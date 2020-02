Snažni dokazi: 30 stvari koje je znanost već povezala s rakom

Za pojavu karcinoma odgovorna je genetika, ali i životni stil. Neki slučajevi karcinoma su izvan naše kontrole, određeni genetskim defektima i predispozicijama koje se prenose s jedne generacije na drugu ili su potaknuti genetskim promjenama koje prolazimo tijekom svog života.

No, isto tako znamo da udisanje određenih tvari, jedenje nekih namirnica i upotreba nekih vrsta plastike znatno povećava vjerojatnost nastanka smrtonosnih karcinoma, ističu znanstvenici. Oni su analizirali brojne opsežne studije rađene proteklog desetljeća te identificirali najveće sumnjivce za koje je znanstveno dokazano da su snažno povezani s nastankom malignih procesa u tijelu.

Business Insider donosi popis namirnica i navika koje mogu izazvati rak, ako ih koristite ili radite često.

1. Šećer

Znanstvenici tvrde da jedenje previše slatkiša može dovesti do dijabetesa, ali i oštetiti vaše stanice i povećati rizik od nastanka raka. Ali to nije sve. Nova istraživanja pokazuju da šećer može potaknuti rast tumora u tijelu jer rak koristi šećer kao gorivo.

2. Prerađena hrana

Svaka hrana koja dolazi u plastičnom omotu, industrijski je zatvorena i dizajnirana je da traje mjesecima bez kvarenja, ali također povećava rizik od raka.

3. Pušenje

Foto: Dreamstime

Iako je duhanska industrija pokušala to prikriti, godinama znamo da duhanski dim sadrži najmanje 70 kemikalija koje izazivaju rak. Nisu pogođeni samo pušači. Ljudi koji udišu dim mogu razviti i smrtonosne oblike raka. Pod većim rizikom su i ljudi koji žvaču duhan, ali i oni koji puše e-cigarete.

Duhanski dim može uzrokovati rak pluća, ali još 16 vrsta raka, poput raka debelog crijeva ili raka dojke. Procjene upućuju na to da oni koji puše između 1 i 14 cigareta dnevno imaju osam puta veći rizik umiranja od raka pluća u odnosu na nepušače. Kod onih koji puše 25 ili više cigareta na dan taj je rizik čak 25 puta veći.

4. Sunčanje i solarij

Redovito sunčanje također vam može naštetiti, tako da su mazanje kremom za sunčanje i pronalaženje sjene dobro rješenje ako ćete biti na suncu duže od 15 minuta. Ljudi koji su počeli koristiti solarij prije 35-e godine života imaju 87 posto veću vjerojatnost obolijevanja od malignog melanoma u usporedbi s onima koji nikad nisu išli u solarij. Osim toga, ljudi koji su počeli koristiti solarij prije 35-e godine života imaju 87 posto veću vjerojatnost obolijevanja od malignog melanoma u usporedbi s onima koji nikad nisu išli u solarij. I obično sunce šteti, a najopasnije su opekline i to one nastale u ranijoj životnoj dobi, kažu znanstvenici.

5. Toksične kemikalije na poslu

Neki ljudi svakodnevno rade s toksičnim tvarima. Pod najvećim su rizikom oni koji rade s aluminijem, slikari, asfalteri, proizvođači guma, frizeri koji se svakodnevno bave bojama (boje mogu sadržavati toksine), pedikeri i manikeri.

6. Noćna smjena

Međunarodna agencija za istraživanje raka smatra da je noćna smjena kancerogena jer 'pomiče' prirodne cikluse spavanja i budnosti. To dovodi do hormonske neravnoteže u tijelu te povećava rizik kroničnih upala koje se mogu pretvoriti u rak.

7. Arsen

Arsen, prirodni dio Zemljine kore, u svom je anorganskom obliku toksičan. Često se nalazi u kontaminiranoj pitkoj vodi na mjestima poput Bangladeša.

Svjetska zdravstvena organizacija kaže da najmanje 140 milijuna ljudi u 50 zemalja pije vodu koja sadrži visoku razinu arsena. Osim toga, arsen je jedan od najkancerogenijih sastojaka cigarete.

