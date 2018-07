Muškarci od mene ne žele seks, samo mi žele davati svoj novac

Ona se naziva 'financijskom dominom', a njezine klijente ne zanima seks već uživaju trošiti novac na nju.

Gospodarica Ava živi u Sydneyu u Australiji, a muškarci joj daju novac jer im je, kaže, veliko zadovoljstvo financirati njezin raskošan stil života, to im je bolje od seksa. Plaćaju joj, a ne očekuju ništa intimno zauzvrat, osim da je gledaju i da budu ponizni.

Naravno, kao i kod ostalih domina, i njezini klijenti žele da ih ponižava i degradira, kao bogata gospodarica.

Za sastanak licem u lice naplaćuje 300 australskih dolara po satu (oko 1400 kuna), 50 dolara (oko 230 kuna) za razgovor putem interneta u trajanju od 15 do 20 minuta i 100 dolara (oko 470 kuna) za jednaku dužinu seanse putem Skypea.

Tvrdi da im ne pruža baš nikakve seksualne usluge. Ona im kaže da izvade svoje novčanike i služe njezinim potrebama. Prvo kada uđu u njezinu kuću, moraju joj poljubiti cipele.

- Većina mojih klijenata ionako se ne bi željela seksati sa mnom jer se osjećaju nedostojno mene i to jednostavno ne bi bilo u redu. Puno im je uzbudljivije, i zahvalniji su mi na tome, kada ih udarim u lice ili pljunem na njih - ispričala je, a prenosi Daily Mail.

My submissives ALWAYS have to kiss my feet as soon as they enter into my presence as a sign of their submission. I love to use my feet as a tool to enforce the power dynamic and see how far my subs will go(/how much they’ll go through) to please me. 👣💋#FootFetish #Femocracy pic.twitter.com/F7ahxQXR3P