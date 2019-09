Muškarci s manjim koracima skloniji su erektilnoj disfunkciji

Muškarci koji hodaju u malim koracima imaju 40 posto veći rizik od erektilne disfunkcije, jer imaju manju slabije mišiće zdjelice, utvrdili su japanski znanstvenici.

Oni su mjerili dužinu koraka i to koliko muškarci podižu noge od tla dok hodaju i pokazalo se da oni koji hodaju malim koracima imaju veću vjerojatnost od erektilne disfunkcije. Voditelj istraživanja, dr. Shingo Hatakeyama sa sveučilišta u Hirosaki kaže da su snaga mišića te fleksibilnost zdjelice i nogu ključni faktori erektilne disfunkcije.

Otkriće je objavljeno u časopisu 'Sexual Medicine', a istraživanje je provedeno na uzorku od 324 muškarca. Mjerena je dužina koraka, koja se dijelila s visinom podignutog stopala, što ukazuje na ravnotežu, balans, fleksibilnost i snagu mišića, što se u Japanu uzima i kao osnova za mjerenje pokretljivosti.

Mišići zdjeličnog dna kod muškaraca podržavaju mjehur i crijeva, ali su ujedno i vrlo važni za seksualnu funkciju.

Duljina koraka može odgovarati snazi, libidu, a time i razini testosterona koji pokreće seksualnu funkciju, kaže urolog dr. Raj Persad. Dodaje kako je dulji korak možda povezan s boljim funkcioniranjem krvnih žila, ili s više samopouzdanja o seksualnoj vještini, prenosti Daily Mail.

Muškarci koji koračaju malim koracima napravili su u prosjeku 153 centimetra u dva koraka, a oni s velikim koracima 166 centimetara u dva koraka. Erektilnu disfunkciju mjerili su međunarodnim testom koji mjeri 5 stvari.

Istraživači su ispitanike podijelili u dvije grupe: one koji su imali rezultat slabiji od 16 i one čiji je rezultat iznad toga. Oni s 22 do 25 bodova nisu imali erektilnu disfunkciju, dok rezultat između 5 i 7 ukazuje na ozbiljnu erektilnu disfunkciju. Pokazalo se da muškarci koji imaju manje korake imaju 40 posto veću vjerojatnost za erektilnu disfunkciju, bez obzira na druge faktore. Također, autori kažu kako su ranija istraživanja već pokazala da to ima veze sa snagom mišića zdjelice.