8. Dimljeno meso i meso s roštilja

Iako je ukusno, to meso povećava rizik od karcinoma. Prema Nacionalnom institutu za rak, kada se meso peče na otvorenom plamenu ili se prži na visokim temperaturama, masnoća i sokovi iz njega se miješaju s opasnim kemikalijama. Znanstvenici su otkrili da pripremanje mesa na taj način oslobađa karcinogen nazvan heterociklički aromatski amin, jer dolazi do promjene kemijske i molekularne strukture mesa.

9. Ugljen

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Rudari ugljena desetljećima imaju višu stopu karcinoma pluća, mokraćnog mjehura te želuca. Najopasniji su poslovi na gasifikaciji ugljena te destilaciji kamenog ugljena.

10. Alkohol

Redovito pijenje alkohola u većim količinama može povećati rizik od razvoja nekoliko različitih vrsta raka, uključujući rak grla, jetre, dojke i debelog crijeva.

Prema Nacionalnom institutu za rak, rizik od razvoja raka povećava se s količinom alkohola koju netko popije. Nova analiza gotovo 600 000 ljudi u 19 zemalja s visokim dohotkom utvrdila je da je konzumiranje više alkohola povezano s razvojem svih vrsta karcinoma probavnog sustava. Druga nedavna studija konzumenata alkohola u 195 zemalja širom svijeta otkrila je da je više od 25 posto smrti povezanih s alkoholom kod ljudi starijih od 50 godina zbog raka.

11. Dizel

Dizel ulje ima više od 30 komponenti koje mogu izazvati karcinom, prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka.

12. Slano sušeno meso i kisela hrana

Riba sušena u soli, koja je popularna u Kini, sadrži mnogo nitrata i nitrita, poznatih karcinogena u životinjama koji također mogu uzrokovati rak kod ljudi. Kemijski spojevi mogu oštetiti DNK.

Jedenje puno ukiseljene hrane također može povećati rizik od raka želuca.

13. Prerađeno meso poput slanine i kobasice

Kupljena slanina, burgeri, kobasice, crveno meso i mesne prerađevine predstavljaju rizik za obolijevanje od raka, a po kategoriji štetnosti ulaze u skupinu s cigaretama, alkoholom, arsenom i azbestom, upozorenje je WHO-a nastala na temelju brojnih studija. Najčešće su posljedice pretjerane konzumacija ovih prerađevina rakovi probavnog sustava - želuca, crijeva i gušterače, a stručnjaci ističu kako se studije odnose na industrijski obrađene mesne prerađevine.

14. Azbest

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Azbest se godinama koristio kao izolacijski materijal prije nego što se povezao s karcinomom pluća.

15. Glifosat koji koriste poljoprivrednici

Neke studije pokazuju da je sredstvo za uklanjanje korova, kod poljoprivrednika i vrtlara povezan s višom stopom leukemije. Česti ubojica korova, Monsantov glifosat je dokazano kancerogen, a danas je on najčešći herbicid koji se koristi u poljoprivredi diljem svijeta. Povezuje ga se s povećanim rizikom nastanka non-Hodgkinovog limfoma kod poljoprivrednika.

16. Prašina od drveta

Radnici pilane koji redovito udišu puno prašine tijekom oblikovanja drva imaju veću vjerojatnost da će razviti rak sinusa i nosne šupljine.

17. Antibebi pilule

Foto: Ihor Pukhnatyy

Žene koje su ranije dobile menstruaciju ili kasno ušle u menopauzu imaju veći rizik od raka dojke jer su izložene više estrogena. Upotreba kontracepcijskih pilula također može povećati rizik za razvoj raka grlića maternice. Također, veći rizik imaju i žene koje su koristile hormonalnu terapiju tijekom menopauze.

18. Virusi

Ako dobijete virus, neizravno povećavate rizik od raka. To je zato što u nekim situacijama oni pokreću genetske promjene u stanicama.

Virusi povezani s karcinomom su humani papiloma virus (HPV), koji uzrokuje rak grlića maternice i virus hepatitisa B i C, koji mogu uzrokovati rak jetre te Epstein-Barr virus. Također , bakterija H. pylori može uzrokovati rak želuca.

19. Debljina

Dokazano povećava rizik od karcinoma dojke, debelog crijeva, rektuma, jednjaka, bubrega i gušterače.

