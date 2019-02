Muškarci otkrili koliko dugo bi htjeli da žena bude 'tamo dolje'

Temom koliko je oralni seks važan u životu muškaraca i žena pozabavio se Superdrug Online Doctor. Tim njihovih istraživača anketirao je 1100 ljudi oba spola iz cijele Europe i Amerike, prenosi Mirror.

Ovo su rezultati:

za 35 posto muškaraca oralni seks je 'donekle važan' u vezi

njih 9 posto izjasnilo se da im 'nije važan'

26 posto kazalo je kako je 'umjereno važan'

30 posto njih priznalo je bi radije izabrali oralni seks nego klasični, ako bi morali izabrati samo jedan

Istraživanje je pokazalo da Amerikanke smatraju kako oralni seks trebaju pružati 11 minuta dok žene u Europi smatraju da bi to trebale raditi nešto kraće, oko 9 minuta, a muškarci još manje - osam minuta.

Foto: Dreamstime

Ono što kod ovog istraživanja pomalo iznenađuje i ruši određene stereotipe je i činjenica da žene radije pružaju oralni seks, češće nego što su ga muškarci spremni pružiti partnericama. Čak 60 posto Amerikanki inicira oralni seks na partneru, a da ne traže ništa zauzvrat, odnosno ne očekuju da i on uzvrati istom mjerom.

Ispitanici su, također, otkrili da im oralni seks pruža više užitka ukoliko je komunikacija prije samog čina bila dobra, njih 72 posto ocijenili su to sa 'vrlo zadovoljan'.

Muškarce su pitali i koliko im je važno da partnerica proguta spermu, no većini je to nebitno. Svega 4 posto njih izjasnilo se da im je to važno.

