'.

Znakovi prevare

Sljedeći znakovi nikako nisu apsolutni pokazatelji da vaš partner vara. Međutim, ako primijetite više znakova u posljednje vrijeme, Birkel i Page smatraju da je moguće da vas varaju:

Što učiniti s nevjerom u vezi:

Odlučite želite li ostati zajedno i riješiti to.

Način na koji parovi rješavaju slučajeve varanja potpuno je osoban. Neki ljudi nisu u stanju prihvatiti prekid povjerenja, a drugi su spremni na tome raditi. Istraživanje pokazuje da ljudi koji su varali partnera u prethodnoj vezi imaju tri puta veću vjerojatnost da će varati u budućoj vezi, napominje Page. Ali 'oko 65 posto ljudi koji rade na svojoj vezi nakon afere, u stanju su se oporaviti i ponovno se osjećati sretno u svojoj vezi', prema Birkelu.

Taj proces može potrajati godinama, a vjerojatno i potrebna vanjska pomoć seksualnog terapeuta ili terapeuta za parove, da bi se veza oporavila od nevjere, ali moguće je ako su oba partnera voljna obaviti posao. I to je stvarno najvažnije. Ali i znati kada se trebate udaljiti, jednako je važno.

- Jedno bih sigurno rekao, a to je da ne pretpostavljate da se to jednostavno neće ponoviti. To je dublje pitanje i postoje dublji korijeni koje treba riješiti. Važno je razumjeti zašto, a varanje tretirati kao 'vrh sante lede' - napominje Paige.