Sanjate 'vruće' snove? Žene ih sanjaju i češće nego muškarci

Snovi se oduvijek smatraju 'prozorima u podsvijest' koji oblikuju naše najdublje misli - a ništa me ne fascinira kao psihologa kao snovi koji poprime erotski oblik, kaže bihevioralna psihologica i članica Britanskog društva psihologa, Jo Hemmings.

Njoj je, priča, fascinantan i način na koji se seksualni snovi razlikuju kod muškaraca i kod žena, pa muškarci, smatra, vjerojatno sanjaju o seksu s nepoznatim osobama i s više partnerica, dok su ženski snovi vezani za nekog kog one poznaju.

POGLEDAJTE VIDEO (o nevjerojatnim činjenicama o snovima):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Studija o snovima koju je provelo Sveučilište u Freiburgu u Njemačkoj uključivala je 2907 muškaraca i žena u dobi od 16 do 92 godine, a pokazala je da mlade žene danas sanjaju tri puta više erotskih snova nego su sanjale njihove bake u sličnoj dobi.

Žene u dobi između od 16 do 30 godina najčešće su imale erotske snove, a činili su ukupno 22,1 posto svih njihovih snova, slično kao i kod muškaraca te dobi. Te su žene sanjale trostruko više erotski nabijenih snova nego što su 'priznale' njihove bake kad je prvi put provedeno slično istraživanje, davne 1966. godine.

Foto: Dreamstime

No, Hemmings kaže kako vjeruje da su žene prije 50 godina 'jednako često sanjale erotske snove, ali da je ključna razlika u tome što so njima nisu pričale kad su se probudile'.

- Brojke iz istog istraživanja u različitim vremenskim periodima dokazuju koliko su veliki sram i krivnja bili ako je žena sanjala o nekom tko joj nije partner, ili ako je u snu radila nešto što bi moglo biti šokantno u stvarnom životu - kaže Hemmings, i zaključuje kako se danas mlade žene odgaja da budu mnogo sigurnije u sebe i svoju seksualnost.

Žene su danas, kaže, u boljem skladu sa svojim tijelima, svjesnije užitaka koji od tijela proizlaze, na način na koji njihove bake jednostavno nisu bile.

Također je mnogo vjerojatnije da će iskreno razgovarati sa svojim majkama o seksu, zaključuje Hemmings, bez ikakve nelagode koju bi u razgovoru osjećale žene iz prijašnjih generacija. Osim toga, dodaje psihologinja, danas je i upoznavanje partnera drugačije, a mlade žene više ni ne čekaju da je samo muškarac taj koji radi prvi potez.

Foto: Dreamstime

- Nekad ćemo možda sanjati i nekog s kim u stvarnom životu ne bismo htjeli završiti u krevetu - kaže psihologica, i objašnjava kako snovi imaju moć da nas vrate onim iskonskim, primarnim željama - zbog čega ponekad i imamo erotske snove o dominantnim, 'macho' muškarcima koje poznajemo ili vidimo na televiziji, a od kojih bismo u životu držali distancu.

Da provjeri kakvi su točno ženski erotski snovi, Jo Hemmings je pričala sa tri žene koje su joj otkrile detalje o svojim fantazijama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Konzultantica Jessica Dayle (31), živi s dečkom, Dorset

Jessica kaže da je prije bilo vjerojatnije da 'svinje polete', nego da ona, mama i pokojna baka otvoreno razgovaraju o seksu ili erotskim snovima, međusobno ili svaka sa svojim prijateljicama..

- To su bili potpuni tabui. No, seks je danas neizbježan, najviše zbog reklama i TV programa, što je čak i ublažilo stav moje mame koja sad češće priča o seksu - kaže Jessica i priznaje da je erotske snove počela sanjati dvije godine prije prvog seksa, u 19. godini.

Foto: Dreamstime

Ispričala je da je jednom tako sanjala glumca Raya Winstonea, te da je tek nakon toga shvatila da joj je zapravo 'vrlo seksi'.

