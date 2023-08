Muškarci otkrili kakve poljupce obožavaju, ali i što ne vole baš

Ne reagiraju svi na ljubljenje jednako. U tinejdžerskim godinama mladima je važno naučiti kako se ljubiti i o tome slušaju i čitaju savjete istražujući vlastite mogućnosti i tehnike.

Ipak, većina je sanjarila o onom trenutku s velikog platna kada se dvoje ljudi polako kao magnetima privlače i usne im se spoje, a svijet kao da je stao. Od početničkih nespretnih poljubaca nije dug put do prvih smislenijih, no čini se da se ne voli svaki muškarac ljubiti. Zapravo, nekim muškarcima se to čak i ne sviđa, piše YourTango.

Foto: Fotolia

Tako je na subredditu AskMen jedna muškarac pitao ostale forumaše što stvarno misle o ljubljenju.

1. Ne približavajte se previše

- Možda sam čudan, ali ne volim kad mi se netko unosi u lice. Ponekad me nije briga. Podsvjesno, vjerojatno mislim da mi dah smrdi i ne želim da ga netko pomiriše - piše jedna.

2. Ne volim se ljubiti

- Ne uživam u ljubljenju jer te ljudi prestrogo osuđuju za to. Oprostite, ali neki ljudi nikad nisu imali priliku naučiti kako poljubiti djevojku - ogorčeno dodaje drugi.

3. To je ultimativna predigra

- Volim poljupce, to mi je najdraža vrsta intimnosti - piše čitatelj.

Foto: Dreamstime

4. To je dio procesa

- Ovisi o tome koliko dugo. U redu je, otprilike, pet do 10 minuta minuta dok napredujemo do nečeg drugog. Ali samo se ljubiti duže od toga, to mi je dosadno - kaže forumaš.

5. 'Cool' je bez jezika

- Neki ljudi ne uživaju u ljubljenju. Ja sam veliki obožavatelj, ali ako je poljubac bez jezika - smatra netko.

6. Ima potencijal da vas izludi

- Sviđa mi se kao dio maženja. Začudo, ne volim dugotrajne zagrljaje. Ne znam zašto. Moja zaručnica ipak misli da je to čudno - napisao je muškarac.

7. Neki se ljudi mogu ljubiti satima

- Ljubljenje je nevjerojatno - piše komentator.

Foto: Dreamstime_

8. Ljubi samo nekoga do koga ti je stalo

- Ne volim se ljubiti s ljudima prema kojima nemam osjećaja. Naravno, to je dio igre, ali ako nema privlačnosti, jednostavno ne nalazim zadovoljstvo u tome. Dakle, ako nismo zajedno, mogu vjerojatno reći ne jer ne bih baš uživao - smatra čovjek.

9. Možete ga zavoljeti

- Dugo nisam volio poljupce jer me mama tjerala da je ljubim u usta kako bi pokazala da me 'voli'. Mrzio sam to. Tek kad sam počeo redovito izlaziti, stvarno sam to zavolio - objašnjava muškarac.

10. Previše je neuredno

- Moja djevojka uvijek ima sjajilo na usnama i to mi se zalijepi za brkove i bradu. Fuj - dodao je netko.

11. Brzo može dosaditi

- Zapravo ne padam u 'trans' ili tako nešto kada se ljubim. To je uglavnom nešto što moram učiniti da bih napredovao do druge faze. Hodao sam sa ženom koja se jako voljela ljubiti i potpuno bi se izgubila dok se ljubakamo. Mrzila je kad bih stao i ljubio druge dijelove njezinog tijela jer je samo željela kontakt usnama na usne 100 posto vremena, ali meni je to dosadno - opisao je komentator.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

12. To je elegantan ples

- Volim se ljubiti, iako to nisam puno radio. Koliko sam naučio, to je kao ples: jedan vodi, a drugi slijedi pa se to pretvori u improvizirani ples gdje se izmjenjuju onaj koji vodi i onaj koji slijedi - kaže čitatelj.

13. Oni koji to ne vole, loše se ljube

- Mislim da većina ljudi koji ne uživaju u poljupcu u tome nisu dobri. To ne znači da ste loši ako nemate iskustva. Svatko s kim izlazite vjerojatno će se ljubiti drugačije. Ono što je važno je da se ne uzbuđujete kako ne biste postali ekvivalent hobotnici koja pokušava isisati meso iz kamenice. Ne ulazite u cijela usta. Zubi se ne bi smjeli dodirivati. Cilj nije zabiti joj jezik u grlo. Samo je pusti da radi svoje i pokušaj uživati u tome. Također, ne ljubiš se cijelo vrijeme. To je više plima i oseka, pa osluškujte što ona želi kad je riječ o govoru tijela. Ponekad je potrebno malo vremena da se naviknete jedno na drugo, ali na kraju ćete se uskladiti - savjetuje muškarac.

14. Budi kralj poljupca

- Zapravo stvarno uživam u tome. Jedna od mojih prošlih djevojaka rekla je da sam jedini tip koji stvarno zna kako poljubiti djevojku i učiniti da se ona osjeća dobro. Ne mogu zamisliti da postoje ljudi koji iskreno ne uživaju u ljubljenju - pohvalio se drugi.

Foto: Dreamstime_

15. To je grozno.

- Da, stvarno ne uživam u tome. Pogotovo u ljubljenju jezicima. Da sam htio bilo koji dio sebe u nečijim ustima, školovao bih se za zubara - zaključio je netko.