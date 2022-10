Muškarci otkrili koje su najčešće greške koje žene rade u krevetu

Seks je prirodan i trebao bi biti ugodan. Međutim, godinama je bio potisnut strogim društvenim pravilima. Seksualno ponašanje je krhko, a ideje o seksualnom užitku pod utjecajem su očekivanja i društvenih pravila.

POGLEDAJTE VIDEO: Koji muškarci su najbolji u krevetu?

Žene su ponekad toliko usredotočene na doživljaj druge osobe da zaborave na sebe, svoje zadovoljstvo i ono što one žele od seksa. Neki parovi upadaju u rutinu, dok se drugi bore s neiskustvom i neugodnom fazom 'intimnog upoznavanja'. Kako god bilo, postoje neke greške koje žene često rade, a s njima smanjuju sebi i partneru užitak.

Evo nekoliko pogrešaka koje žene rade u seksu, ali srećom, u životu nikad nije kasno za naučiti nešto novo - ili ispraviti pogreške.

1. Gluma

Većina žena je barem par puta u životu odglumila orgazam, najčešće kako ne bi povrijedile partnera. No ako to netko čini redovito, sam sebi uskraćuje užitak.

Među partnerima koji su dovoljno intimni za seks treba postojati i bliskost za razgovor, što je preduvjet da se stvari poboljšaju i jednom i drugom.

2. Plakanje nakon seksa

Zamislite samo ovaj scenarij: on je u ekstazi, i odjednom se okrene, a vi plačete. Nitko ne kaže da se ne smije biti emotivan, ali plakanje može brzo pretvoriti nešto fenomenalno u nešto prilično neugodno i zabrinjavajuće. Svaki muškarac će se uspaničiti i pomisliti da je nešto krivo napravio.

3. Ljutnja jer je muškarac zaspao

Seks pokreće koktel prolaktina, oksitocina i melatonina, tri jaka poticaja za savršeno drijemanje. Stoga, ako je muškarac nakon seksa spreman za odmor to nije loše i 'kritika'' ženi i seksu, već signal da je umoran. I to je to. Stoga, nemojte se ljutiti, nego i vi odmorite i uživajte u trenutku piše CC News.

Foto: Dreamstime

4. Kompleksi

Briga oko izgleda česta je među ženama svih dobi, a osobito je izražena kod seksa s novim partnerom ili nakon što se žena malo udebljala. Izbjegavanje određenih poza koje će istaknuti celulit, trbuh ili podbradak ne samo da nema smisla, već ubija spontanost u seksu.

Muškarcima je, kao i ženama, u seksu najprivlačnije samopouzdanje partnera, a u seksi scenarijima uopće ne bi trebalo biti mjesta za bilo kakve ozbiljne misli.

5. Strah

Žena svjesna svoje seksualnosti, okidača želje i naravno svoga tijela te načina na koji može postići užitak partnerica je koja to isto može prenijeti svom partneru.

Zbog društveno nametnutog stava da žene nisu toliko seksualne kao muškarci, one se same boje eksperimentirati i mogu osjećati grižnju savjesti zbog prirodne stvari poput masturbacije.

6. Jednoličnost

Inzistiranje na jednoj seks-pozi, očekivanje da on bude taj koji je u pokretu dok žena ne treba puno toga 'raditi' kao i očekivanje od njega da uvijek dominira stvorit će dojam nezainteresirane ljubavnice koja u seksu zapravo ne uživa.

Foto: Dreamstime

Seks treba biti aktivnost u kojoj su svi sudionici ravnopravni i jednako aktivni, a studije pokazuju da je upravo pasivnost ocijenjena najgorom karakteristikom u seksu.

7. Pasivnost

Očekivanje da, kao u srednjem vijeku, muškarac bude uvijek taj koji inicira seks je loše i često deprimirajuće za muškarce. Oni se, baš poput žena, vole i žele osjećati poželjno, a ne postoji ništa više seksi od ideje i dokaza da ih žena želi.

GLEDAJTE NOVU SEZONU EKSPERIMENTA S RENEOM I ANĐELKOM:

Najčitaniji članci