- Nešto u danu mi može izazvati takav san, npr. seks s partnerom ili moje neke fantazije - kaže, i dodaje da erotske snove obično ima ako je prošlo dulje vremena od kad se zadnji put seksala. Kaže i kako zaručnik voli kad mu priča o takvim snovima - te ju moli da ih se detaljno prisjeti jer želi znati što joj se točno sviđa i što je uzbuđuje.

. Sretna sam što sam rođena u vremenu u kojem je prihvatljivo da žene budu u kontaktu sa svojom seksualnom stranom. A sigurno i moj zaručnik na tome Bogu zahvaljuje svaki dan - zaključila je Jessica.

Chloe Thorpe (34) živi sa partnerom i troje djece u Peterboroughu

- Iako sam oduvijek bila svjesna svojih snova, tek sam u dobi od 32 godine, kad sam zatrudnjela s trećim djetetom, odlučila 'erotski poludjeti'.

Pretpostavljam da postoji veza s činjenicom da sam tijekom te trudnoće stalno bila napaljena, što se nije dogodilo nikad prije - priča Chloe i kaže da je erotske snove u to vrijeme imala i po nekoliko puta tjedno, a svi su uključivali njenog partnera na različitim mjestima i u raznim pozama.

Foto: Dreamstime

Onda su se, kaže, ti snovi 'prelili u stvarni život', pa su ona i partner počeli imati još bolji i češći seks.

- Tih je devet mjeseci trudnoće promijenilo nešto u mojoj psihi jer još uvijek imam te snove, a imam i puno jači seksualni nagon nego ikad prije - priznaje.

No, Chloe su se snovi ipak malo promijenili, pa više ne uključuju samo partnera.

- Najživlji je bio san da me partner vidio kako se seksam s Jeremyjem Clarksonom! Njegovi sugovornici iz Top Geara, James May i Richard Hammond su također bili tamo. Nemam pojma odakle je on došao jer nisam obožavatelj ni njega ili njegovih emisija - ispričala je, i kaže kako misli da bi žene trebale prihvatiti svoje erotske snove jer oni mogu biti odličan 'booster' seksualnog života.

- Idem rano u krevet, a onda se često na kratko probudim oko 5.30 ujutro, pa ponovno zaspim. U tih par minuta sanjam seksi snove. Sat vremena kasnije, u 6.30, zvoni budilica mog partnera, pa obično dan započnemo sa seksom - priča Chloe i zaključuje da su erotski snovi samo 'šlag na vrhu torte', odnosno njihovog odličnog seksualnog života.

Alice Bernard (28), asistentica za djecu s posebnim potrebama, Kent

Foto: Dreamstime

O seksu nikad nisam mogla pričati s mamom, iako je divna i naučila me svemu što znam. Baka, kojoj su sada 83 godine, je još teže pričala o seksu, a već sa 20 je bila udata i imala djecu, pa nije ni mogla 'eksperimentirati'.

Baka je uvijek bila tradicionalna pa čak ne shvaća ni zašto želim zadržati svoje prezime ako se ikad udam - a zamislite kakav bi onda s njom razgovor o seksu bio, kaže Alice, koja se sjeća da je prve erotske snove počela sanjati kao tinejdžerica, otprilike kad je počela izlaziti sa svojim prvim dečkom.

Nije ih se kaže, nikad sramila, a najviše je takvih snova sanjala nakon što je prekinula s dečkom i po prvi put u osam godina ostala sama.

- U jednom snu koji se ponavljao svakih nekoliko mjeseci bila sam sirena koja je plivala za zgodnom muškom sirenom. Sjećam se da sam uvijek jurila za njim i željela ga, ali ga nikad nisam uspjela uhvatiti, pa bih se budila frustrirana - ispričala je za Daily Mail Alice, koja danas više ne sanja tako životopisne erotske snove, pogotovo otkad živi s partnerom.

Ali budući da joj je seks s njim, tvrdi, odličan, erotski joj snovi ostaju 'dobro štivo' iz kojeg on dodatno usvaja što nju uzbuđuje.