Muške kupaće gaće treba birati prema obliku tijela i aktivnosti

Duge surferske kupaće gaće povećavaju pokretljivost i brzinu u moru, no ukoliko se bavite intenzivnijim aktivnostima radije si izaberite kraće i uske kupaće

<p>Zavidni mišići i isklesani trokuti nisu nužni kako bi snažniji spol izgledao odlično na plaži. Bitno je samo dobro upoznati krojeve i materijale kupaćih gaća te se ne povoditi previše za pomodnim reklamama. Idealno je isprobati različite modele i materijale te svakako uzeti u obzir i aktivnosti kojima se planirate baviti na ljetovanju. Planirate li samo plivati, duge surferske kupaće gaće bit će odličan izbor, a uz to će povećati fleksibilnost tijela, pokretljivost i brzinu. No ako se planirate zabavljati u jaccuzzijima, slip gaće nisu najpametniji izbor.</p><p>Materijal je ipak najvažniji. Muškarac se ne smije osjećati sputano u kupaćim gaćama jer će se stalno zamarati njima, a to će suprotni spol sigurno primijetiti.Gaće ili bokserice moraju biti fleksibilne i pružati dobru potporu. Također, ako želite vizualno smanjiti obujam stražnjice, odaberite tamnije boje, no ako želite istaknuti određene dijelove tijela, svijetle boje privući će pozornost na njih i dodatno ih istaknuti.</p><h2>Slip kupaće za atletski građene muškarce</h2><p>Slip kupaće gaće ne pokrivaju puno, ali zato pružaju jako dobru potporu, posebice stražnjici i međunožju. Idealno je da te gaće budu od lycre jer se može rastegnuti do 600 posto. Preporučuje se atletski građenim muškarcima.</p><h2>Surferske kupaće za mršavije i definirane muškarce</h2><p>Duge bokserice, poznatije i kao surferske kupaće gaće, najpopularnije su među tinejdžerima i mlađim muškarcima. U njima najbolje izgledaju lagano nabildani mršaviji muškarci. Svi s viškom kilograma trebaju ih izbjegavati jer ističu područje oko trbuha.</p><h2>Bokserice pristaju svim tipovima tijela</h2><p>Osim što su najudobnije, kupaće gaće krojene kao bokserice pružaju odličnu potporu. Pristaju svakom tipu muškog tijela, no treba pripaziti da guma na bokovima nije preuska jer će višak na trbuhu tada biti uočljiviji.</p><h2>Za intenzivan sport birajte kraće i uske kupaće</h2><p>Kratke kupaće hlače nešto su kraće od bokserica, ali za razliko od njih, potpuno prianjaju uz tijelo i lagano su podstavljene. Idealne su za intenzivno bavljenje sportom, plivanje, bicikliranje ili trčanje. Najbolje potražite one od lycre zato što su rastezljive.</p>