Muškarci mogu osjetiti ženin orgazam: Poput pulsiranja je

<p>Mogu li muškarci zapravo osjetiti kad žena doživljava orgazam? Ne govorimo o tome može li on osjetiti drhtanje nogu ili druge posljedica orgazma. Govorimo o tome može li muškarac fizički, anatomski, fiziološki osjetiti ženski orgazam na svom penisu.</p><p><strong>Neki muškarci za <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a33983874/can-men-feel-women-orgasm/" target="_blank">Cosmopolitan</a> tvrde da su imali iskustva s osjećajem ženskog orgazma:</strong></p><p>'Da, osjetio sam ženski orgazam. Razlikuje se od žene do žene, jer je uglavnom povezano s tim koliko su jaki njihovi mišići zdjelice. Osjećaj je poput zatezanja i opuštanja oko vašeg penisa, poput pulsirajuće akcije.' — <strong>Brett</strong> (39)</p><p>'Da, kad to osjetim, stvari se iznenada skupljaju ili grče, plus promjena vlažnosti.' — <strong>Zach </strong>(29)</p><p>'Za mene je to osjećaj intenzivnog stezanja mišića u cijelom tijelu.' — <strong>Hayden </strong>(25)</p><p>No ne postoji siguran način da muškarac zna je li žena doživjela orgazam. Ne doživljavaju sve žene orgazme na isti način. Svaki orgazam može biti drugačiji.</p><p>Osjećaj zatezanja koji muškarci opisuju vjerojatno je posljedica kontrakcija mišića dna zdjelice i rodnice kod žene. Ritmične kontrakcije dna zdjelice pomažu ženama da dožive orgazam, ali mnoge žene mogu doživjeti orgazam i bez kontrakcija.</p><p>Drugim riječima, potpuno je normalno da muškarci osjećaju nešto 'tamo dolje', ali to nije nužno i orgazam. </p><p>Može li muškarac osjetiti ženski orgazam u potpunosti ovisi o samom penisu, konkretno, njegovoj veličini i osjetljivosti živčanih završetaka. Veći penisi s većim opsegom imaju veće šanse da ispune rodnicu, a time i mogu otkriti promjene. </p><p>Ali, opet, budući da orgazmi dolaze u svim oblicima i veličinama, ne postoji siguran način da se potvrdi da je ono što penis osjeća zapravo orgazam.</p><p>Vrlo je vjerojatno da muškarci laganu kontrakciju vagine pogrešno shvaćaju kao orgazam partnerice.</p><p>Prema jednoj studiji, 85 posto muškaraca vjerovalo je da njihova partnerica doživjela orgazam. Pa ipak, samo 64 posto žena potvrdilo je da jesu. </p><p>Budući da su vaginalne kontrakcije sigurno znak da bi netko mogao doživjeti orgazam, samo 29 posto žena kaže da neprestano doživljava orgazam samo kroz penetrativni seks.</p><p>Dakle, usredotočimo se na komunikaciju, umjesto da nagađamo kada žene imaju orgazam.</p><p>Umjesto da pretpostavite da je ono što ste osjetili kod partnerice orgazam, iskoristite svoje komunikacijske vještine i pitajte ih pa ćete onda znati na čemu ste.</p><p>Ako želite znati kakav je orgazam doživjela žena pitajte ju kako se osjećala. Ne pokušavajte donijeti presudu na temelju njezinih grčeva. Samo ona može izraziti svoj orgazam.<br/> </p>