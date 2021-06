Postoji jedno vječno pitanje svih pitanja, na koje zasigurno najviše ljudi na svijetu traži odgovor: Što je ono što muškarci, odnosno žene, smatraju seksualno privlačnim na partneru?

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su osobine privlačnih ljudi

U novoj studiji objavljenoj u časopisu Plus One, istraživači su došli do zaključka da imamo zapravo vrlo slične prioritete u potrazi za partnerom, uz male nijanse, s tim da se oni - mijenjaju s godinama, donosi portal MindBodyGreen.

Tim istraživača s Queensland University of Technology u Australiji želio je utvrditi što točno muškarci i žene traže kod partnera, odnosno zbog čega određeni partneri kod njih imaju prednost i kako se to s vremenom mijenja.

Pritom treba imati na umu da sklonosti koje definiraju seksualnu privlačnost određuju sve: Od partnerskog odnosa do seksa, ali utječu na nas i puno šire, na to kako ćemo se odnositi prema rodnim normama i politici.

Istraživači su pregledali profile preko 7000 Australaca na stranicama za sastanke, u dobi od 18 do 65 godina. Sudionici su potom dobili devet specifičnih osobina, podijeljenih u tri kategorije, koje su trebali ocijeniti na temelju važnosti koju im pridaju, na skali od 0 do 100.

Kategorija 'estetika', na primjer, uključivala je dob, atraktivnost i tjelesnu građu. Kategorija 'resursi' uključivala je inteligenciju, obrazovanje i prihode, a 'osobnost' povjerenje, otvorenost i emocionalnu povezanost.

Nakon analize rezultata ocjena koje su tim kategorijama dali ispitanici, istraživački tim je otkrio da muškarci i žene zapravo imaju relativno slične prioritete. U oba slučaja, sve tri osobine ličnosti, kao i tjelesnu građu i privlačnost, smatrali su izuzetno važnima, dok su također podjednako ocijenili da su prihodi od niže važnosti.

Inteligencija, povjerenje, dob, obrazovanje, prihodi i emocionalna povezanost činili su se malo važnijima u izboru partnera za žene (konkretno oko 9 do 14 bodova). S druge strane, muškarci su atraktivnost i tjelesnu građu ocijenili nešto važnijim u odnosu na ove kategorije koje su žene istaknule.

No,čini se da se prioriteti mijenjaju kako starimo. Muškarci su estetici pridavali veći značaj nego žene općenito, ali među starijim sudionicima bilo je manje odstupanja.

Pored toga, mlađe su žene ocjenjivale osobine ličnosti kao važnije nego što su to činili mlađi muškarci, ali među starijim sudionicima i muškarci i žene ravnomjernije su ocjenjivali osobnost.

Autori napominju da se rezultati ove studije poklapaju s većinom onoga što već znamo u vezi sa seksualnom privlačnošću, s tim da je relativna novost to da se prioriteti mijenjaju s godinama.

I za muškarce i za žene, 'privlačnost postaje manje važna s godinama, ali raste potreba za partnerom koji je otvoren i ulijeva povjerenje - pišu autori.

Dakle, fizička privlačnost može biti važna tijekom cijelog našeg života, ali što smo stariji, to će naša osobnost biti pravi test naše atraktivnosti.