20. Implantanti

Stavljanje stranih predmeta u tijelo poput silikonskih implantata (ili drugih metala i keramike) može dovesti do raka, prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka.

21. Zagađenje zraka

Prljavi zrak i čestice u njemu također mogu dovesti do karcinoma. Udisanje čađe je povezano s rakom pluća, jednjaka i mjehura.

22. Katastrofe

Zrak prepun otrovnih dimova može dovesti do raka. Znanstvenici su proučavali njujorške vatrogasce, uredske radnike i studente koji su se nakon napada 11. rujna vraćali u centar Manhattana. Imali su veću stopu od otprilike 70 različitih vrsta karcinoma, uključujući dojke, grlića maternice, debelog crijeva i pluća.

Također, mnogi koji su preživjeli katastrofu, umrli su od raka. Isto tako, ljudi koji su živjeli u blizini mjesta nuklearne katastrofe u Černobilu, imaju veću šansu od raka pluća i leukemije.

23. Zračenje

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Rendgenske i gama zrake dokazano uzrokuju rak, kao i naravno UV zrake. No jedno snimanje u bolnici neće izazvati rak, jer su za to potrebne veće količine i doze zračenja, primjerice poput izloženosti radijaciji u Černobilu ili Fukushimi. Osim toga, i sam se rak često tretira zračenjem.

Ipak, američko društvo za borbu protiv raka upozorava da "ne postoji prag ispod kojeg se smatra da je takva vrsta zračenja potpuno sigurna".

24. Kronična, dugotrajna, upala koja oštećuje DNA

Kronična upala, bolesti crijeva ili pretilosti mogu oštetiti DNK i dovesti do većeg broja karcinoma.

25. Neke plastike

Novi dokazi otkrivaju kako je industrija plastike godinama prikrivala dokaze o štetnosti BPA, na sličan način kako je duhanska industrija odbijala poveznicu cigareta i raka pluća. Slično je uočeno kod većine plastičnih polimernih materijala. Primjerice, za PVC studije pokazuju da postao ga pri raspadu redovito prati kancerogeni monomer, vinil-klorid koji oštećuje jetru, izaziva neurološke poremećaje, oštećenja testisa i imuniteta. Zbog otrovnih aditiva, poput ftalata, olova i kadmija.

26. Vrući napitci

Pijenje vrućih napitaka potiče šanse za pojavom raka grla. Isto tako, znanstvenici su otkrili da ljudi koji piju jako vruće napitke, imaju veću stopu raka jednjaka.

27. GMO hrana

Brzinski rast industrije genetski modificiranih usjeva kontaminirala je našu prehranu na alarmantnoj razini. Više od 90 posto svjetskog kukuruza i soje je genetski modificirano, a o učincima istog još se raspravlja. Stručnjaci se slažu kako prije nego je GMO dodan u sastav više od 1000 namirnica nisu provedena adekvatna istraživanja o njegovom utjecaju te nitko ne zna dugoročne posljedice konzumiranja takve hrane.

28. Kokice iz mikrovalne

"U omote su dodane sintetske kemikalije, pogotovo u industriji brze hrane, koje bi trebale spriječiti da van iscure masti", objašnjava nutricionistica Elissa Goodman. 'Kokice za mikrovalnu su pune tih kemikalija, koje se, kad se zagriju, automatski šire u same kokice. One štetno djeluju na vaš endokrini sustav, a povezane su razvojem karcinoma, povišenim lošim kolesterolom, smanjenim imunitetom, bolestima štitnjače i neplodnosti.'

29. Light proizvodi

Fat-free zvuči kao nešto dobro, jer za većinu masti predstavljaju nešto loše, no ovakve namirnice su jako nezdrave. Prehrambena industrija počela je zamjenjivati životinjske masti s nezasićenim biljnim uljima koja su dovela do povećanja potrošnje trans-masti. A kako bi to nadoknadili, proizvođači su počeli dodavati velike količine šećera, između ostalog. Drugim riječima, riskirate debljanje, dijabetes, srčane bolesti i rak.

30. Osvježivači zraka

Sladak miris u zraku često dolazi u paketu s naftalenom i formaldehidom, poznatim kancerogenima. A sadrže i niz drugih toksičnih kemikalija.

