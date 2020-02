Mutacije na stanicama mogu otkriti rak prije pojave bolesti

Kazali su kako je rak nalik slagalici od 100.000 dijelova, a do danas je nedostajalo 99 posto dijelova. U časopisu Nature nedavno su objavili veliku studiju u kojoj je sudjelovalo oko tisuću znanstvenika iz cijeloga svijeta, prenosi BBC.

Zahvaljujući ovoj studiji onkolozi bi mogli prilagoditi liječenje specifičnom tumoru pojedinca, ali i razviti načine za ranu detekciju raka. Analizirali su genetski kod cjelovitog genoma kod 2658 vrsta karcinoma.

Kompleksni sustav

Rak je zapravo iskvarena verzija vlastitih stanica u kojima se mijenja mutirana DNK sve do trenutka kad počne nekontrolirano rasti i razmnožavati se. Većina naših spoznaja o tom procesu dolazi iz seta genetskih smjernica za izgradnju proteina u našem tijelu.

- No to je jedva jedan posto čitavog genoma - kazao je dr. Lincoln Stein iz Institute for Cancer Research u Ontariju.

Kazao je da liječnici tapkaju u mraku dok liječe trećinu pacijenata oboljelih od raka, jer kod njih ne znaju zašto su im se stanice promijenile u tumorske. Timovi u 37 zemalja tijekom desetljeća su pokušavali ustanoviti što radi preostalih 99 posto genoma. Kroz 22 velika rada prikazali su kompleksni sustav karcinoma s tisućama različitih kombinacija mutacija koje su sposobne potaknuti rak.

Što potiče rast i razvoj raka?

Kroz projekt su otkrili da ljudski karcinom u prosjeku sadrži četiri ili pet osnovnih mutacija koje potiču rast i razvoj stanica raka. To su potencijalno slabe točke koje će nadalje istraživati različitim metodama liječenja koje napadaju upravo pokretače mutacija.

- Ono što u konačnici želimo postići je otkrivanje tehnologija koje bi mogle identificirati metodu liječenja prilagođenu svakom pacijentu ponaosob - kazao je dr. Peter Campbell sa Wellcome Sanger Instituta.

No čini se da za pet posto vrsta karcinoma ne postoji specifični pokretač mutacija, pa to ostavlja prostora za nove radove.

Prilikom istraživanja znanstvenici su ustanovili i kako se pojedine mutacije javljaju godinama, pa čak i desetljećima prije pojave karcinoma.

- Uspjeli smo stvoriti prvi timeline genetskih mutacija kroz spektar tipova raka. Zahvaljujući tome sad možemo razvijati nove dijagnostičke testove i puno ranije detektirati znakove razvoja karcinoma - kazao je dr. Peter Vann Loo iz Instituta Francis Crick. Istaknuo je kako će biti izazovno shvatiti koje će se od tih mutacija pretvoriti u rak, a koje će mirno moći ignorirati.



