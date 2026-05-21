Muškarci su otkrili koje su im najprivlačnije kombinacije boje kose i očiju na ženama

Rezultati su često iznenađujući i pokazuju da je istina mnogo složenija od jednostavne podjele na dvije boje kose, otkrivajući dublje psihološke i evolucijske mehanizme koji stoje iza naših izbora.

Top 8 kombinacija boje kose i očiju koje muškarci smatraju najljepšima

Iako se plavuše često nameću kao ideal, istraživanje društvene mreže Badoo, provedeno na dvije tisuće muškaraca u Ujedinjenom Kraljevstvu, donijelo je drugačije rezultate. Na temelju te i drugih studija, ovo je 8 kombinacija koje se najčešće ističu kao pobjedničke:

1. Smeđa kosa i plave oči: Upravo je ova kombinacija proglašena najatraktivnijom u Badoo anketi. Snažan kontrast između tamne kose i svijetlih očiju stvara pamtljiv i upečatljiv izgled. Gotovo 60 posto ispitanika izjasnilo se da preferira žene s tamnom kosom, a plave oči bile su favorit za čak 40,2 posto muškaraca.

2. Plava kosa i plave oči: Klasična i bezvremenska kombinacija koja se dugo smatrala standardom ljepote u zapadnoj kulturi. Često se povezuje sa svježim i vibrantnim izgledom, a njezina relativna prirodna rijetkost dodatno pridonosi njezinoj privlačnosti.

3. Crna kosa i zelene oči: Riječ je o jednoj od najrjeđih kombinacija, a upravo u tome leži dio njezine magije. Duboka, tamna nijansa crne kose pruža dramatičnu pozadinu koja zelene oči čini nevjerojatno živima i intenzivnima. Često se opisuje kao egzotična i misteriozna.

4. Smeđa kosa i oči boje lješnjaka: Oči boje lješnjaka, sa svojom mješavinom smeđe i zelene, same po sebi su očaravajuće. U kombinaciji sa smeđom kosom, stvaraju dojam topline i pristupačnosti.

5. Crvena kosa i zelene oči: Statistički jedna od najrjeđih kombinacija na svijetu, zbog čega je iznimno upečatljiva. Živahna toplina crvene kose prekrasno se nadopunjuje s hladnim tonovima zelenih očiju, stvarajući jedinstven i nezaboravan izgled.

6. Crna kosa i plave oči: Slično kao i kod brineta s plavim očima, snažan kontrast je ovdje glavni adut. Ova kombinacija često se opisuje kao odvažna, intenzivna i nemoguća za ignorirati.

7. Plava kosa i zelene oči: Iako je kombinacija plave kose i plavih očiju klasik, zamjena plavih očiju zelenima stvara drugačiji, ali jednako privlačan efekt. Ova kombinacija smatra se istovremeno upadljivom i pristupačnom.

8. Crvena kosa i plave oči: Još jedna rijetka i upečatljiva kombinacija koja privlači poglede. Topli crveni tonovi kose stvaraju prekrasan kontrast s hladnom, čistom plavom bojom očiju.

Paradoks plavuša: Više prilazaka, ali drugačija percepcija

Unatoč statistici, niz studija otkriva zanimljiv paradoks. U eksperimentima u noćnim klubovima, koje su proveli istraživači poput Virena Swamija i Nicolasa Guéguena, ista je žena dobivala znatno više muških prilazaka kada je bila plavuša. No, tu priča postaje složenija. Kada su muškarcima pokazane fotografije iste žene, ocijenili su je kao kompetentniju, inteligentniju i atraktivniju dok je bila brineta. Kao plavušu, percipirali su je kao "potrebitiju". Istraživači sugeriraju da bi upravo ta percepcija mogla biti ključna - doživljaj plavuše kao nekoga tko treba pažnju možda u muškarcima budi samopouzdanje i smanjuje strah od odbijanja, što ih potiče na prvi korak. Ta teorija ide ruku pod ruku s rezultatima studije sa Sveučilišta Augsburg, koja je pokazala da muškarci svjetlokose žene češće vide kao "materijal za spoj", dok su žene s tamnom kosom percipirane kao "materijal za brak".

Što kažu evolucija i odgoj?

Objašnjenje ovih preferencija nudi evolucijska psihologija. Prema toj teoriji, svijetla kosa podsvjesno se povezuje s mladošću i plodnošću. Kosa s godinama prirodno tamni, pa je plava boja bila jednostavan vizualni signal mlađe dobi, a time i veće reproduktivne sposobnosti. U svijetu naših predaka, gdje je preživljavanje ovisilo o brzim procjenama, takvi su signali bili ključni. No, postoji i drugo, osobnije objašnjenje.

Psiholog David Perrett u svom je istraživanju otkrio fenomen poznat kao seksualno utiskivanje. Njegov tim je utvrdio da je najbolji prediktor boje očiju i kose nečijeg partnera zapravo boja očiju i kose njihovog roditelja suprotnog spola. Drugim riječima, muškarac čija majka ima plave oči vjerojatnije će odabrati partnericu plavih očiju, dok će žena čiji je otac imao smeđu kosu vjerojatno završiti s partnerom smeđe kose. Ovaj fenomen sugerira da na naše ideale ljepote duboko utječu najvažnije figure iz našeg djetinjstva.

Nije sve u kosi i očima

Iako su boja kose i očiju dominantne teme, istraživanja su otkrila i druge zanimljive preferencije. Ista Badoo studija koja je krunu dala brinetama s plavim očima, razbila je i mit o idealu manekenske mršavosti. Većina ispitanih muškaraca (38,8 posto) izjavila je da su im najprivlačnije žene koje nose konfekcijske brojeve od 40 do 42. Žene s izraženijim oblinama (brojevi 42-46) bile su na drugom mjestu s 25,5 posto glasova, dok je vrlo mršave žene (brojevi 34-36) preferiralo tek oko deset posto muškaraca. Zanimljiv je i podatak o dužini kose iz studije Sveučilišta Augsburg, prema kojoj su žene sa srednje dugom kosom ocijenjene kao atraktivnije i zdravije od onih s vrlo dugom kosom. Naravno, preferencije se mijenjaju i od države do države. Dok Britanci vole plave oči, muškarci u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, SAD-u i Brazilu češće biraju smeđe ili zelene.

