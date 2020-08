Muškarci otkrili zašto sve vole punije žene - iznenadit ćete se

Muškarci koji vole punije žene otkrili su na društvenim mrežama koji su njihovi razlozi. Ispostavilo se da se ne radi samo o tjelesnoj privlačnosti, već su neki razlozi i malo dublji

<p>Portal Brightside skupio je razne komentare s društvenih mreža kako bi otkrili razloge zbog kojih muškarci više vole punije žene. Na kraju su pronašli šest karakteristika oko kojih se većina složila.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti dide Tonija za zavođenje):</p><h2>1. Više uživate u obrocima</h2><p>- Hranjenje je jedan od životnih užitaka. To je jedna od najboljih stvari koje možeš raditi na spoju i jedna od najboljih aktivnosti kada si u braku - napisao je jedan muškarac i dodao da su dijete možda ponekad nužne, ali ne smiju postati smisao života.</p><h2>2. Odlično se grle</h2><p>Jedan od faktora u vezi je i maženje. Mnogi muškarci se vole stisnuti uz svoju ženu, a tu one punije imaju prednost.</p><p>- Volim punije žene iz istog razloga zbog kojeg volim i svoj veliki jastuk više od malog - napisao je jedan od komentatora, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/men-reveal-why-they-find-curvier-women-especially-gorgeous-797481/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Brightside</a>.</p><h2>3. Pozitiva im je prirodna</h2><p>Zahvaljujući njihovim zabavnim, dragim, ali i kompleksnim karakterima, muškarcima nikada nije dosadno uz puniju djevojku. Njihova brbljava priroda pomaže tome da u vezi nema ustajalosti. To ih čini posebnima.</p><h2>4. Muškarci obožavaju njihove figure</h2><p>Mnogim muškarcima punije žene su fizički privlačne. To je zato što njihova tijela imaju sve što su ikada htjeli u ženi.</p><h2>5. Znaju se nositi s problemima</h2><p>Muškarci su primijetili dvije karakteristike punijih žena koje obožavaju. Prva stvar je to kako se nose s problemima jer su se u životu naučile nositi s neugodnim situacijama. To im je pomoglo i da izgrade samopouzdanje i vole se takve kakve jesu.</p><h2>6. Brižne su</h2><p>Uglavnom, punije žene su izvrsne u brizi o drugima. To je možda i zato jer često stavljaju druge ispred sebe. Uz to, ispada i kako punije žene više vole biti u društvu svojih muškaraca. To znači da vam je zabava zagarantirana što god radili po kući ili izvan nje.</p>