Muškarci za koje se ne treba udati: 'Pogledaj mu nos i prste'

Reinhold Gerling autor je knjiga iz 1923. godine 'Muškarci za koje se ne treba udavati – savjeti i opomene' i 'Djevojke koje ne treba ženiti - savjeti i opomene', a evo kako ćete prepoznati dobre od loših muškaraca.

'Muškarci za koje se ne treba udavati'

Kao znak slabog karaktera, autor navodi veliki razmak između čela i podbratka - visoko čelo je znak prirodne inteligencije, a ispupčeno manjak iste.

- Ovo su bitne karakteristike ljudi, na njih treba obratiti veliku pažnju ako želite u braku naći ljubav i sreću - upozorava autor.

Nadodaje kako je inteligencija jako bitna jer je izvor vrlina, ideala, lijepih riječi…

Foto: Dreamstime

Muškarci čvrstog i upornog karaktera koji znaju biti vrlo žestoki imaju širok i visok nos te kratku gornju i naprijed ispupčenu donju usnu. Dugi, 'kovrčavi' nos označava da je muškarac 'sklon bludničenju', a one žene koje su raspoložene za borbu, trebaju se 'udati za melankoličnog brku jer neće trebati tumarati po susjedstvu jer će se sa svojim milim drugom do mile volje uvijek žezla nažderati'.

Lažljivce se može prepoznati po kratkom nosu i razrokom pogledu, dok oštar pogled i ozbiljno lice otkrivaju zamišljenog, često i fanatičnog čovjeka.

Foto: Dreamstime

Autor je napomenuo da sladak i umiljat pogled često može biti lažan.

- Obično mu je na jeziku med, a na srcu otrov. On vidi u tuđem oku trn, a u svome ne vidi balvan. Djevojka se ne smije povoditi za čarobnim ljubavnim izjavama, one su varljive i prolazne, već mora budno motriti za onim što se iza tih riječi krije jer to je stvarnost s kojom će ona kasnije, kao supruga, morati računati. Kajanje ne pomaže, a zato treba blagovremeno sve dobro razgledati i o svemu dobro razmisliti - napominje Reinhold.

Autor je napomenuo da u karakteru čovjeka bitnu ulogu ima, ni manje ni više, nego – uho!

- Na karakter čovjeka utječe forma uha. Normalno uho označava i normalan karakter, međutim nenormalna forma uha predstavlja vrlo problematičan, često nenormalan karakter - kaže.

Foto: Dreamstime

Za bore kaže da su oličenje čovjekove duše - duge bore u kosim linijama znače čvrst karakter i plemenitu dušu, dok kratke pokazuju slab karakter i 'sklonost na svako nevaljalstvo'.

Na kraju, važno se zagledati i u muškarčev rukopis jer je on 'najvažniji odraz njegovog karaktera'.

- Slova otkrivaju je li muškarac samo laskavac ili ima čvrst ko stijena karakter o koji će se razbiti svaki kamen. Ovo svaka djevojka treba dobro ispitati jer i to je jedan od najvažnijih načina, da blagovremeno prozre u karakter i prodre u dušu svog budućeg partnera u životu - objašnjava.

Gerling je savjetovao damama da se ne oslanjaju na mišljenja prijateljica jer one ne mogu ispitati i iskušati karakter muškarca za kojeg nisu zainteresirane.