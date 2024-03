Muškarci priželjkuju da ih žene vole na 5 jednostavnih načina

Od nasmijavanja do dubljeg emotivnog života, ali i priznavanja što vam on znači, tu je niz izazova u svakoj vezi. Sreću je moguće otkriti na razne načine, provjerite savjete kako obnoviti i poboljšati vezu te razumijevanje unutar nje.

1. Dopustiti da ju nasmije

Muškarci vole potvrdu za njihovo ponašanje. Bitno im je kako ih se doživljava, kako izgledaju, što svijet misli o njihovom uspjehu, tvrde stručnjaci za veze.

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

- Ako vas i dalje može nasmijati unatoč izazovima koje biste mogli imati kao par, osjećat će ljubav i radost prema vama, a i prema sebi. A kada je partner sretan unatoč svemu sa čime se suočava, to će biti bolje za vezu - ističe stručnjakinja za veze Mitzi Bockmann za Your Tango.

Lijepo je dobiti potvrdu od osobe koja te voli. I ništa mu nije važnije od spoznaje da ga njegova draga osoba cijeni i obožava.

2. Priznanje stvarima koje on daje

Muškarci su najbolji kada daju te brinu o onima koje vole. No zna se desiti da on kupuje krivi poklon, a ona zahvaljuje iz pristojnosti.

- Da me bolje poznaje, znao bi što volim - jedna je od popularnih rečenica.

Ipak, često nije bitan dar, već trud.

- Možda vam je poklonio naušnice koje ste tražili ili vam je možda napravio vaše omiljeno jelo. Bez obzira na dar, on želi da mu odate priznanje za energiju koju je uložio pokušavajući vas usrećiti. Dakle, zahvalite svom muškarcu na trudu i on će se osjećati voljenim - predlaže stručnjakinja za veze.

3. Dopustiti da joj pomogne

- Žene često žele brinuti se za sve i svakoga, često do te mjere da prestanemo činiti bilo što za sebe i postanemo ogorčene zbog toga. Pogotovo s našim supružnicima. Ali muškarci to ne žele! Oni ne žele da im budemo previše od pomoći - navodi Bockmann.

Naime, žele osjećati da su dio para, odnosno da pridonose zajednici.

- Jeste li došli do točke u kojoj se osjećate kao da sve radite u vezi i jeste li time iscrpljeni? U isto vrijeme, dajete li svom muškarcu prostora da preuzme neke od tih stvari ili nastavljate držati odgovornost unatoč tome kako se osjećate? - savjetuje Bockmann.

Treba biti zahvalan za sve što učini druga polovica, pa čak i ako ne učini to savršeno.

Za kvalitetnu zajednicu, oboje moraju imati kontrolu na svoj način, suradnjom. Treba raditi kao tim, tako su obje osobe sretne.

4. Voditi svojom ženskom energijom

- U našoj biologiji je da su mnogi muškarci muževni, a mnoge žene ženstvene. Svaki od nas ima standardne popratne osobine - naglasila je.

Muškarci se ponekad vole osjećati snažno i zaštitnički. Žene su nježne i brižne. I, bez obzira na to što svijet kaže, većina muškaraca i žena reagira na snagu i mekoću jedni drugih, tvrdi Bockmann.

- To što ste nježni i brižni ne znači da ste slabi, a ako se zbog toga vaš muškarac osjeća snažnim i zaštitničkim, osjećat će se voljenim. Njegovi primarni instinkti će se aktivirati i on će se osjećati više kao "muškarac". I nema ništa bolje za čovjeka nego da ga se natjera da vjeruje da je to! - izjavila je.

5. Reći mu kad je 'pogodi'

- Moj bivši suprug i ja imali smo pravilo 'bez žice za struju' za sve prigode darivanja. Nije mi mogao kupiti ništa što uključuje kabel za napajanje. Jedne godine, za Majčin dan, riskirao je i kupio mi otvarač za garažna vrata. Svidjelo mi se. Toliko mi se svidjelo da mu se te noći posrećilo. Bio je oduševljen i zadivljen kad je shvatio da ima sposobnost toliko me usrećiti da može pogoditi što želim. Od tada je marljivo radio kako bi pronašao stvari koje bi mogao učiniti, a koje bi pogodile moje želje - priča.

Naučila je da se muškarci zbog tjelesne intimnosti osjećaju voljeno i povezano. To je, tvrdi ona, različito od žena koje često trebaju osjetiti emocionalnu povezanost prije tjelesne.

Što se tiče muškaraca, kada nemaju intimnosti, osjećaju se nevoljeno i mogu se odvojiti u vezi. Iako fizička intimnost nije najvažniji dio veze, također je vrlo bitna za odnos.

- Prvo, identificirajte sami što je to što vas pali. Radi li on poslove koje vi želite ili vas vodi na večeru, bez poticaja? Donosi cvijeće ili pristaje kad trebate njegovu podršku? Kad saznate koje su to stvari, recite mu. Ako mu kažete što vas pali, on će učiniti te stvari, zbližiti vas fizički te se osjećati voljenim. To je bila dobitna situacija za vas oboje - predlaže stručnjakinja, piše Your Tango.