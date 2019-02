Žene tijekom seksa silno žude za ovih 7 stvari - pa što čekate

Stručnjakinja za seks Tracey Cox, nakon brojnih razgovora sa ženama, kaže da one potajno žude za sedam iznenađujućih stvari u seksu. Od toga da muškarac bude dominantniji u krevetu, preko odlaska u striptiz klub do seks igračaka na daljinsko upravljanje.

1. Žele dominantnog muškarca

Cox smatra da su mnogi muškarci prestali biti 'muškarci u krevetu' zbog straha da će ih žena smatrati seksualnim neandertalcem. Mnoge žene, kaže, maštaju o malo grube igre, poput vezanja, čupanja za kosu, lupanja dlanom do toga da je njegovo tijelo prikuje za krevet i ne može se pomaknuti.

Također, žene na momku hoće vidjeti da je toliko želi da to ne može skrivati, a niti kontrolirati. Žele osjetiti ono divlje u njemu. Stručnjakinja naglašava da je to jedan od razloga zašto je erotska knjiga '50 nijansi sive' postala toliko popularna, prenosi Daily Mail.

Foto: themoviedb.org

2. Žele zajednički odlazak u striptiz klub

Časopis Men's Health nedavno je anketirao 2700 ljudi o tome što su htjeli u seksu, što bi ih uzbudilo. Čak 70 posto žena otkrilo je kako bi željele otići u striptiz klub zajedno sa svojim partnerom.

- Striptiz klubovi su nesumnjivo seksi. To je, također, relativno siguran način da se prepustite fantaziji o seksu u troje bez toga da imate još jednu osobu u krevetu - kaže Cox.

Dodaje da je seksi i činjenica da partneri promatraju jedno drugo dok gledaju nekoga kako se skida i erotično pleše. Savjetuje onima hrabrijima da odu korak dalje - naruče ples u krilu za jednog partnera dok drugi sjedi u blizini i sve to gleda.

Foto: Dreamstime

3. Žude za seks igračkama na daljinski

Da, čak 63 posto ispitanih žena u anketi Men's Healtha izjavilo je kako maštaju o tome da im partner u ruke uzme seks igračku na daljinsko upravljanje pa da on bude taj koji njome upravlja - a žena uživa. Njih 44 posto reklo je kako bi ih jako uzbudilo da to naprave negdje na javnom mjestu.

- Predaja kontrole partneru putem daljinskog upravljača omogućuje im da manipuliraju vašim uzbuđenjem negdje, i to svaki dan - u javnom prijevozu, supermarketu, na pauzi za ručak itd. Vas dvoje znate o čemu se radi, ali ljudi oko vas pojma nemaju. To je rizično jer postoji rizik da ćete biti uhvaćeni, ali to još više pojačava uzbuđenje - objašnjava ova seksologinja.

Dodaje da dijeljenje takve 'prljave tajne' može brzo zagrijati mlak ljubavni život.

Foto: Imdb/Promo

4. Maštaju o seksu u javnosti

Ne mora to uvijek biti kompletan seks, ponekad je za poticanje strasti dovoljno, recimo, gurnuti joj ruku u gaćice na stražnjem sjedalu taksija. Ili brzinski oralni seks negdje pod stolom, u bazenu...

Kod takvog seksa postoji dodatno uzbuđenje zbog činjenice da netko to može vidjeti. Osim toga, neke ljude može vratiti u dane kada su bili mladi i živjeli s roditeljima pa su se za seks snalazili kako su znali, ponekad je i zahod u kafiću bio dobar.

Ipak, Tracey Cox napominje da treba paziti i ne raditi to negdje gdje bi vas mogao vidjeti netko poznat, to bi imalo kontra učinak - uzbuđenje bi brzo splasnulo.

Foto: Dreamstime

5. Seks sa povezom na očima im je privlačan

To je česta ženska fantazija, više od 60 posto njih priželjkuje povez na očima dok vode ljubav. Tako ne vide što partner smjera niti koji dio tijela sljedeći planira dodirnuti.

Kroz cijelu igru provlači se uzbudljiv element ugodnog iznenađenja. Osim toga, nedostatak kontakta očima uklonit će svaki osjećaj neugode.

Prema nekim istraživanjima, žene će prije iskušati neke novotarije u seksu ako ništa ne vide. Neke su priznale da im je bez poveza na očima teško pokazati 'svoju mračnu stranu' u krevetu.

6. Vole malo 'prljavog' razgovora

Tracey Cox tvrdi da žene vole 'prljave' riječi tijekom seksa više nego bi pomislili. Prema studiji provedenoj u SAD-u, u kojoj je sudjelovalo 2000 žena u dobi od 18 do 45 godina, čak više od 80 posto njih priznalo je da to priželjkuju.

Još postoji tabu kada je o tome riječ, a to je ono što cijelu priču čini još uzbudljivijom. Žena želi od partnera čuti koliko je želi, što bi joj radio... Stručnjaci kažu da su žene sklonije takve riječi čuti od partnera, nego ih same izgovarati. Muškarci su po tom pitanju opušteniji.

S druge strane, žene koje su se oslobodile osjećaja neugode i počele govoriti 'prljavo', kasnije su prepričale da je to bilo fantastično oslobađajuće iskustvo.

Foto: Dreamstime

7. Žele da muškarac uspori

Nažalost, nekim muškarcima je pornografija ono po čemu se orijentiraju, jer za drugo ne znaju.

Kada to 'znanje' prenesu u krevet, partnerice im nerijetko ostaju razočarane i izmorene. Dečki, seks nije utrka s preponama, tu nema žurbe. Radite to polako i senzualno, pratite kako žena reagira i sve će vam biti jasno - jeste li na pravom putu ili ne, uživa li ona ili ne.

I zapamtite! Važno je biti maštovit, a kretanje naprijed-nazad tijekom penetracije je daleko od toga. Usporite, kružite, zastanite pa ubrzajte... igrajte se. I ne zaboravite da žene vole kvalitetnu predigru, poljupce, nježnost, dodire.