Muško iskustvo na Tinderu: 'Primila me za ruku, zašto sam je dovraga uopće poljubio?'

Što dečki stvarno misle o Tinderu? Evo što je rekao jedan muškarac koji se pridružio Tinderu prošlog mjeseca na inzistiranje svojih prijatelja. Prije nego što je preuzeo aplikaciju, nije imao pojma što je to, ali slušajući prijatelje kako pričaju o njoj, zvučalo mu je kao da je to drugi 'oblik' Facebooka. Za dečke koji vole gledati slike djevojaka u bikiniju i neozbiljno ​​ih osuđivati, u djeliću sekunde, to je prilično funkcioniralo, za tipa poput njega - na nekih tjedan dana.

Tinder je, kako kaže, u biti verzija najluđih internetskih stranica za sastanke, za spajanje.

- Neki bi čak mogli reći da je Tinder jednako dobar, ako ne i bolji od najboljih web-mjesta za upoznavanje danas jer možete učiniti da radi za vas, bez obzira što tražite. Na Tinderu i muškarci i žene prelistavaju slike suprotnog ili istog spola prije nego što odaberu nekoliko lijepih lica iz mase - priča dečko.

Navedena je kratka biografija, godine i zajednički prijatelji, vas dvoje se možete 'lajkati' i razgovarati u aplikaciji. Zatim možete izaći, prošetati i reći svojim prijateljima kako ste bili impresionirani kada je počela izgovarati principe francuskog impresionizma, ali tko zapravo želi išta od toga?

- Većina momaka koje poznajem zadovoljna je pogledom na snimke dekoltea, a u slučaju 'podudaranja', pitaju djevojku želi li se naći i popiti pivo. Budimo iskreni, traže usputan susret. Nakon ležernog spoja ili dva, očekuju da će se poseksati - objašnjava.

- Očekivao sam svašta od Tindera kad sam tek počeo. Primio sam poplavu snimaka od svojih prijatelja i smiješnih razgovora koje su vodili s oskudno odjevenim studenticama. Međutim, trebalo mi je nekoliko minuta da se naviknem na činjenicu da sam, u dobru i zlu, izlazio putem interneta. Ovo me uznemirilo - istaknuo je. Problem je što se uvijek hvalio da nikad neće izlaziti na ovaj način s djevojkama.

- Nisam bio toliko očajan, a gubitnici su upoznavali djevojke na internetu. Ne ja. Ne, ne - dodao je.

Izlaske preko Tindera smatrao je 'očajnima'. To zapravo za njega nisu bili uobičajeni 'spojevi', ali zbog Facebooka je osjećao kao da samo mijenja namjenu sveprisutne stranice društvenih medija.

- Na Tinderu sam mogao održavati svoju poželjnost i muževnost dok sam se potajno molio da mi mlada plavuša uzvrati - kaže. U svom prvom tjednu na Tinderu dobio je poprilično mnogo podudaranja, 20-ak otprilike, prenosi YourTango.

Većina s kojima je započeo šarmantne razgovore, bili su o vremenu ili neke smiješne izjave o njihovoj profilnoj slici; mnogi se nisu odazvali, neki su bili ravnodušni, a drugima je bilo drago proćaskati.

- Jedna djevojka je dobro prihvatila moj djetinjast smisao za humor. Postali smo brzo prijatelji nakon što sam joj rekao da izgleda 'opasno' na svojoj profilnoj slici - priča te napominje kako otprilike dan ili dva nakon, 'Sheila' i on su razmijenili dosta poruka, što je trebao biti dobar znak, s obzirom na to da je u početku jedva mogao natjerati druge žene da mu odgovore.

- Sheila je bila mojih godina i živahna, vrlo pričljiva... Bila je, barem prema njezinim slikama, kovrčava, Latinoamerikanka i zavodljiva. U razgovoru je neprekidno iznosila sitnice o svojim ciljevima, obitelji i nekim detaljima do kojih mi stvarno nije bilo stalo. Nakon dva dana razgovora na Tinderu, prešli smo na slanje poruka. To je bila njezina ideja i nisam vidio ništa loše u tome - priča dečko. Rekao je sam sebi da će vidjeti kamo sve to ide. Nije mislio da će se zapravo sresti s njom. Odatle su stvari napredovale vrlo brzo. Prešli su od razgovora o psima do toga da ga ona psihoanalizira i otkriva mu svoj omiljeni seksualni položaj.

- Sheila je bila vrlo otvorena po pitanju svoje seksualnosti, koju je pripisala 'militantnoj feministici'. U njezinoj obitelji, rekla je, ove su stvari uobičajene. Ja, s druge strane, nisam bio toliko navikao na otvorenost, ali sam prihvatio, stidljivo. Osjećao sam da stvari ipak postaju malo preozbiljne. Još uvijek nisam bio načisto s tim da idem na spoj s nekim koga sam upoznao na Tinderu - nastavlja.

Je li Sheila bila dovoljno zgodna da ga prisili da napusti svoj stav protiv internetskih spojeva?

- Nisam rekao nikome od svojih prijatelja, jer mi je bilo neugodno, ali sam je pozvao na spoj. Koliko god sam se bojao da će odmah poželjeti vezu, riskirao sam jer, koliko god strašno zvučalo, mislio sam da ću s njom lako završiti u krevetu - kaže on.

Našli su se sljedeći tjedan u baru u blizini njegove kuće. Očekivano, razgovor joj je dobro išao. Bila je puna energije i znatiželjna. Htjela je znati sve o njemu.

- Na većini mojih prošlih spojeva sam samo slušao tuđe anegdote tako da je ovo bilo nešto novo - istaknuo je.

- Koliko god bilo zabavno razgovarati s njom, i koliko god je dobar osjećaj da se pripadnica suprotnog spola zapravo zanima za moje interese, nisam mogao zaobići činjenicu da Sheila nije ono što je reklamirala na Tinderu. Potrudila se istaknuti svoje najbolje fotografije jer je zapravo bila niska i malo 'okrugla' s iskrivljenim osmijehom. Bila je jako zabavna, slatka, ali jednostavno me nije privlačila. Od ničega nisam mogao napraviti nešto - nastavlja. Znao je to od trenutka kad ju je sreo, ali naravno, otišao je i poljubio je kad su izašli iz bara, čineći to refleksno.

- Sheila je bila izuzetno zaljubljena u misao o 'nama'. Mrzim to, uhvatila me za ruku dok sam je vodio do podzemne. Cijelim sam se putem natrag grčio iznutra. U što sam se uvalio? Zašto sam je, dovraga, poljubio? Nakon što sam je ispratio, njezine su poruke postale još češće i jednostavno više nisam mogao - ističe dečko, dodajući kako ima posao do kojeg mu je stalo i nije se želio dopisivati na poslu.

Kako je tjedan odmicao, njegovi odgovori na njezine poruke postajali su sve rjeđi i sve udaljeniji. Na kraju joj je lagao i rekao da se viđa s nekim. Sljedeći dan je izbrisao svoj Tinder račun. Uglavnom nije ni imao namjeru ići na spojeve, pa u čemu je bila svrha pitao se.

- Htio sam samo osjetiti zadovoljstvo znajući da sam poželjan, da me netko drugi smatra privlačnim. Osim toga, nisam se želio družiti. Nikad nisam zaista htio tako upoznati nekog. Samo sam išao 'pogledati', nasmijao sam se s Tinderom, ali to je bilo to. Online upoznavanja još uvijek nisu za mene - ispričao je anonimni dečko svoje iskustvo s popularnom aplikacijom.

